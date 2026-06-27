Σεισμοί Βενεζουέλα: Ψάχνουν στα ερείπια για επιζώντες - 920 οι νεκροί

Οργή για την ολιγωρία των αρχών

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Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία AP (Juan Pablo Arraez)
920 οι νεκροί και 3.360 τραυματίες από τους φονικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα / Βίντεο Ερτ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τουλάχιστον 920 νεκροί και 50.000 αγνοούμενοι από διπλό σεισμό 7,2 και 7,5 βαθμών στη Βενεζουέλα.
  • Η Λα Γουάιρα είναι η πιο πληγείσα περιοχή, με πολλούς κατοίκους να καταγγέλλουν την ανεπαρκή κρατική βοήθεια.
  • Διεθνείς ομάδες διάσωσης από 17 χώρες φτάνουν στη Βενεζουέλα, με τις ΗΠΑ να στέλνουν 250 μέλη και 150 εκατομμύρια δολάρια.
  • Οι κάτοικοι προσπαθούν να βρουν επιζώντες στα ερείπια, ενώ η υγειονομική περίθαλψη είναι στα πρόθυρα κατάρρευσης.
  • Η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες δέχεται αποδοκιμασίες κατά την επίσκεψή της στις πληγείσες περιοχές.

Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι είναι ο απολογισμός του διπλού σεισμού στη Βενεζουέλα, ο οποίος αυξάνεται ώρα με την ώρα και μαζί του μεγαλώνει η απόγνωση των κατοίκων για την περιορισμένη βοήθεια από τις αρχές.

Σεισμός Βενεζουέλα: Στους 50.000 οι αγνοούμενοι - Στενεύουν τα περιθώρια

Οι σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα με διαφορά λίγων δευτερολέπτων την Τετάρτη, σκόρπισαν τον θάνατο και την καταστροφή, ισοπεδώνοντας αμέτρητα κτίρια σε αρκετές περιοχές, ιδίως στη Λα Γουάιρα, μια παράκτια πόλη κοντά στην πρωτεύουσα Καράκας, όπου οι κάτοικοι καταγγέλλουν την ανεπαρκή ανταπόκριση του κρατικού μηχανισμού στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Σεισμός Βενεζουέλα

Με γυμνά χέρια, οι πολίτες ψάχνουν για επιζώντες στα χαλάσματα / Φωτογραφίες AP (Fernando Vergara)

Βενεζούλα - Διάσωστες

Ο αριθμός των νεκρών από τους σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα ανήλθε σε 920, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.

Βενεζουέλα - Ψάχνουν για επιζώντες στα συντρίμμια

Στη Γενεύη, ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ Τομ Φλέτσερ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων. «Πρόκειται για μια εξαιρετικά περίπλοκη επιχείρηση διάσωσης», σημείωσε, συμπληρώνοντας πως ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά.

Στη Λα Γουάιρα, πολλά κτίρια έχουν μετατραπεί σε τεράστιους σωρούς ερειπίων. Κάτοικοι και εθελοντές καταβάλλουν αγωνιώδεις προσπάθειες για τον εντοπισμό επιζώντων στα χαλάσματα. Απευθύνουν εκκλήσεις για εξοπλισμό προκειμένου να κόψουν χαλύβδινες ράβδους και να μετακινήσουν τεράστιους ογκόλιθους.

 

 

Διεθνής βοήθεια στη Βενεζουέλα μετά τον διπλό σεισμό - Κατακραυγή για τις αρχές

Σχεδόν 48 ώρες μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς, ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγείσες περιοχές της Βενεζουέλας, όπου το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι θα αναπτύξουν μια αποστολή 250 μελών στην πληγείσα ζώνη, αφού προσέφεραν 150.000.000 δολάρια και έστειλαν στην περιοχή δύο πολεμικά πλοία, μεταγωγικά αεροσκάφη και ελικόπτερα.

 

 

Σωστικά συνεργεία από το Ελ Σαλβαδόρ, το Μεξικό, την Κολομβία και την Ελβετία ήταν από τα πρώτα που έφθασαν στη Βενεζουέλα.

Στη Λα Γουάιρα, όπου βρίσκεται το κύριο αεροδρόμιο της χώρας, το οποίο τέθηκε εκτός λειτουργίας λόγω των σεισμών, ορισμένοι κάτοικοι προσπαθούν να ξεθάψουν οι ίδιοι τους συγγενείς τους από τα ερείπια.

«Είναι εκεί», φώναζε με λυγμούς ο Αλεσάνδρο ντελ Γιουδίτσε, ένας 23χρονος που προσπαθούσε να βρει τον πατέρα του κάτω από ένα βουνό ερειπίων. Απεγνωσμένη η γιαγιά του, Αμπάρο, έσκαβε με γυμνά χέρια για να βρει τον γιο της. «Υπάρχουν πολλοί τσιμεντόλιθοι, δεν μπορούμε να τους σηκώσουμε με τα χέρια», ψέλλισε αδύναμη.

 

 

«Οι αρχές είναι άχρηστες... Ο στρατός θα έπρεπε να είναι εδώ, με όσα μηχανήματα διαθέτει», κατήγγειλε ο Άρχενις Μέντες, κάτοικος της περιοχής.

Αφού επισκέφθηκε τη Λα Γουάρια την Πέμπτη, η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες, η οποία ανέλαβε την εξουσία τον Ιανουάριο μετά την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο, πήγε χθες Παρασκευή σε μια εύπορη συνοικία της πρωτεύουσας Καράκας όπου κατέρρευσε ένα κτίριο κι έγινε δεκτή με αποδοκιμασίες. «Αρκετά με την πολιτική εκστρατεία εν μέσω μιας τραγωδίας όπως αυτή που βιώνουμε», της φώναξαν συγγενείς εγκλωβισμένων στα ερείπια του κτιρίου, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP.

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