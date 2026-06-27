Η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη παρουσιάζει το νέο VisitGreece.gr

Έρχεται η ανανεωμένη πλατφόρμα

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Όλγα Κεφαλογιάννη: Παρουσιάζει Το Νέο VisitGreece.gr
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη παρουσιάζει το νέο VisitGreece.gr στις 29 Ιουνίου 2026 στην Εθνική Πινακοθήκη.
  • Η νέα πλατφόρμα είναι μέρος του έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού».
  • Σκοπός της είναι ο εκσυγχρονισμός της τουριστικής προβολής και η προσέγγιση νέων αγορών.
  • Η πλατφόρμα προσφέρει εμπλουτισμένο περιεχόμενο και νέα εργαλεία για την ανάδειξη ελληνικών προορισμών.
  • Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και την ΕΕ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ελλάδα 2.0».

Η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη παρουσιάζει το νέο VisitGreece.gr τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην Εθνική Πινακοθήκη

Η Υπουργός Τουρισμού, παρουσιάζει τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026 το νέο VisitGreece.gr, την ανανεωμένη επίσημη διαδικτυακή πύλη προβολής του ελληνικού τουρισμού, σε συνέντευξη Τύπου που θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 στο αμφιθέατρο «Ίδρυμα Ωνάση» της Εθνική Πινακοθήκη.

Η νέα πλατφόρμα αποτελεί βασικό πυλώνα του έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού» και σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής προβολής της χώρας. Μέσω σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, ενισχύει την εξωστρέφεια του ελληνικού τουρισμού και συμβάλλει στην προσέγγιση νέων αγορών και ταξιδιωτικών κοινών.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, η Υπουργός θα παρουσιάσει τις νέες δυνατότητες του VisitGreece.gr και τον ρόλο του στην περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς προβολής της Ελλάδας ως σύγχρονου, αυθεντικού και ανταγωνιστικού τουριστικού προορισμού.

Η ανανεωμένη πλατφόρμα προσφέρει εμπλουτισμένο περιεχόμενο, σύγχρονο σχεδιασμό, βελτιωμένη εμπειρία πλοήγησης και νέα εργαλεία που αναδεικνύουν τους ελληνικούς προορισμούς, τις θεματικές μορφές τουρισμού και τις εμπειρίες που μπορεί να απολαύσει ο επισκέπτης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της εθνικής πρωτοβουλίας «Ελλάδα 2.0», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU. Η υλοποίησή του εντάσσεται στη συνολική στρατηγική για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα και την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

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