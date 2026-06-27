Νέα στοιχεία έρχονται στο «φως» για τη φονική συμπλοκή στην Καλλιθέα, όπου ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του από μαχαιριά στον θώρακα. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, ενώ στο «μικροσκόπιο» έχουν μπει τόσο τα ευρήματα από τον τόπο της τραγωδίας όσο και τα αντικείμενα που κατασχέθηκαν από τα σπίτια των κατηγορουμένων.

Κατά τις έρευνες, οι αστυνομικοί εντόπισαν μαχαίρια, σουγιάδες, γκλοπ, φυσίγγια, σιδερογροθιές και άλλα επικίνδυνα αντικείμενα, τα οποία φέρονται να χρησιμοποιούσαν οι συμμορίες ανηλίκων.

Παράλληλα, ιδιαίτερο βάρος δίνεται σε ένα μαχαίρι που βρέθηκε κοντά στο σημείο της συμπλοκής. Οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για το όπλο με το οποίο δολοφονήθηκε ο 15χρονος.

Δολοφονία Καλλιθέα: Τι υποστήριξε ο 17χρονος δράστης

Οι επτά συλληφθέντες προετοιμάζουν τις απολογίες τους, ενώ ένας από αυτούς νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, όλα ξεκίνησαν από λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ τριών ομάδων νεαρών, η οποία γρήγορα εξελίχθηκε σε άγρια συμπλοκή με μαχαίρια, πέτρες, μεταλλικές ράβδους και άλλα αντικείμενα. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων ο 15χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα.

Ο 17χρονος κατηγορούμενος είπε στους αστυνομικούς, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Τασούλας Παπανικολάου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star: «Μου έβαλαν τρικλοποδιά και έπεσα. Τους φώναζα "ρε βλάκες δεν είμαι οπαδός". Τότε ένας από αυτούς έβγαλε ένα μαχαίρι στιλέτο, αλλά του έπεσε κάτω. Το άρπαξα πριν το πιάσει για να προστατευτώ. Δεν ήθελα να τον τραυματίσω. Έκανε ένα βήμα πίσω, σήκωσε την μπλούζα του και τον είδα μέσα στα αίματα. Τρομοκρατήθηκα και πήγα σπίτι. Το πρωί με ξύπνησε η μητέρα μου και με ρώτησε "Τι έχει συμβεί και έχουν έρθει οι αστυνομικοί;».

Από τους 17 εμπλεκόμενους στην υπόθεση, οι 10 είναι ανήλικοι. Για τον λόγο αυτό σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος 18 γονέων για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της αιματηρής συμπλοκής.