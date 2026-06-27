Αλεξάνδρου για Ελληνίδου: «Δεν παρεξήγησα τη δήλωσή της - Ήταν πικάντικο»

Τι είπε για τη σχέση της τραγουδίστριας με τον γιο του, Πάρη

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Αλεξάνδρου για Ελληνίδου: «Δεν Παρεξήγησα Τη Δήλωσή Της»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μίλησε για τον γιο του και τον χωρισμό του από την Ιωάννα Τούνη στην εκπομπή "Καλύτερα Δεν Γίνεται".
  • Τόνισε τη σημασία της παρουσίας των γονιών στη ζωή του παιδιού και την ανάγκη για ειλικρίνεια και αυτοπεποίθηση.
  • Αναφέρθηκε στη νέα του σύντροφο, Ρία Ελληνίδου, και στη σημασία της κατανόησης για την προτεραιότητα του παιδιού.
  • Για τη δήλωση της Ελληνίδου σχετικά με τους άντρες, είπε ότι ήταν πικάντικη και κατανοητή, αλλά προκάλεσε αντιδράσεις.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Δεν Γίνεται» με τη Ναταλία Γερμανού, ήταν το μεσημέρι του Σαββάτου 27 Ιουνίου, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Τα λόγια του γιου του που έκαναν τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να «λιώσει»

Το μοντέλο και επιχειρηματίας μίλησε για τον γιο του με την πρώην σύντροφό του Ιωάννα Τούνη, Πάρη, ενώ απάντησε και για τη δήλωση της νυν συντρόφου του, Ρίας Ελληνίδου, η οποία προκάλεσε αντιδράσεις.

«Το πιο σημαντικό είναι να είστε παράλληλοι, να είστε μαζί με τον γιο σου, να μεγαλώνεις. Όχι αυτό που λένε μη πέσεις, κατευθείαν σήκωσε. Όλα χρειάζονται στη ζωή. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν σπουδαία πράγματα, το πιο σπουδαίο είναι για τα παιδιά μας είναι να είμαστε εκεί. Δεν χρειάζεται να τους χαρίσεις τη Γη και τον πλανήτη. Τα παιδιά μας θυμίζουν πράγματα που έχουμε ξεχάσει, την αυτοπεποίθηση και την ειλικρίνεια. Δεν έχουμε εξηγήσει στο παιδί τον χωρισμό μας, ούτε σε μένα ούτε στη μητέρα του έκανε αυτή τη συζήτηση. Εννοώ είμαστε καλά, δηλαδή επειδή από πάντοτε ήμασταν λίγο στο κομμάτι της απόστασης, οπότε κάπως είναι σαν να του κούμπωσε πάρα πολύ ωραία. Δεν θα το πω, δεν το ξέρω. Δηλαδή, ακόμα που όσο μεγαλώνει εκφράζεται ακόμα περισσότερο, μπορεί αργότερα να μας πει και κάτι περισσότερο. Για την ώρα δεν μας έχει πει κάτι, τουλάχιστον απ’ όσο γνωρίζω» ανέφερε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου για τον γιο του και τον χωρισμό του από τη μητέρα του.

«Είναι πολύ σημαντικό που έχεις βρει στη ζωή σου έναν άνθρωπο, μια σύντροφο, που κατανοεί, που σε αγαπάει καταρχάς για την ψυχή σου, για την καρδιά σου, γιατί έχετε βρει τα χίλια τόσα κοινά προφανώς, αλλά που κατανοεί ότι το παιδί σου είναι η προτεραιότητά σου, μωρέ Δημήτρη» είπε η Ναταλία Γερμανού.

αλεξανδρου

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου απάντησε: «Νομίζω ρε συ, δεν θα γινόταν και διαφορετικά. Σίγουρα, προφανώς οι ισορροπίες, είναι πολλά πράγματα, δεν είναι εύκολο. Κι εγώ επειδή είχα υπάρξει παλαιότερα σε μια σχέση που υπήρχαν παιδιά, το καταλαβαίνω. Ούτε μπορείς εύκολα να δώσεις συμβουλή, δηλαδή, δεν μπορείς να δώσεις συμβουλή αν δεν… δηλαδή και οποιοσδήποτε άνθρωπος δεν έχει κάνει παιδί, είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα.

Δηλαδή, απ’ έξω μπορείς να πεις τα πάντα, αλλά εκείνη τη στιγμή πολλών πραγμάτων, τι να σου πω, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Οπότε έτσι όπως το εισπράττει και το βλέπω, μου είναι πάρα πολύ όμορφο, πολύ υποστηρικτικό, πολύ σημαντικό, και τι να σου πω, δηλαδή, δε φοβάμαι να είναι με το παιδί μου, πώς να σου πω…».

Ελληνίδου: «Δε θα άφηνα τον σύντροφό μου μόνο του με άνδρα, όχι γυναίκα»

Για τη δήλωση της Ρίας Ελληνίδου ότι δε θα τον άφηνε μόνο του σε δωμάτιο με άντρες, ενώ δε θα την πείραζε να μείνει μόνος σε δωμάτιο με γυναίκες, ο ίδιος απάντησε: «Επειδή εγώ το ξέρω με τον τρόπο που το είπε, είναι ότι σου λέει ότι, «Ξέρεις, οι άντρες είναι πολύ πιο εκδηλωτικοί στο κομμάτι αυτό του θαυμασμού», επειδή το ξέρω, καταλαβαίνω. Απλά ήταν πολύ ωραίο και πικάντικο για τα site, οπότε του τύπου, ναι, τα καταλαβαίνεις. Οπότε του τύπου «Ο Δημήτρης είναι…».

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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
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ΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΟΥ
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