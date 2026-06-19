Ελληνίδου: «Δε θα άφηνα τον σύντροφό μου μόνο του με άνδρα, όχι γυναίκα»

Η τραγουδίστρια ξάφνιασε την Κόνι Μεταξά με την απάντησή της

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Αλεξάνδρου: «To τραγούδι Safari της Ρίας δεν είναι το στυλ μου»/Happy Day

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ρία Ελληνίδου δήλωσε ότι δε θα άφηνε τον σύντροφό της μόνο με άντρα, θεωρώντας τους πιο επικίνδυνους από τις γυναίκες.
  • Η δήλωση έγινε σε συνέντευξη με την Κόνι Μεταξά στα backstage των Mad VMA 2026.
  • Η Ελληνίδου είναι σε σχέση με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και πρόσφατα μετακόμισε στο σπίτι του.
  • Τα 23α MAD VMA πραγματοποιήθηκαν στις 17 Ιουνίου 2026 με πολλές διάσημες παρουσίες.
  • Η Ρία Ελληνίδου ξεχώρισε στο red carpet των βραβείων.

Τη Ρία Ελληνίδου συνάντησε η Κόνι Μεταξά στα backstage των Mad VMA 2026 και της έκανε ορισμένες πιο... spicy ερωτήσεις, στις οποίες η τραγουδίστρια απάντησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια.

Πιο συγκεκριμένα, η Κόνι Μεταξά ρώτησε τη Ρία Ελληνίδου με ποια διάσημη celebrity δε θα άφηνε μόνο του τον σύντροφό της.

Ρία Ελληνίδου - Mad VΜΑ 2026: Η αντίδρασή της σε ερώτηση για τον Αλεξάνδρου

Η Ρία Ελληνίδου ωστόσο ξάφνιασε την Κόνι Μεταξά με την απάντησή της λέγοντας: «Μου βάζεις δύσκολα. Με ποια Ελληνίδα celebrity δε θα άφηνα μόνο του τον σύντροφό μου; Να πω κάτι λίγο πιπεράτο; Αλλά δε θα σου δώσω απάντηση…Με άντρα δε θα τον άφηνα, όχι με γυναίκα. Οι άντρες την πέφτουν περισσότερο από τις γυναίκες, είναι πιο επικίνδυνοι. Με τα κορίτσια λες, είμαι εκεί, ρίχνω ένα μάτι από μακριά, με τα αγόρια ποτέ δε ξέρεις τι γίνεται».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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αλεξανδρου ελληνιδου

Υπενθυμίζεται ότι το τελευταίο διάστημα, η Ρία Ελληνίδου είναι σε σχέση με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και μάλιστα πριν μερικές ημέρες αποκάλυψαν ότι έκαναν το επόμενο βήμα στη σχέση τους με την τραγουδίστρια να μετακομίζει στο σπίτι του συντρόφου της.

Τα 23α MAD VMA  πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do, με δημοφιλείς καλλιτέχνες, influencers και παρουσιαστές να δίνουν το «παρών» στο κόκκινο χαλί του αγαπημένου μουσικού θεσμού.

Ανάμεσα στις εντυπωσιακές παρουσίες οι οποίες έδωσαν το στίγμα τους στο red carpet των φετινών βραβείων ήταν και η τραγουδίστρια Ρία Ελληνίδου, η οποία τράβηξε πάνω της όλα τα βλέμματα.

Η Ρία Ελληνίδου στο κόκκινο χαλί των MAD VMA 2026 / Φωτογραφίες: NDP

Η Ρία Ελληνίδου στο κόκκινο χαλί των MAD VMA 2026 / Φωτογραφίες: NDP
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ΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΟΥ
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
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