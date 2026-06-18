Ρία Ελληνίδου - Mad VΜΑ 2026: Η αντίδρασή της σε ερώτηση για τον Αλεξάνδρου

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: NDP

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τα 23α MAD VMA πραγματοποιήθηκαν στις 17 Ιουνίου 2026 με πολλές διάσημες παρουσίες.
  • Η Ρία Ελληνίδου παρουσίασε το νέο της τραγούδι "Safari", το οποίο σημειώνει επιτυχία.
  • Ανέφερε ότι δεν αρέσει σε όλους το τραγούδι της, αλλά της φτιάχνει τη διάθεση.
  • Απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση για τον σύντροφό της, Δημήτρη Αλεξάνδρου, κατά τη διάρκεια των βραβείων.
  • Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δήλωσε ότι το "Safari" δεν είναι το στιλ του, αλλά κατανοεί την επιτυχία του.

Τα 23α MAD VMA  πραγματοποιήθηκαν χθες 17 Ιουνίου 2026, στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do, με δημοφιλείς καλλιτέχνες, influencers και παρουσιαστές να δίνουν το «παρών» στο κόκκινο χαλί του αγαπημένου μουσικού θεσμού.

MAD VMA 2026: Οι επώνυμοι που περπάτησαν στο κόκκινο χαλί!

Mad Video Music Awards παρουσίασε ο Θέμης Γεωργαντάς μαζί με τη Χρυσηίδα Γκαγκούτη, ενώ το star.gr και η δημοσιογράφος Κατερίνα Καραγιάννη ήταν στα Μουσικά βραβεία μεταδίδοντας όλες τις εξελίξεις. 

Ανάμεσα στις εντυπωσιακές παρουσίες οι οποίες έδωσαν το στίγμα τους στο red carpet των φετινών βραβείων ήταν και η τραγουδίστρια Ρία Ελληνίδου, η οποία τράβηξε πάνω της τα φλας, κάνοντας δηλώσεις στους δημοσιογράφους. 

Η Ρία Ελληνίδου στο κόκκινο χαλί των MAD VMA 2026 / Φωτογραφίες: NDP

Η Ρία Ελληνίδου στο κόκκινο χαλί των MAD VMA 2026 / Φωτογραφίες: NDP

Η γνωστή ερμηνεύτρια μίλησε για το νέο της τραγούδι, με τίτλο «Safari», το οποίο σημειώνει επιτυχία: «Έβγαλα το “Σαφάρι” την Παρασκευή και το Σάββατο το τραγουδούσε όλο το μαγαζί. Δεν το είχα ξαναδεί αυτό το πράγμα. Ήταν σοκ».

Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Έκαναν το επόμενο βήμα στη σχέση τους!

Ενώ για τα αρνητικά σχόλια που δέχεται το τραγούδι της, η Ρία Ελληνίδου είπε ότι: «Δεν αρέσει ποτέ σε όλους ένα τραγούδι. Το θέμα είναι τι αρέσει σε εμένα. Εμένα αυτό το τραγούδι μου φτιάχνει τη διάθεση. Μου αρέσει πάρα πολύ και δε φτιάχνει τελικά μόνο τη δική μου διάθεση, φτιάχνει και του κόσμου».

Τέλος, σε ερώτηση των δημοσιογράφων για το εάν ο σύντροφός της,  Δημήτρης Αλεξάνδρου ήταν στα Μουσικά Βραβεία με σκοπό να απολάυσει την αγαπημένη του, η ίδια απέφυγε να απαντήσει, λέγοντας: «Το θέμα είναι ότι έχω έρθει εγώ να κάνω το act μου».

Ρία Ελληνίδου - Mad VΜΑ 2026: Η αντίδρασή της σε ερώτηση για τον Αλεξάνδρου

Υπενθυμίζουμε, ότι το ερωτευμένο ζευγάρι είναι μαζί σχεδόν 1,5 χρόνο, ενώ πρόσφατα αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους, με τη δημοφιλή τραγουδίστρια να μετακομίζει στο σπίτι του συντρόφου της.

Πρόσφατα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έκανε δηλώσεις για το νέο τραγούδι της συντρόφου του λέγοντας ότι: «Το τραγούδι "Safari" δεν είναι το στιλ μου. Καταλαβαίνω… Ούτε άμα ρωτήσεις και τη Ρία, πιστεύω, ότι είναι το δικό της στιλ, και ιδιαίτερα απ’ ό,τι ξέρω μια κοπέλα που έχει όλες αυτές τις γνώσεις. Αλλά θα σου πει τι αρέσει στον κόσμο και τι είναι hit και τι παίζεται. Πρέπει να ακολουθείς και λίγο τη ροή και το ρεύμα της εποχής. Οπότε, προφανώς, υπάρχουν και τραγούδια γρήγορης καύσης».

 

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