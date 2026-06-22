Μια από τις πιο τρυφερές στιγμές της Γιορτής του Πατέρα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Ο γνωστός επιχειρηματίας και πρώην μοντέλο δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media ένα στιγμιότυπο από βιντεοκλήση με τον γιο του, Πάρη, αποκαλύπτοντας τα λόγια που τον έκαναν να νιώσει πιο ευτυχισμένος από ποτέ.

Παρότι η καθημερινότητά τους δεν τους επιτρέπει πάντα να βρίσκονται στον ίδιο χώρο, ο μικρός Πάρης φρόντισε να κάνει τη μέρα του πατέρα του ξεχωριστή. Μέσα από τη βιντεοκλήση, του ευχήθηκε για τη Γιορτή του Πατέρα, με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να μην κρύβει τη συγκίνησή του.

Μάλιστα, δημοσιεύοντας το σχετικό στιγμιότυπο, εξομολογήθηκε στους followers του πόσο σημαντική ήταν αυτή η στιγμή για εκείνον, γράφοντας: «Είμαι ο πιο γεμάτος άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο. Μου είπε ο γιος μου "χρόνια πολλά" και δε με νοιάζει τίποτα!».

Το συγκεκριμένο μήνυμα συγκίνησε τους διαδικτυακούς του φίλους, καθώς αποτυπώνει με τον πιο απλό τρόπο τη βαθιά σχέση που έχει αναπτύξει με τον γιο του. Ο μικρός Πάρης αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά του και, παρά τις απαιτήσεις της καθημερινότητας, οι δυο τους φροντίζουν να διατηρούν έναν πολύ στενό δεσμό.

Άλλωστε, ο Πάρης περνά χρόνο και με τους δύο γονείς του, ταξιδεύοντας συχνά ανάμεσα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, έχοντας και τους δύο ενεργά παρόντες στη ζωή του.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δεν έχει κρύψει ποτέ πόσο σημαντικός είναι για εκείνον ο ρόλος του πατέρα. Σε παλαιότερες δηλώσεις του είχε μιλήσει ανοιχτά για τη σημασία της πατρικής παρουσίας στη ζωή ενός παιδιού, τονίζοντας πως οι πατεράδες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως «συνοδευτικός» ρόλος μέσα στην οικογένεια.

«Δεν είμαστε συνοδευτικό. Είμαστε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για την οικογένεια και για το παιδί», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την άποψη ότι ο πατέρας αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες στην ανατροφή και τη διαμόρφωση ενός παιδιού.

Η φετινή Γιορτή του Πατέρα φαίνεται πως είχε ξεχωριστή σημασία για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, καθώς ένα απλό «χρόνια πολλά» από τον γιο του ήταν αρκετό για να του χαρίσει το πιο πολύτιμο δώρο της ημέρας.

