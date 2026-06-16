Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ξεκίνησε τις καλοκαιρινές του διακοπές μαζί με τον Πάρη, που είναι καρπός της σχέσης του με την πρώην σύντροφό του, Ιωάννα Τούνη.

Πατέρας και γιος επέλεξαν την Τήνο για να περάσουν λίγες στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης. Την αποκάλυψη έκανε το ίδιο το μοντέλο, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα μέσα από το καράβι με προορισμό το νησί της Μεγαλόχαρης.

«Μια μέρα θα είναι μεγάλος και δεν θα χωράει στην αγκαλιά μου… μέχρι τότε, δεν χάνω ούτε λεπτό», έγραψε κάτω από τις τρυφερές φωτογραφίες, όπου ποζάρει με τον μονάκριβο γιο του.

Η ανάρτησή του δεν πέρασε απαρατήρητη από τη σύντροφό του, Ρία Ελληνίδου, η οποία σχολίασε: «Ζωγραφιές ❤️🔥», με τον ίδιο να της απαντά: «εσυυυυ❤️❤️».

Η ανάρτηση του Δημήτρη Αλεξάνδρου

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου εκμεταλλεύεται στο έπακρο τον χρόνο που περνά με τον μικρό Πάρη, ενώ σε τηλεοπτικές του δηλώσεις δεν χάνει την ευκαιρία να μιλήσει για το πόσο σημαντική είναι για εκείνον η πατρότητα.

Ενδεικτικά, είχε δηλώσει: «Για τους πατεράδες πάνε να βγάλουν μια ταμπέλα ότι είμαστε σαν συνοδευτικό. Δεν είμαστε συνοδευτικό. Είμαστε κι εμείς ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, ένας σημαντικός ρόλος για την οικογένεια και για το παιδί.

Απλά είναι αυτό το κομμάτι που όλοι προσπαθούν λίγο να παραγκωνίσουν αυτόν τον αφανή ήρωα που λέγεται πατέρας, ότι δεν είναι κάτι, ότι το αντιλαμβάνεται πολύ αργότερα και δεν παίζει και τόσο ρόλο».

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έχει καθημερινή παρουσία στα social media, όπου μοιράζεται προσωπικές του στιγμές. Χθες (15/6), για παράδειγμα, ανέβασε μία φωτογραφία με τη σύντροφό του, Ρία Ελληνίδου, μέσα από το διαμέρισμά του, στο οποίο έχει μετακομίσει από τον Μάρτιο του 2025.

Με αυτόν τον τρόπο αποκάλυψε ότι πλέον μοιράζεται την ίδια στέγη με την τραγουδίστρια, αποδεικνύοντας ότι η σχέση τους πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο!