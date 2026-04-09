Δημήτρης Αλεξάνδρου: Ο γιος του Πάρης παίζει με τη Ρία Ελληνίδου

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου επέλεξαν να αποδράσουν για τις ημέρες του Πάσχα στην Αράχωβα, περνώντας χαλαρές στιγμές στο εξοχικό του επιχειρηματία, έναν τόπο που αποτελεί για εκείνον σημείο αναφοράς, καθώς δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην περιοχή και τον επισκέπτεται συχνά μέσα στον χρόνο.

Το ζευγάρι ζει τις πρώτες του κοινές γιορτές, απολαμβάνοντας την ηρεμία και την ομορφιά του ορεινού τοπίου, έχοντας στο πλευρό του και τον μικρό Πάρη, τον γιο του Δημήτρη Αλεξάνδρου από τη σχέση του με την Ιωάννα Τούνη. Η καθημερινότητα του μικρού έχει αλλάξει μετά τον χωρισμό των γονιών του, καθώς μοιράζεται ανάμεσα στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, ενώ αντίστοιχα μοιράζονται και οι γιορτές του.

Μέσα από τα social media, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δίνει συχνά εικόνες από την προσωπική του ζωή και αυτή τη φορά δεν αποτέλεσε εξαίρεση.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram την Πέμπτη 9 Απριλίου, καταγράφεται μια ιδιαίτερα τρυφερή και αυθόρμητη στιγμή, με τον μικρό Πάρη να χορεύει γεμάτος ενέργεια στο σαλόνι, έχοντας στο πλευρό του τη Ρία Ελληνίδου. Η ίδια συμμετέχει με χαμόγελο, δημιουργώντας ένα όμορφο και ζεστό κλίμα, ενώ ο Δημήτρης Αλεξάνδρου παρακολουθεί από κοντά, απολαμβάνοντας τη σκηνή.

Σε άλλη ανάρτησή του, μοιράστηκε μια πιο ήρεμη αλλά εξίσου συγκινητική στιγμή από βόλτα τους στη φύση, όπου ποζάρει με τον γιο του στο βουνό. Τη φωτογραφία συνόδευσε με λόγια που αποτυπώνουν τον βαθύ δεσμό τους: «Στον κόσμο μπορεί να είμαι πολλά… αλλά για σένα είμαι τα πάντα».

Οι εικόνες αυτές αποκαλύπτουν μια πιο προσωπική πλευρά του Δημήτρη Αλεξάνδρου, αναδεικνύοντας τη σημασία που δίνει στην πατρότητα και στις οικογενειακές στιγμές, ενώ παράλληλα δείχνουν τη νέα ισορροπία που φαίνεται να έχει βρει στην καθημερινότητά του, με τη Ρία Ελληνίδου να βρίσκεται δίπλα του σε αυτή τη νέα φάση της ζωής του.