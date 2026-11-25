Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς κρατικών ενισχύσεων, ύψους 10,5 εκατ. ευρώ, για τη στήριξη πλοιοκτητών στους κλάδους της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυξημένες τιμές καυσίμων λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η ενίσχυση αφορά ιδιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών παράκτιας αλιείας και αλιείας σε εσωτερικά ύδατα, καθώς και σκαφών που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας. Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του Προσωρινού Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων για την Κρίση στη Μέση Ανατολή (METSAF), το οποίο υιοθετήθηκε από την Επιτροπή στις 29 Απριλίου 2026.

Στόχος του καθεστώτος είναι να μετριάσει τις επιπτώσεις της αύξησης των τιμών των καυσίμων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Το καθεστώς θα καλύπτει το πρόσθετο κόστος καυσίμων που προκύπτει από την κρίση στη Μέση Ανατολή, για καύσιμα που αγοράστηκαν κατά την περίοδο από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο του 2026. Η ενίσχυση θα χορηγείται υπό τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, βάσει της ποσότητας των καυσίμων που αγοράστηκαν, και θα ανέρχεται έως 50.000 ευρώ ανά δικαιούχο. Το καθεστώς θα ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η Επιτροπή αξιολόγησε το καθεστώς σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων, και συγκεκριμένα βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) —το οποίο επιτρέπει στα κράτη μέλη να στηρίζουν την ανάπτυξη ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις— καθώς και βάσει των ενοτήτων 1 και 2.1 του METSAF. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το καθεστώς συνάδει με τους όρους που ορίζονται στο METSAF. Ειδικότερα, η ενίσχυση θα χορηγείται στο πλαίσιο ενός καθεστώτος με σαφή εκτιμώμενο προϋπολογισμό και θα παρέχεται για την προσωρινή στήριξη της ανάπτυξης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το καθεστώς είναι αναγκαίο, κατάλληλο και ανάλογο για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης μιας οικονομικής δραστηριότητας, και ότι δεν επηρεάζει δυσμενώς τους όρους των συναλλαγών σε βαθμό που να αντίκειται στο κοινό συμφέρον. Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή ενέκρινε το ελληνικό καθεστώς σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το METSAF είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Η μη εμπιστευτική έκδοση της σημερινής απόφασης θα καταστεί διαθέσιμη υπό τον αριθμό υπόθεσης SA.125253, στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό, μόλις επιλυθούν τυχόν ζητήματα εμπιστευτικότητας.

