Νέος συναγερμός σήμανε τη νύχτα στην Πολωνία από την είσοδο ρωσικού drone στον εναέριο χώρο της. Την ίδια ώρα έντονη ανησυχία για επέκταση του πολέμου στην Ουκρανία έχει προκαλέσει το διπλό χτύπημα του Κιέβου κατά ρωσικών πλοίων στη Λιβύη.

Όσον αφορά την Πολωνία, λίγες ημέρες μετά την πτώση τριών ρωσικών πυραύλων Κρουζ σε πολωνικό έδαφος, ένα ρωσικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα, που πιθανολογείται ότι ήταν drone τύπου Shehed, εισήλθε για λίγο στον πολωνικό εναέριο χώρο αργά στις 22 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στη δυτική Ουκρανία. Οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν το αντικείμενο και ενεργοποίησαν τα συστήματα αεράμυνας της χώρας. Ο συναγερμός ήρθη περίπου μία ώρα αργότερα.

Το ντρόουν κατευθυνθηκε εκτός πολωνικού εναέριου χώρου πριν καταρριφθεί. Προηγουμένως ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε είχε αναφερθεί στην πτώση τριών πυραύλων Κρουζ σε πολωνικό έδαφος την προηγούμενη Παρασκευή.

«Εδώ είναι σαφές ότι πρόκειται για ένα επικίνδυνο περιστατικό. Προέρχεται από τη Ρωσία. Το αν είναι σκόπιμο ή όχι, είναι κάτι που πρέπει να κρίνουν, φυσικά, οι αρμόδιες αρχές» δήλωσε ο ΓΓ του ΝΑΤΟ.

Ο Ρούτε έχει ζητήσει μάλιστα από τους Ευρωπαίους να μην περιμένουν τους Αμερικανούς για να αντιμετωπίσουν πιθανή επίθεση της Ρωσίας.

«Τα κράτη-μέλη να διατηρούν τους εθνικούς τους στρατούς –οι οποίοι συνεργάζονται στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ– και, επιπλέον αυτού, να δημιουργηθεί μια μεγάλη ευρωπαϊκή δομή. Διότι, σε μια τέτοια περίπτωση, αν ο Πούτιν εξαπολύσει επίθεση, θα χρειαζόμασταν δύο ή τρεις εβδομάδες μόνο και μόνο για να συμφωνήσουμε ποιος θα αναλάβει τι. Μέχρι να καταλήξουμε σε απόφαση, ο Πούτιν πιθανότατα θα έχει φτάσει ήδη στο Ρότερνταμ» είχε σχολιάσει ο ΓΓ του ΝΑΤΟ.

Ανησυχία από το διπλό ουκρανικό χτύπημα στη Μεσόγειο

Την ίδια ώρα έντονη ανησυχία προκαλεί το διπλό ουκρανικό χτύπημα κατά δυο ρωσικών πλοίων στα ανοιχτά της Λιβύης, σε απόσταση 2.400 χιλιομέτρων από την πρώτη γραμμή του πολέμου στην Ουκρανία

«Γνωρίζω ότι κάποιοι στη Δύση έχουν χαιρετίσει την επιτυχία των ουκρανικών επιθέσεων, την τόλμη τους, την ακριβή εκτέλεσή τους, αλλά ανησυχώ εξίσου ότι αυτό είναι ένδειξη απόγνωσης, ότι η Ουκρανία κλιμακώνει σκόπιμα και ανοιχτά τη σύγκρουση. Εξάλλου, το να πλήττεις στόχους, τα πλοία του εχθρού σου, αλλά σε ουδέτερα, μη εμπόλεμα ύδατα, αποτελεί σαφή παραβίαση των νόμων του πολέμου», ανέφερε Διευθυντής Κεντροευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, Ρόμπερτ Ίνγκλις.

Παρεμβολές σε επιβατικά αεροπλάνα από ρωσικό πολεμικό πλοίο

Όπως εξάλλου έγινε γνωστό 140 επιβατικά αεροπλάνα δέχτηκαν παρεμβολές από ρωσικό πολεμικό πλοίο ανοικτά των βρετανικών ακτών στις πριν από 15 μέρες.

«Χάρη στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ, οι πιλότοι κατάφεραν να προσγειώσουν τα αεροσκάφη με ασφάλεια, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ποιος ευθύνεται όμως για αυτές τις παρεμβολές; Οι υποψίες στρέφονται για ακόμη μία φορά προς τη Ρωσία. Η δολιοφθορά φέρεται να πραγματοποιήθηκε από πλοίο στη Βόρεια Θάλασσα» σχολίασε το τηλεοπτικό δίκτυο VRT News.

