Πρότυπο προς αποφυγή δήλωσε ο Περικλής Κονδυλάτος πως είναι η Ιωάννα Τούνη, επισημαίνοντας πως η influencer - επιχειρηματίας κάνει επίδειξη πλούτου.

Ο γνωστός σχεδιαστής κοσμημάτων δε... μάσησε τα λόγια του, ξεκαθαρίζοντας πως δεν την ακολουθεί στα social media, καθώς το περιεχόμενο που προβάλλει τον βρίσκει εντελώς αντίθετο. Ο ίδιος εστίασε κυρίως στην έντονη επίδειξη πλούτου που, όπως ανέφερε, έχει παρατηρήσει σε αναρτήσεις της influencer.

«Δεν έχω ακούσει τις απόψεις της. Συνήθως έχω δει ότι υπάρχει μία επίδειξη πλούτου. Εμένα με ενοχλεί σαν άνθρωπο. Εγώ δεν την ακολουθώ γιατί δεν με εκφράζει από αυτά που έχω δει. Δηλαδή κάτι εικόνες που είδα να κουνάει τα λεφτά το καλοκαίρι και όλα αυτά, είναι πολύ άσχημα πρότυπα. Δηλαδή θα έλεγα ότι είναι πρότυπο προς αποφυγή», είπε χαρακτηριστικά στην κάμερα του «Happy Day».

Στη συνέχεια των δηλώσεών του στην ίδια εκπομπή, ο Περικλής Κονδυλάτος υποστήριξε ότι κανείς δεν καταφέρνει τίποτα μόνος του, χωρίς τη βοήθεια του Θεού, γι’ αυτό και η προβολή των χρημάτων δεν έχει νόημα.

«Το πόσα λεφτά βγάζει ο καθένας μπορεί να γίνει και σιωπηλά. Ο άνθρωπος έχει χάσει τη σύνδεσή του με τον Θεό. Δεν είναι κανένας μας αυτοδημιούργητος. Ό,τι έχουμε και ό,τι μας παρέχεται, από ένα πιάτο φαΐ μέχρι τα μεγαλύτερα πλούτη, μας τα παρέχει ο Θεός και αν ο Θεός δεν ήθελε, δεν θα τα είχε. Οπότε λίγη ταπεινοφροσύνη δεν βλάπτει να έχουμε», κατέληξε.