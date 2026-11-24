Ο Γιώργος Νταλάρας και ο Δημήτρης Πλατανιάς συναντιούνται επί σκηνής για μια ξεχωριστή συναυλία για το Μαζί για το Παιδί, τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2026, στις 20:30, στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Μαζί τους και η Ασπασία Στρατηγού.

Η συναυλία πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων για τα 30 χρόνια συνεχούς και αδιάλειπτης προσφοράς του Μαζί για το Παιδί στα παιδιά και τις οικογένειες που έχουν ανάγκη.

Το πρόγραμμα της βραδιάς περιλαμβάνει αγαπημένα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, καθώς και Μπαλάντες της Μεσογείου, σε ένα μουσικό ταξίδι που συνδέει σημαντικές στιγμές του ελληνικού τραγουδιού με τη μεσογειακή μουσική παράδοση.

Τους ερμηνευτές συνοδεύουν εξαιρετικοί σολίστ.



Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του έργου του Μαζί για το Παιδί, που εδώ και 30 χρόνια βρίσκεται δίπλα στα παιδιά και τις οικογένειες που χρειάζονται στήριξη, υλοποιώντας δράσεις και προγράμματα σε όλη την Ελλάδα.

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Γιώργος Νταλάρας

Ενορχηστρωτική επιμέλεια: Γιώργος Παπαχριστούδης

Λίγα λόγια για το Μαζί για το Παιδί

Το Μαζί για το Παιδί εργάζεται εδώ και 30 χρόνια για την προστασία χιλιάδων παιδιών στη χώρα μας. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών με στόχο κάθε παιδί σε κάθε γωνιά της Ελλάδας να έχει πρόσβαση σε βιώσιμες συνθήκες διαβίωσης και σε ίσες ευκαιρίες. Το έργο του Μαζί για το Παιδί επικεντρώνεται στην καταπολέμηση της φτώχειας, στην υγεία και την ψυχική υγεία, στην εκπαίδευση, καθώς και την υποστήριξη πληθυσμών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. Είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ), που στηρίζεται σε πόρους από χορηγίες εταιρειών, δωρεές ιδιωτών και από τη διοργάνωση πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Συμμετέχουν οι μουσικοί:

Γιώργος Παπαχριστούδης Πιάνο

Γρηγόρης Συντρίδης Drums

Γιώργος Μάτσικας Μπουζούκι

Γιάννης Σταματογιάννης Μπουζούκι

Βασίλης Κορακάκης Μπουζούκι

Πέτρος Βαρθακούρης Μπάσο

Βασίλης Κετεντζόγλου Κιθάρα

Παναγιώτης Βέργος Σαντούρι

Μάνος Γρυσμπολάκης Ακορντεόν

Απόστολος Βαγγελάκης Πνευστά

Θέμης Συμβουλόπουλος Τυμπάνια

Νίκος Σαμαράς Τρομπέτα

Αστέριος Πούφτης Τσέλο

Αντίλοχος Τρανός Βιόλα

Κλεόδωρος Αγόρας Βιολί

Στάθης Λασκαρίδης Βιολί



Ηχολήπτης Front of House Βαγγέλης Κουλούρης

Ηχολήπτης Stage Αντώνης Ζαχόπουλος

Φώτα Γιάννης Μανιατάκος

