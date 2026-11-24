Τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά της, ακόμη και για μια απλή βόλτα με την κόρη της, Ξένια, περιέγραψε η Κατερίνα Καινούργιου.

Αφορμή στάθηκε η συνέντευξη της ηθοποιού Μαίρης Σταυρακέλη, η οποία πριν από μερικούς μήνες υπέστη κάταγμα στο πόδι έπειτα από πτώση σε πεζοδρόμιο. Η παρουσιάστρια, με αφορμή το περιστατικό, θέλησε να μοιραστεί τη δική της εμπειρία, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά της για την κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους και τα πεζοδρόμια της Αθήνας.

Όπως αποκάλυψε, μένει στο κέντρο της πρωτεύουσας και είχε σκεφτεί να πάει με την επτά μηνών κόρη της μια βόλτα στο Σύνταγμα, προκειμένου να δουν τον χριστουγεννιάτικο στολισμό και τις φωτισμένες βιτρίνες. Ωστόσο, η μετακίνηση με το καρότσι αποδείχθηκε πολύ πιο δύσκολη από όσο περίμενε.

«Ξέρετε ότι μένω στο κέντρο της Αθήνας. Είπα θα βγάλω το παιδί να το πάω μια βόλτα στο Σύνταγμα επειδή κάπως, έχουν στολίσει. Καλά, μη φανταστείτε τίποτα τρελούς στολισμούς. Έξω από το Μεγάλη Βρετάνια που το έχουν στολίσει πολύ ωραία, να βλέπει τα φωτάκια και τις βιτρίνες, να αρχίσει λίγο το παιδάκι να έχει διάφορες εικόνες… Το θέμα είναι τι γίνεται στα πεζοδρόμια», ανέφερε μέσα από την εκπομπή της «Super Κατερίνα», η Κατερίνα Καινούργιου.

Στη συνέχεια, δεν έκρυψε την αγανάκτησή της για τα εμπόδια που συναντά, ενώ στάθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι άνθρωποι με αναπηρία, όταν προσπαθούν να μετακινηθούν στην πόλη.

«Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δίνω μάχη για να πάω το παιδάκι με το καρότσι βόλτα. Και σκεφτόμουν χθες πόσοι άνθρωποι τραυματίζονται. Κι αν είναι ένας άνθρωπος με αναπηρικό αμαξίδιο, πόσο δυσκολεύεται να κυκλοφορήσει μόνος του. Η κατάσταση είναι τραγική. Κι όλο κάποια έργα κάνουν. Δεν ξέρει κανείς τι έργα», είπε χαρακτηριστικά.