Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat (2024), η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ ως προς τη συχνότητα των ολικών μαστεκτομών (κατά τις οποίες αφαιρείται ολόκληρος ο μαστός).

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα εμφανίζει 123,6 ολικές μαστεκτομές ανά 100 χιλιάδες γυναίκες, με το Βέλγιο να βρίσκεται στην πρώτη θέση. Ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αισθητά χαμηλότερος, στις 70,1 επεμβάσεις ανά 100.000 γυναίκες.

Τα στοιχεία της Eurostat για τις μαστεκτομές στην Ευρώπη

Σε ό,τι αφορά τα στοιχεία για τις μερικές μαστεκτομές, δηλαδή, στις επεμβάσεις κατά τις οποίες αφαιρείται μέρος του μαστού, η χώρα μας βρίσκεται μεταξύ των χωρών με τις χαμηλότερες αναλογίες στην ΕΕ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εurostat καταγράφει 71,6 επεμβάσεις ανά 100.000 γυναίκες, έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου 174. Στις πιο χαμηλές θέσεις βρίσκονται η Πολωνία και η Ρουμανία.

Εδώ να αναφέρουμε ότι όσον αφορά στην Ελλάδα, τα συγκεκριμένα στοιχεία αφορούν μόνο στις μερικές μαστεκτομές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε δημόσια νοσοκομεία, καθώς η χώρα χρησιμοποιεί διαφορετικό ορισμό για την καταγραφή τους.

Το 2024 όπως αναφέρουν τα στοιχεία της Eurostat πραγματοποιήθηκαν στην ΕΕ περισσότερες από 560 χιλιάδες επεμβάσεις αφαίρεσης μέρους ή ολόκληρου του μαστού. Σημειώνεται, ότι τα συγκκεριμένα στοιχεία καταγράφουν τη συχνότητα των συγκεκριμένων χειρουργικών επεμβάσεων και όχι τον αριθμό των νέων περιστατικών καρκίνου του μαστού.

Υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα, ο αριθμός των νέων περιστατικών ανέρχεται σε τουλάχιστον 8.500 ετησίως. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς υγείας, παρά την αύξηση των περιστατικών, η θνησιμότητα παρουσιάζει μείωση. Όταν ο καρκίνος διαγιγνώσκεται σε προχωρημένο στάδιο ή ο όγκος έχει μεγάλο μέγεθος σε σχέση με τον μαστό, μπορεί να απαιτείται ολική μαστεκτομή.