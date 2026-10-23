Μιλάνο: Η Μόνα Λίζα με τις ουλές διπλής μαστεκτομής

Η τοιχογραφία που στέλνει ηχηρό μήνυμα για τον καρκίνο του μαστού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.10.26 , 11:13 Θεσσαλονίκη: Βαρύ πρόστιμο 3.000 € σε πολίτη που πέταξε έπιπλα στον δρόμο
23.10.26 , 11:05 Μιλάνο: Η Μόνα Λίζα με τις ουλές διπλής μαστεκτομής
23.10.26 , 11:02 Αλεξανδρούπολη: Θρήνος για τη 17χρονη - Η «μάχη» με τη νευρική ανορεξία
23.10.26 , 11:02 Αλεξανδράκη: «Ο προπονητής μου κατέβασε το παντελόνι μαζί με το εσώρουχο»
23.10.26 , 10:47 Πάνος Κιάμος: «Μεγάλωσα με τον Λευτέρη Πανταζή»
23.10.26 , 10:28 Ιός Σαμόντα: Τι είναι & πώς μεταδίδεται - πού εμφανίστηκε το πρώτο κρούσμα
23.10.26 , 10:26 Φρεγάτα «Κίμων»: Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης για την 28η Οκτωβρίου
23.10.26 , 10:12 Απεργία 30/10: Ποιοι συμμετέχουν - Στάσεις εργασίας από την ΑΔΕΔΥ
23.10.26 , 10:09 Εξώδικο Καρβέλα στη Βίσση: Απαγορεύει να κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ
23.10.26 , 10:07 Νωρίτερα φέτος η αλλαγή σε χειμερινή ώρα – Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια πίσω
23.10.26 , 10:02 Τσαρούχας: «Λιώνει» για τη Νοτοπούλου: Το post για την υπέροχη γυναίκα του!
23.10.26 , 10:00 Η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη μέσα από 3 ποιητές-αγωνιστές της ελευθερίας
23.10.26 , 09:47 Μπήλιου: Προβλέψεις Σαββατοκύριακου - Οι όψεις & η Πανσέληνος της Δευτέρας
23.10.26 , 09:37 Σοκαριστικό βίντεο από λούνα παρκ: 18χρονη εκσφενδονίστηκε από παιχνίδι
23.10.26 , 09:31 Αργύρης Αγγέλου: «Δε με έχει αξιώσει ο Θεός να έχω σχέση 20 χρόνια»
Λιβύη: Στίφη μεταναστών ετοιμάζονται για την Κρήτη!
Εξώδικο Καρβέλα στη Βίσση: Απαγορεύει να κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ
Αλεξανδράκη: «Ο προπονητής μου κατέβασε το παντελόνι μαζί με το εσώρουχο»
Δραγούμη για Γεωργούλη: «Δεν έχω το άγχος ότι θα πουν ότι τα έχουμε»
Αλεξανδρούπολη: Θρήνος για τη 17χρονη - Η «μάχη» με τη νευρική ανορεξία
Στις τρεις πίτσες η μία δώρο - Η απάτη με το «κέρασμα» στη γνωστή αλυσίδα
Αργύρης Αγγέλου: «Δε με έχει αξιώσει ο Θεός να έχω σχέση 20 χρόνια»
Νωρίτερα οι συντάξεις Νοεμβρίου 2026
Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Νεκρή 17χρονη που έπεσε από γέφυρα
Τσαρούχας: «Λιώνει» για τη Νοτοπούλου: Το post για την υπέροχη γυναίκα του!
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφίες: aleXsandro Palombo
Η Μόνα Λίζα με τις ουλές διπλής μαστεκτομής - Τοιχογραφία του καλλιτέχνη aleXsandro Palombo / Φωτογραφίες: aleXsandro Palombo

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μια τοιχογραφία της Μόνα Λίζα με σημάδια διπλής μαστεκτομής εμφανίστηκε στο Μιλάνο, δημιουργία του καλλιτέχνη aleXsandro Palombo.
  • Η τοιχογραφία δημιουργήθηκε για την Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού και βρίσκεται έξω από το Istituto Nazionale dei Tumori.
  • Ο Palombo αναδεικνύει τη σύνδεση της ασθένειας με την ταυτότητα και τη σωματική μεταμόρφωση, εστιάζοντας στην πρόληψη και τη διάγνωση.
  • Το έργο προάγει τον διάλογο για την αποδοχή του σώματος και αμφισβητεί το στίγμα γύρω από τις χειρουργικές ουλές.
  • Ο καλλιτέχνης είναι γνωστός για τα έργα του που αφορούν κοινωνικά ζητήματα και ανθρώπινα δικαιώματα.

Μια τοιχογραφία στην οποία εμφανίζεται η Μόνα Λίζα με σημάδια διπλής μαστεκτομής εμφανίστηκε έξω από το Istituto Nazionale dei Tumori (INT) του Μιλάνου. Η νέα δημιουργία του καλλιτέχνη aleXsandro Palombo, δημιουργήθηκε με αφορμή την Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού.

Χημικά φυτοφαρμάκων αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού

Το ινστιτούτο, το οποίο ιδρύθηκε το 1928, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο που αφορά στη νόσο, καθώς και έναν κορυφαίο φορέα στην έρευνα και τη θεραπεία του καρκίνου.

Η τοιχογραφία της Μόνα Λίζα στυο Μιλάνο / aleXsandro Palombo

Η τοιχογραφία της Μόνα Λίζα στυο Μιλάνο / aleXsandro Palombo

Το έργο αναπλάθει τη διάσημη Μόνα Λίζα ως επιζώσα, η οποία «αφήνει» το φόρεμά της να πέσει, αποκαλύπτοντας τα σημάδια της μαστεκτομής στο στήθος της. Μέσα από το πιο αναγνωρίσιμο γυναικείο σύμβολο στον κόσμο, ο Palombo φέρνει στο προσκήνιο τα σημάδια που άφησε η χειρουργική επέμβαση (τα οποία εξακολουθούν να απεικονίζονται σπάνια σε δημόσιους χώρους) συνδέοντας την ασθένεια, την ταυτότητα και τη σωματική μεταμόρφωση.

Πώς συνδέεται ο καρκίνος του μαστού με τα αντισυλληπτικά

Ο καλλιτέχνης εφιστά την προσοχή στην πρόληψη, τον προληπτικό έλεγχο και την έγκαιρη διάγνωση. Η τοιχογραφία εξετάζει επίσης τον ψυχολογικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει η ασθένεια σε καθεμία γυναίκα που τη βιώνει. Σε μια κοινωνία όπου τα γυναικεία σώματα εκτίθενται συνεχώς, το έργο φέρνει στη συλλογική φαντασία σημάδια που συχνά παραμένουν περιορισμένα μόνο στους ιδιωτικούς χώρους.

 Το έργο φέρνει στη συλλογική φαντασία σημάδια που συχνά παραμένουν περιορισμένα μόνο στους ιδιωτικούς χώρους / aleXsandro Palombo

 Το έργο φέρνει στη συλλογική φαντασία σημάδια που συχνά παραμένουν περιορισμένα μόνο στους ιδιωτικούς χώρους / aleXsandro Palombo

Οι ουλές γίνονται έτσι μέρος της εικόνας, αντανακλώντας μια πραγματικότητα που βιώνουν πολλές γυναίκες έπειτα από τη μαστεκτομή, συμβάλλοντας στην αμφισβήτηση του στίγματος που περιβάλλει τις χειρουργικές ουλές και ενθαρρύνοντας έναν ευρύτερο διάλογο σχετικά με την αποδοχή του σώματος και τις αλλαγές που αυτή συνεπάγεται.

Ο καλλιτέχνης εφιστά την προσοχή στην πρόληψη, τον προληπτικό έλεγχο και την έγκαιρη διάγνωση / aleXsandro Palombo

Ο καλλιτέχνης εφιστά την προσοχή στην πρόληψη, τον προληπτικό έλεγχο και την έγκαιρη διάγνωση / aleXsandro Palombo

Ο aleXsandro Palombo, ένας διακριτικός σύγχρονος καλλιτέχνης, είναι διεθνώς αναγνωρισμένος για τα έργα του που προκαλούν τη σκέψη και αψηφούν τα καθιερωμένα, τα οποία πραγματεύονται τη λαϊκή κουλτούρα, την κοινωνία, την ανισότητα, την ένταξη, την ποικιλομορφία, την ηθική και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΟΝΑ ΛΙΖΑ
 |
ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ
 |
ΜΙΛΑΝΟ
 |
ALEXSANDRO PALOMBO
 |
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
 |
ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μεξικό: 18χρονη Νεκρή Σε Δυστύχημα Σε Λούνα Παρκ
Κοσμος
Σοκαριστικό βίντεο από λούνα παρκ: 18χρονη εκσφενδονίστηκε από παιχνίδι
Ο Πατέρας Της Μέγκαν Μαρκλ Ερευνάται Για Παιδική Πορνογραφία
Κοσμος
Σάλος με τον πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ: Ερευνάται για παιδική πορνογραφία!
Ρινγκ η Βουλή της Αλβανίας
Κοσμος
Αλβανία: Σε ρινγκ μετατράπηκε η Βουλή - Άγριες συμπλοκές βουλευτών!
Μασκ: Τα Επαγγέλματα Που Δεν Κινδυνεύουν Άμεσα Από Το AI
Κοσμος
Έλον Μασκ: Τα επαγγέλματα που δεν «κινδυνεύουν» άμεσα από το AI
Νέοι κανόνες Airbnb: Τέλος στις υποχρεώσεις καθαριότητας
Κοσμος
Νέοι κανόνες για τα Airbnb: Τέλος στις υποχρεώσεις καθαριότητας
Το Κορίτσι Με Το Φωτεινό Χαμόγελο Που Κέρδισε Το Ίντερνετ
Κοσμος
Νισρίν Σκάικ: Η 11χρονη που κέρδισε το διαδίκτυο με το χαμόγελό της
Κτηνίατρος Σκότωσε Γονείς, Γιο, Σύντροφο Και Αυτοκτόνησε
Κοσμος
Κτηνίατρος σκότωσε τους γονείς, τον γιο & τη σύντροφό του και αυτοκτόνησε
Τραμπ Κατά Δημοσιογράφου: Είσαι Ηλίθια, Έχεις Χαμηλό IQ
Κοσμος
Ξέφυγε πάλι ο Τραμπ: «Έχεις χαμηλό IQ», είπε σε δημοσιογράφο - Βίντεο
ΗΠΑ: Απομακρύνουν Προσωπικό Από Τις Πρεσβείες Στη Μ. Ανατολή
Κοσμος
ΗΠΑ: Απομακρύνουν προσωπικό & οικογένειες από τις πρεσβείες στη Μ. Ανατολή
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top