Μια τοιχογραφία στην οποία εμφανίζεται η Μόνα Λίζα με σημάδια διπλής μαστεκτομής εμφανίστηκε έξω από το Istituto Nazionale dei Tumori (INT) του Μιλάνου. Η νέα δημιουργία του καλλιτέχνη aleXsandro Palombo, δημιουργήθηκε με αφορμή την Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού.

Το ινστιτούτο, το οποίο ιδρύθηκε το 1928, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο που αφορά στη νόσο, καθώς και έναν κορυφαίο φορέα στην έρευνα και τη θεραπεία του καρκίνου.

Η τοιχογραφία της Μόνα Λίζα στυο Μιλάνο / aleXsandro Palombo

Το έργο αναπλάθει τη διάσημη Μόνα Λίζα ως επιζώσα, η οποία «αφήνει» το φόρεμά της να πέσει, αποκαλύπτοντας τα σημάδια της μαστεκτομής στο στήθος της. Μέσα από το πιο αναγνωρίσιμο γυναικείο σύμβολο στον κόσμο, ο Palombo φέρνει στο προσκήνιο τα σημάδια που άφησε η χειρουργική επέμβαση (τα οποία εξακολουθούν να απεικονίζονται σπάνια σε δημόσιους χώρους) συνδέοντας την ασθένεια, την ταυτότητα και τη σωματική μεταμόρφωση.

Ο καλλιτέχνης εφιστά την προσοχή στην πρόληψη, τον προληπτικό έλεγχο και την έγκαιρη διάγνωση. Η τοιχογραφία εξετάζει επίσης τον ψυχολογικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει η ασθένεια σε καθεμία γυναίκα που τη βιώνει. Σε μια κοινωνία όπου τα γυναικεία σώματα εκτίθενται συνεχώς, το έργο φέρνει στη συλλογική φαντασία σημάδια που συχνά παραμένουν περιορισμένα μόνο στους ιδιωτικούς χώρους.

Το έργο φέρνει στη συλλογική φαντασία σημάδια που συχνά παραμένουν περιορισμένα μόνο στους ιδιωτικούς χώρους / aleXsandro Palombo

Οι ουλές γίνονται έτσι μέρος της εικόνας, αντανακλώντας μια πραγματικότητα που βιώνουν πολλές γυναίκες έπειτα από τη μαστεκτομή, συμβάλλοντας στην αμφισβήτηση του στίγματος που περιβάλλει τις χειρουργικές ουλές και ενθαρρύνοντας έναν ευρύτερο διάλογο σχετικά με την αποδοχή του σώματος και τις αλλαγές που αυτή συνεπάγεται.

Ο καλλιτέχνης εφιστά την προσοχή στην πρόληψη, τον προληπτικό έλεγχο και την έγκαιρη διάγνωση / aleXsandro Palombo

Ο aleXsandro Palombo, ένας διακριτικός σύγχρονος καλλιτέχνης, είναι διεθνώς αναγνωρισμένος για τα έργα του που προκαλούν τη σκέψη και αψηφούν τα καθιερωμένα, τα οποία πραγματεύονται τη λαϊκή κουλτούρα, την κοινωνία, την ανισότητα, την ένταξη, την ποικιλομορφία, την ηθική και τα ανθρώπινα δικαιώματα.