Με τα κρούσματα της γρίπης να έχουν εμφανιστεί νωρίτερα φέτος λόγω της αλλαγής των καιρικών συνθηκών, οι ειδικοί υγείας συνιστούν απαραίτητο τον ετήσιο εμβολιασμό.

Η παιδίατρος - νεογνολόγος Μαρία Δανιηλίδου μιλά στο star.gr για το πότε είναι η κατάλληλη περίοδος να εμβολιάσουμε τα παιδιά, ποια στελέχη της γρίπης αντιμετωπίζει το φετινό εμβόλιο, καθώς και για το εάν υπάρχει προστασία απέναντι στη νέα μετάλλαξη G155E της γρίπης.

Πότε είναι η κατάλληλη περίοδος να εμβολιάσουμε τα παιδιά, ποια στελέχη της γρίπης αντιμετωπίζει το φετινό εμβόλιο, υπάρχει προστασία απέναντι στη νέα μετάλλαξη G155E της γρίπης; Η παιδίατρος - νεογνολόγος Μαρία Δανιηλίδου απαντά / Φωτογραφία: Unsplash.com

Πότε πρέπει να εμβολιάζονται τα παιδιά ενάντια στη γρίπη και πότε έχουμε αύξηση κρουσμάτων;

Η γρίπη είναι μεταδοτικη νόσος του αναπνευστικού συστήματος και οφείλεται στον ιό της γρίπης. Ηλικιωμένοι, μικρά παιδιά και άτομα με υποκείμενα νοσήματα ή χρόνια νοσήματα βρίσκονται σε κίνδυνο για τις σοβαρές επιπλοκές της γρίπης. Το εμβόλιο πρέπει να χορηγείται εγκαιρα πριν από την έναρξη της περιόδου έξαρσης των κρουσμάτων, δεδομένου ότι απαιτούνται περίπου 2 εβδομάδες για την επίτευξη ανοσολογικής απάντησης. Έτσι στην Ελλάδα ο εμβολιασμός -κατά προτίμηση- πρέπει να διενεργείται από Οκτώβριο μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Εφ΄όσον ο εμβολιασμός δεν έχει γίνει τη συνιστώμενη περίοδο, μπορεί να ολοκληρωθεί καθ' όλη τη διάρκεια της εποχικής γρίπης. Από την επιδημιολογική επιτήρηση στην Ελλάδα φαίνεται ότι η δραστηριότητα της εποχικής γρίπης εμφανίζει συνήθως αύξηση τον Ιανουάριο και κορυφώνεται τον Φεβρουάριο και Μάρτιο μήνα.

Έχει παρενέργειες;

Οι περισσότερες αντιδράσεις είναι ήπιες και παροδικές και υποχωρούν σε 1-2 μέρες. Πόνος, ερυθρότητα και μικρό πρήξιμο στο σημείο της ένεσης είναι οι συνηθέστερες. Ήπιος πυρετός, κόπωση, αδιαθεσία, πονοκέφαλος, μυϊκοί πόνοι και μειωμένη όρεξη.

Στην Ελλάδα ο εμβολιασμός -κατά προτίμηση- πρέπει να διενεργείται από Οκτώβριο μέχρι τέλος Νοεμβρίου / Φωτογραφία: Unsplash.com

Ποια στελέχη αντιμετωπίζει το φετινό εμβόλιο;

Το εμβόλιο της γρίπης παρασκευάζεται κάθε χρόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του Π.Ο.Υ. για το βόρειο ημισφαίριο και την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι τριδύναμο και περιέχει δύο στελέχη γρίπης Α και 1 στέλεχος γρίπης Β.

Πόσες πιθανότητες έχει ένα παιδί να νοσήσει αν έχει κάνει το εμβόλιο;

Η αποτελεσματικότητα των εμβολίων κυμαίνεται από 70-90% στον γενικό πληθυσμό. Ωστόσο σε περίπτωση που κάποιος που έχει κάνει το εμβόλιο νοσήσει, η νόσος έχει πιο ήπιο χαρακτήρα και προλαμβάνονται οι σοβαρές επιπλοκές της νόσου, όπως είναι πνευμονία, μυοκαρδίτιδα και εγκεφαλίτιδα.

Το εμβόλιο της γρίπης συνταγογραφείται από τον παιδίατρο ή το πηγαίνουμε στο φαρμακείο κατευθείαν;

Το εμβόλιο της γρίπης για τα παιδιά συνταγογραφείται και γίνεται από τον παιδίατρο, όπως άλλωστε ισχύει για όλα τα εμβόλια.

Η αποτελεσματικότητα των εμβολίων κυμαίνεται από 70-90% στον γενικό πληθυσμό. Ωστόσο σε περίπτωση που κάποιος που έχει κάνει το εμβόλιο νοσήσει, η νόσος έχει πιο ήπιο χαρακτήρα / Φωτογραφία: Unsplash.com

Τι συμβαίνει με τη νέα μετάλλαξη G155E της γρίπης; Έχει άλλα συμπτώματα, νοσείς πιο βαριά, το εμβόλιο μας καλύπτει;

Το φετινό εμβόλιο (για την περίοδο 2026-2027) παρέχει σημαντική, αλλά μερική κάλυψη έναντι της μετάλλαξης G155E. Αυτό συμβαίνει διότι η σύνθεση των εμβολίων αποφασίζεται και προετοιμάζεται μήνες νωρίτερα - προτού η συγκεκριμένη μετάλλαξη G155E (η οποία αφορά ένα στέλεχος του ιού Η1Ν1) αρχίσει να εξαπλώνεται ευρύτερα.

Στο εάν υπάρχει προστασία, η απάντηση είναι «Ναι». Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η έλλειψη τέλειας ταύτισης δεν σημαίνει μηδενική προστασία. Το εμβόλιο εξακολουθεί να βοηθάει τον οργανισμό να αναγνωρίσει τον ιό και να προσφέρει ουσιαστική θωράκιση.

Βασικός στόχος του εμβολίου παραμένει η αποτροπή των σοβαρών επιπλοκών, της νοσηλείας και των θανάτων, κάτι που συνεχίζει να επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό παρά τη μετάλλαξη.

Ποιοι επηρεάζονται περισσότερο από τη νέα μετάλλαξη της γρίπης;

Σύμφωνα με τις πρώτες μελέτες, η συγκεκριμένη μετάλλαξη τείνει να διαφεύγει ευκολότερα από τα αντισώματα των παιδιών και των νεαρών ενήλικων, οι οποίοι έχουν μικρότερη προηγούμενη έκθεση σε παρόμοιους ιούς H1N1 στο παρελθόν. Οι διεθνείς και εγχώριοι υγειονομικοί φορείς συνιστούν να μην αναβάλλεται ο εμβολιασμός. Το εμβόλιο παραμένει το καλύτερο διαθέσιμο μέσο προστασίας για τη φετινή περίοδο.

Η μετάλλαξη G155E τείνει να διαφεύγει ευκολότερα από τα αντισώματα των παιδιών και των νεαρών ενήλικων, οι οποίοι έχουν μικρότερη προηγούμενη έκθεση σε παρόμοιους ιούς H1N1 στο παρελθόν / Φωτογραφία: Unsplash.com

Οδηγίες ΕΟΔΥ: Βασικά μέτρα πρόληψης και προστασίας

Αντιγριπικός Εμβολιασμός: Είναι το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης, με έμφαση στις ομάδες υψηλού κινδύνου (άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, έγκυες, άτομα με χρόνια νοσήματα, εργαζόμενοι σε χώρους υγείας). Περισσότερες πληροφορίες για την τρέχουσα περίοδο υπάρχουν στην Εγκύκλιο Αντιγριπικού Εμβολιασμού του ΕΟΔΥ

Είναι το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης, με έμφαση στις ομάδες υψηλού κινδύνου (άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, έγκυες, άτομα με χρόνια νοσήματα, εργαζόμενοι σε χώρους υγείας). Περισσότερες πληροφορίες για την τρέχουσα περίοδο υπάρχουν στην Εγκύκλιο Αντιγριπικού Εμβολιασμού του ΕΟΔΥ Υγιεινή των χεριών : Πλένετε τα χέρια σας συχνά με νερό και σαπούνι ή χρησιμοποιείτε αλκοολούχο διάλυμα.

: Πλένετε τα χέρια σας συχνά με νερό και σαπούνι ή χρησιμοποιείτε αλκοολούχο διάλυμα. Κάλυψη στόματος και μύτης: Καλύπτετε το στόμα και τη μύτη σας με χαρτομάντηλο όταν βήχετε ή φτερνίζεστε και πετάξτε το αμέσως μετά στη συνέχεια

Αερισμός χώρων: Αερίζετε τακτικά τους κλειστούς χώρους και τα δωμάτια για να μειώνεται η συγκέντρωση των ιών στον αέρα

Αερίζετε τακτικά τους κλειστούς χώρους και τα δωμάτια για να μειώνεται η συγκέντρωση των ιών στον αέρα Παραμονή κατ' οίκον: Εάν παρουσιάσετε συμπτώματα γρίπης, μείνετε στο σπίτι σας για να αποφύγετε τη διασπορά του ιού σε άλλους

Χρήση μάσκας : Συνιστάται η χρήση προστατευτικής μάσκας σε χώρους με συνωστισμό ή όταν βρίσκεστε κοντά σε ευπαθείς ομάδες

: Συνιστάται η χρήση προστατευτικής μάσκας σε χώρους με συνωστισμό ή όταν βρίσκεστε κοντά σε ευπαθείς ομάδες Αντιιική αγωγή: Σε περίπτωση που ανήκετε σε ομάδα υψηλού κινδύνου και εμφανίσετε συμπτώματα, επικοινωνήστε άμεσα με τον γιατρό σας για την έγκαιρη χορήγηση αντιιικής αγωγής.