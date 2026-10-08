Εμβόλιο γρίπης: Πότε ξεκινά και ποιοι πρέπει να το κάνουν πρώτοι

Οδηγίες για την πρόληψη της εποχικής γρίπης

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ (αρχείου)
Μ. Παγώνη: «Η γρίπη είναι σε έξαρση - Να κάνουν όλοι το εμβόλιο» / MEGA

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Με την έναρξη του φθινοπώρου επιστρέφει κάθε χρόνο το θέμα της εποχικής γρίπης και της πρόληψης. Για τη νέα περίοδο 2026-2027, οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές δίνουν ιδιαίτερη σημασία στον έγκαιρο εμβολιασμό, κυρίως για όσους ανήκουν στις ομάδες που έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν σοβαρές επιπλοκές.

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Εμβόλιο γρίπης: Ποια είναι η κατάλληλη περίοδος για το εμβόλιο

Ο αντιγριπικός εμβολιασμός πραγματοποιείται κάθε χρόνο και η καλύτερη χρονική περίοδος τοποθετείται από τα μέσα Οκτωβρίου έως το τέλος Νοεμβρίου. Ο λόγος είναι ότι χρειάζονται περίπου δύο εβδομάδες μετά τη χορήγηση του εμβολίου ώστε ο οργανισμός να αναπτύξει την απαραίτητη ανοσολογική προστασία.

Ωστόσο, όποιος δεν προλάβει να εμβολιαστεί μέσα σε αυτό το διάστημα δεν σημαίνει ότι πρέπει να το αφήσει. Ο εμβολιασμός μπορεί να πραγματοποιηθεί και αργότερα, κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ανάλογα πάντα με τις οδηγίες του γιατρού και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ανθρώπου.

Τα εμβόλια έχουν ήδη αρχίσει να διατίθενται στα φαρμακεία, ενώ η νέα εμβολιαστική περίοδος έχει ξεκινήσει από τις αρχές Οκτωβρίου.

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Εμβόλιο γρίπης: Ποιοι ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου 

Η ανάγκη για αντιγριπικό εμβολιασμό είναι μεγαλύτερη σε ανθρώπους που μπορεί να αντιμετωπίσουν σοβαρότερη νόσηση. Σε αυτούς περιλαμβάνονται άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, καθώς και άνθρωποι με χρόνια προβλήματα υγείας, όπως αναπνευστικές και καρδιολογικές παθήσεις, διαβήτη, νεφρικές ή ηπατικές παθήσεις και προβλήματα που επηρεάζουν το ανοσοποιητικό.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται επίσης στις εγκύους, στις λεχώνες και στις θηλάζουσες, ενώ στις ομάδες προτεραιότητας περιλαμβάνονται και άτομα με σοβαρή παχυσαρκία.

Ο εμβολιασμός αφορά ακόμη επαγγελματίες υγείας, εργαζομένους σε χώρους όπου διαμένουν ευάλωτες ομάδες, αλλά και ανθρώπους που βρίσκονται σε στενή επαφή με βρέφη μικρότερα των έξι μηνών.

Για τα παιδιά, ο εμβολιασμός μπορεί να αφορά ηλικίες από έξι μηνών και πάνω, σύμφωνα με τις ισχύουσες συστάσεις.


 

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