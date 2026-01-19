Εποχική γρίπη: Γιατί είναι τόσο «επιθετική» φέτος - Λοιμωξιολόγος εξηγεί

Τις τελευταίες βδομάδες παρατηρείται μεγάλη έξαρση της εποχικής γρίπης, η οποία ταλαιπωρεί αρκετούς ενήλικες, καθώς και παιδιά.

Σύμφωνα με τους ειδικούς υγείας, οι οποίοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας ότι το κύμα της επιδημίας θα έχει διάρκεια, η επιδημιολογική εικόνα της χώρας παρουσιάζει «σφοδρότητα» και τα στοιχεία του ΕΟΔΥ καταγράφουν αυξητική τάση στις νοσηλείες.

Αίτης της εποχικής γρίπης: Χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη και «διεθνής σφοδρότητα»

Όπως επισημαίνει η Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος στην Γ' Πανεπιστημιακή Κλινική του ΕΚΠΑ στο Νοσοκομείο «Σωτηρία», Ελένη Κάκαλου: «Θα θέλαμε, αρχικά, να στείλουμε ένα μήνυμα για τη γρίπη. Όπως κάθε εποχή υπάρχουν χειρότερες, καλύτερες χρονιές. Φέτος, διεθνώς υπάρχει μια σχετική σφοδρότητα στην επιδημία της γρίπης».

Οι ειδικοί υγείας υποστηρίζουν ότι ένα από τα προβλήματα της έξαρσης της γρίπης είναι η μειωμένη εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού / Φωτογραφία: Unsplash.com

Ενώ ως βασικό πρόβλημα καταδεικνύει τη μειωμένη εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού, υποστηρίζοντας ότι: «Στη χώρα μας ένα από τα βασικά προβλήματα είναι ότι φέτος είναι σαφώς μικρότερος ο αριθμός των ατόμων που έχουν εμβολιαστεί. Θα θέλαμε, λοιπόν, να ξαναθυμίσουμε ότι υπάρχουν διαθέσιμα, χωρίς συνταγή γιατρού στο φαρμακείο, εμβόλια για όλους όσους τα χρειάζονται. Για τους δε άνω των 65 ή με σοβαρά προβλήματα υγείας, υπάρχει και ένα ανοσοενισχυμένο εμβόλιο με καλύτερη αποτελεσματικότητα που χρήζει όμως συνταγής γιατρού».

Οι ειδικοί υγείας συμβουλεύουν: Ποια συμπτώματα πρέπει να προσέξουμε και ποιος είναι ο κανόνας του «πρώτου 24ώρου»

Όπως συνιστά η κα Ελένη Κάκαλου, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση, ενώ για τα συμπτώματα της γρίπης αναφέρει: «Σε περίπτωση που κάποιος εμφανίσει συμπτώματα για τη γρίπη -πυρετό, φαρυγγαλγία, μυαλγίες, ρίγη και πιθανά και αναπνευστική δυσχέρεια μαζί με βήχα- μπορεί να απευθυνθεί στο γιατρό του, ιδανικά στο πρώτο 24ωρο, να επιβεβαιωθεί αυτό με κάποιο γρήγορο τεστ και στη συνέχεια να πάρει άμεσα κάποια αντιική αγωγή που θα μειώσει την πιθανότητα επιπλοκών».

Σύμφωνα με την κα Κάκαλου, διανύουμε την περίοδο κορύφωσης, ωστόσο η γρίπη θα μας ταλαιπωρεί έως την άνοιξη: «Βρισκόμαστε στη δεύτερη εβδομάδα του Γενάρη. Έχουν αυξηθεί αυτή τη βδομάδα οι σοβαρές νοσήσεις, οι νοσηλείες στη ΜΕΘ και έχουμε και 8 θανάτους. Παρόλα αυτά να θυμίσω ότι είναι η κλασική εποχή στην οποία κορυφώνεται ή φτάνει κοντά στην κορύφωση της η επιδημία της γρίπης. Θα κρατήσει πιθανά μέχρι τα τέλη Μαρτίου, αρχές Απρίλη».

Τις τελευταίες βδομάδες παρατηρείται μεγάλη έξαρση της εποχικής γρίπης, η οποία ταλαιπωρεί αρκετούς ενήλικες, καθώς και παιδιά / Φωτογραφία: Unsplash.com

Τέλος, η λοιμωξιολόγος έστειλε σαφές μήνυμα προστασίας: «Άρα όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί, το μήνυμα θα ήταν να σπεύσουν να εμβολιαστούν και σε περίπτωση που νοσήσουν και έχουν ευάλωτα άτομα στην οικογένειά τους, να μιλήσουν με το γιατρό τους για την πιθανότητα έγκαιρης λήψης αντιιικής αγωγής».

Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΕΟΔΥ

Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνονται πλήρως από την τελευταία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ (5-11 Ιανουαρίου), η οποία έδειξε ότι η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Αναλυτικά:

Αύξηση εισαγωγών: Καταγράφηκαν 871 νέες εισαγωγές λόγω γρίπης, έναντι 722 την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρά κρούσματα και θάνατοι: Μέσα σε μία εβδομάδα καταγράφηκαν 15 νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 8 νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Συνολικά από την αρχή της περιόδου μετράμε 45 νοσηλείες σε ΜΕΘ και 15 θανάτους.

Κυρίαρχα στελέχη: Από τα δείγματα που ελέγχθηκαν, η συντριπτική πλειοψηφία αφορούσε γρίπη τύπου Α, με κυρίαρχο τον υπότυπο Α(Η3).

Τέλος, αναφορικά με τον κορωνοϊό (SARS-CoV-2), καταγράφηκε μικρή αύξηση στις εισαγωγές (189 νέες), μία νέα διασωλήνωση και έξι θάνατοι.