Γρίπη και RSV: Συμπτώματα και σημάδια που πρέπει να μας ανησυχήσουν

Τι λέει η παιδίατρος και διδάκτωρ ιατρικής ΕΚΠΑ, Κατερίνα Κατσιμπάρδη

13.01.26 , 10:13
Πηγή: Ερτ / Φωτογραφία αρχείου pexels (Tima Miroshnichenko)
Αύξηση των κρουσμάτων αναπνευστικών λοιμώξεων καταγράφεται το τελευταίο διάστημα, γεγονός που, σύμφωνα με τους ειδικούς, θεωρείται απολύτως αναμενόμενο για την εποχή.

Γρίπη και RSV είναι ευρέως διαδομένες, με τους γονείς να ανησυχούν. Η παιδίατρος και διδάκτωρ ιατρικής ΕΚΠΑ Κατερίνα Κατσιμπάρδη εξήγησε ποια είναι τα συμπτώματα και πότε πρέπει να θορυβηθούμε εάν υπάρχουν μικρά παιδιά. 

Aσφυκτική η πίεση στο ΕΣΥ από το κύμα γρίπης στη χώρα

Όπως εξήγησε η παιδίατρος στην εκπομπή Νωρίς - νωρίς της ΕΡΤ, παρότι η φετινή εικόνα δεν είναι ήπια, παρουσιάζεται καλύτερη σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, η οποία χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα δύσκολη. Αυτή την περίοδο κυριαρχούν κυρίως η γρίπη και ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV), με τα περιστατικά RSV να εμφανίζονται μάλιστα σε μεγαλύτερη συχνότητα σε σχέση με παλαιότερα χρόνια, αν και σαφώς λιγότερα από πέρυσι.

«Σαρώνει» η γρίπη στα παιδιά - Πότε αναμένεται να κορυφωθεί το «κύμα»

Οι ειδικοί τονίζουν ότι είναι απολύτως πιθανό ένα παιδί να νοσήσει ξανά από RSV ή γρίπη, ακόμη και αν τα έχει περάσει στο παρελθόν, καθώς δεν υπάρχει ιός που να προσφέρει μόνιμη ανοσία. Ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες, όπως στο προνήπιο, το νήπιο και τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, δεν είναι σπάνιο τα παιδιά να αρρωσταίνουν συχνά και να απουσιάζουν μεγάλο διάστημα από το σχολείο. Αυτό οφείλεται στο ότι το ανοσοποιητικό τους σύστημα «εκπαιδεύεται» μέσω της έκθεσης σε ιούς.

RSV: Πώς μεταδίδεται και ποια είναι τα συμπτώματα

Ο RSV είναι ένας αναπνευστικός ιός που μεταδίδεται εύκολα μέσω:

  • σταγονιδίων
  • βήχα
  • φτερνίσματος
  • μολυσμένων επιφανειών

Τα συμπτώματά του ξεκινούν συνήθως με έντονη ρινίτιδα και μπούκωμα, ενώ χαρακτηριστικός είναι ο κοφτός βήχας, που μπορεί αρχικά να θυμίζει λαρυγγίτιδα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η λοίμωξη εξελίσσεται σε βρογχιολίτιδα ή βρογχίτιδα και μπορεί να προκαλέσει αναπνευστική δυσχέρεια.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα βρέφη, κυρίως κάτω των έξι μηνών, καθώς ο RSV μπορεί να οδηγήσει σε νοσηλεία, είτε λόγω δυσκολίας στην αναπνοή είτε λόγω προβλημάτων στη σίτιση αλλά και αφυδάτωσης. Οι γονείς καλούνται να είναι σε επαγρύπνηση και να απευθύνονται άμεσα στον παιδίατρο, όταν ο πυρετός επιμένει ή τα συμπτώματα επιδεινώνονται. \

Τα συμπτώματα της γρίπης Α

Παράλληλα, σε έξαρση βρίσκεται και η γρίπη Α, με τα παιδιά να εμφανίζουν συμπτώματα όπως: 

  • πυρετό
  • κακουχία
  • πόνους στις αρθρώσεις
  • κόπωση
  • βήχα
  • πονόλαιμο

Οι επιπλοκές, τόσο της γρίπης όσο και του RSV, σχετίζονται κυρίως με το αναπνευστικό σύστημα και μπορεί να περιλαμβάνουν βρογχίτιδα ή πνευμονία, ενώ δεν αποκλείονται και άλλες επιπλοκές, όπως ωτίτιδα.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι ιοί αυτοί υπήρχαν ανέκαθεν, ωστόσο μετά την πανδημία του COVID παρατηρήθηκαν εντονότερες εξάρσεις, καθώς το ανοσοποιητικό σύστημα παιδιών και ενηλίκων δεν είχε εκτεθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, η καλύτερη διαγνωστική δυνατότητα με τα διαθέσιμα τεστ συμβάλλει στην αυξημένη καταγραφή των περιστατικών.

Σημαντικός ο εμβολιασμός για τον περιορισμό της εξάπλωσης των κρουσμάτων

Σημαντικό ρόλο στην πρόληψη παίζει ο εμβολιασμός. Το εποχικό αντιγριπικό εμβόλιο συστήνεται σε παιδιά κάτω των 5 ετών και σε ευπαθείς ομάδες, ενώ μπορεί να γίνει ακόμη και μέσα στον Ιανουάριο, καθώς η περίοδος έξαρσης της γρίπης διαρκεί αρκετούς μήνες.

Παράλληλα, φέτος χορηγείται και μονοκλωνικό εμβόλιο για τον RSV σε νεογνά που γεννιούνται από την 1η Νοεμβρίου έως το τέλος Μαρτίου, με τη χορήγησή του να θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την προστασία των βρεφών.

Τέλος, οι γιατροί υπενθυμίζουν τη σημασία των βασικών μέτρων υγιεινής: συχνό πλύσιμο χεριών, σωστή κάλυψη στόματος και μύτης κατά τον βήχα ή το φτέρνισμα, καλό αερισμό των χώρων και αποφυγή συγχρωτισμού όταν υπάρχουν συμπτώματα. Με σωστή ενημέρωση και πρόληψη, ο χειμώνας μπορεί να περάσει όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα για μικρούς και μεγάλους.

