Εγκυμοσύνη: Προσοχή στην υπερβολική αύξηση βάρους - Τι έδειξε νέα έρευνα

Συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών στη γέννα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.10.26 , 10:15 Ναταλία Δήμου: Το θέατρο, το «Μπαμπά Σ'αγαπώ» και η συμβουλή της Τουμασάτου
27.10.26 , 10:11 Ισραήλ: Άνοιξαν οι κάλπες για τις πρώτες εκλογές μετά την επίθεση της Χαμάς
27.10.26 , 10:06 Pizza Fan: Τρία σενάρια για το μέλλον των εργαζομένων - Τι είπε η Κεραμέως
27.10.26 , 10:00 «Το Παίζουμε Παρέα» από 1 Νοεμβρίου στο Θέατρο Μικρός Κεραμεικός
27.10.26 , 09:53 Άτομο έπεσε από πεζογέφυρα στον σταθμό του ΗΣΑΠ «Άγιος Νικόλαος»
27.10.26 , 09:48 Άννα Βίσση - Δήμητρα Κούστα: Chic εμφανίσεις σε βραδινή έξοδο στο Μαρόκο
27.10.26 , 09:16 Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου έρχεται στην Ιεράπετρα
27.10.26 , 09:08 Χωριάτικο: Έρευνα σε Αττική, Ρόδο και Μύκονο - Πώς δρούσε το δίκτυο
27.10.26 , 09:05 Σημαντική διάκριση για το Lassa Revola στη δοκιμή του Auto Bild
27.10.26 , 09:03 Σάσα Μπάστα: Η δεύτερη εγκυμοσύνη και τα δύσκολα παιδικά χρόνια
27.10.26 , 09:03 Γιώργος Κωνσταντίνου: Ο τζόγος, η σχέση με τα παιδιά του και οι έρωτες
27.10.26 , 08:46 Στον Χάρι Κέιν η Χρυσή Μπάλα για το 2026
27.10.26 , 08:45 Διονύσης Φερεντίνος: Έρευνα του ΕΚΑΒ για καθυστέρηση του ασθενοφόρου
27.10.26 , 08:34 Πέθανε σε ηλικία 90 ετών ο «Τσέκοφ» του Σταρ Τρεκ, Γουόλτερ Κένινγκ
27.10.26 , 08:25 Basketgate: Τέσσερις προφυλακίσεις και δύο «βραχιολάκια»
Άτομο έπεσε από πεζογέφυρα στον σταθμό του ΗΣΑΠ «Άγιος Νικόλαος»
Άννα Βίσση - Δήμητρα Κούστα: Chic εμφανίσεις σε βραδινή έξοδο στο Μαρόκο
«Έληξε το συμβόλαιο με τον ΑΝΤ1, δεν ήθελα να συνεχίσουμε»
Τροχός της Τύχης: Ο Διονύσης έλυσε με συνοπτικές διαδικασίες τον γρίφο
Διονύσης Φερεντίνος: Έρευνα του ΕΚΑΒ για καθυστέρηση του ασθενοφόρου
Μπήλιου: Εβδομαδιαίες προβλέψεις με την Πανσέληνο & τα «πυρά» του Πλούτωνα
GNTM: Γιώργος ή Παναγιώτα; Ποιο μοντέλο είχε τη χειρότερη φωτογραφία;
Γιώργος Κωνσταντίνου: Ο τζόγος, η σχέση με τα παιδιά του και οι έρωτες
Σάσα Μπάστα: Η δεύτερη εγκυμοσύνη και τα δύσκολα παιδικά χρόνια
«Η Φαίη Σκορδά μετακομίζει και παντρεύεται!» - Η αποκάλυψη της Τσιμτσιλή
Περισσότερα
STAR.GR
Υγεια
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Η σχέση της μεσογειακής διατροφής με την υγεία και το περιβάλλον / Βίντεο: ΕΡΤ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η υπερβολική αύξηση βάρους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ανεξάρτητα από το αρχικό βάρος της εγκύου, συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών κατά τη διάρκεια της γέννας, όπως διαπίστωσε μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «JAMA Network Open».

Μεσογειακή διατροφή: Τα οφέλη της κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Στην έρευνα μελετήθηκαν περισσότερες από ένα εκατομμύριο κυήσεις στο Οντάριο του Καναδά, μέσω του μητρώου γεννήσεων «BORN Ontario». Το 53% των γυναικών παρουσίασε αύξηση βάρους μεγαλύτερη από τη συνιστώμενη, ενώ το 19% μικρότερη από τη συνιστώμενη. Επίσης, καταγράφηκαν περισσότερα από 15.000 περιστατικά σοβαρών επιπλοκών στις μητέρες πριν και κατά τη διάρκεια της γέννας, όπως σοβαρή προεκλαμψία, εκλαμψία ή σοβαρή αιμορραγία.

Η υπερβολική αύξηση βάρους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης  επιπλοκών κατά τη διάρκεια της γέννας / Φωτογραφία: Unsplash.com 

Η υπερβολική αύξηση βάρους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης  επιπλοκών κατά τη διάρκεια της γέννας / Φωτογραφία: Unsplash.com 

Διαπιστώθηκε ότι η υπερβολική αύξηση βάρους αύξησε τον κίνδυνο σε όλες τις κατηγορίες δείκτη μάζας σώματος. Επίσης, γυναίκες με προϋπάρχουσες παθήσεις, όπως διαβήτη, άσθμα και υψηλή αρτηριακή πίεση, αντιμετώπισαν περίπου διπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών επιπλοκών κατά τη διάρκεια της κύησης, με τον κίνδυνο να αυξάνεται περαιτέρω όταν η αύξηση του βάρους βρισκόταν εκτός των συνιστώμενων ορίων.

Ένας νεκρός στη Γαλλία από τον ιό Σαμόντα: Τι είναι και πώς μεταδίδεται

Από την άλλη πλευρά βέβαια, εντοπίστηκε ότι η αύξηση βάρους κάτω από τα συνιστώμενα επίπεδα συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών για τις μητέρες σε ορισμένες ομάδες ανάλογα με τον δείκτη μάζας σώματος (γυναίκες με κανονικό βάρος ή υπέρβαρες) .

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ
 |
ΒΑΡΟΣ
 |
ΚΙΛΑ
 |
ΥΓΕΙΑ
 |
ΕΡΕΥΝΑ
 |
ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΡΟΥΣ
 |
ΓΕΝΝΑ
 |
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παιδική παχυσαρκία
Υγεια
Παιδική παχυσαρκία: Οι επιπλοκές αρχίζουν νωρίς
Ιός Σαμόντα
Υγεια
Ένας νεκρός στη Γαλλία από τον ιό Σαμόντα: Τι είναι και πώς μεταδίδεται
Μεσογειακή διατροφή
Υγεια
Μεσογειακή διατροφή: Τα οφέλη της κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
Η ανάγκη εκπαίδευσης για ασφαλείς υπαίθριες δραστηριότητες
Υγεια
Η ανάγκη εκπαίδευσης για ασφαλείς δραστηριότητες στη φύση
Eμμηνόπαυση
Υγεια
Eμμηνόπαυση: Η σημασία της σωματικής άσκησης και της πρόληψης
Καρκίνος του πνεύμονα
Υγεια
Καρκίνος του πνεύμονα: Η νόσος μπορεί να εμφανιστεί και σε μη καπνιστές
ηλικιωμένοι
Υγεια
Η χαρακτηριστική «μυρωδιά» της τρίτης ηλικίας - Πώς να την αντιμετωπίσετε
Ύπνος
Υγεια
Αϋπνία και υπνική άπνοια: Τι είναι και πώς αντιμετωπίζονται
Διαβήτης τύπου 1
Υγεια
Σακχαρώδης διαβήτης: Μπορεί να αθληθεί ένα παιδί με διαβήτη τύπου 1;
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top