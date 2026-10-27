Η υπόθεση Basketgate προκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στο ελληνικό μπάσκετ, με τέσσερις κατηγορούμενους να έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι και δύο ακόμη να τίθενται σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση. Την ίδια ώρα, η δικαστική έρευνα παραμένει ανοιχτή, ενώ στο επίκεντρο περνά και η επόμενη ημέρα στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), μετά την παρέμβαση του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, υπέρ της ταχύτερης δυνατής προσφυγής στις κάλπες.

Ο πρώτος κύκλος απολογιών ολοκληρώθηκε χθες, Δευτέρα, με τον ειδικό σύμβουλο διαιτησίας Η.Κ. να κρίνεται προσωρινά κρατούμενος και τους Β.Τ. και Τ.Π. να τίθενται σε κατ’ οίκον περιορισμό με το λεγόμενο «βραχιολάκι». Στους δύο τελευταίους επιβλήθηκε και απαγόρευση ενασχόλησης με το μπάσκετ.

Και οι τρεις αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται για χρηματισμούς και ωφελήματα με σκοπό τη χειραγώγηση αγώνων. Οι συνήγοροί τους αμφισβητούν το αποδεικτικό υλικό και προαναγγέλλουν νομικές ενέργειες.

Basketgate: Τι υποστήριξε ο Η.Κ. για τα 102.000 ευρώ

Ο Η.Κ., που αντιμετωπίζει κατηγορίες για δωροδοκία και δωροληψία σε εννέα περιπτώσεις, υποστήριξε κατά την απολογία του ότι δεν είχε αρμοδιότητα στον ορισμό διαιτητών και, συνεπώς, δεν μπορούσε να επηρεάσει τις σχετικές αποφάσεις.

«Ουδέποτε υπήρξα μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ), ούτε είχα οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή συμμετοχή στην επιλογή, τον ορισμό ή την αντικατάσταση διαιτητών σε αγώνες», φέρεται να ανέφερε ενώπιον του ανακριτή.

Παράλληλα, αμφισβήτησε τη βάση των κατηγοριών, υποστηρίζοντας ότι αυτές στηρίζονται σε δύο μαρτυρικές καταθέσεις, χωρίς συγκεκριμένα αντικειμενικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την προσωπική του εμπλοκή.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο πρώην αρχιδιαιτητής Η. Κ.

Ιδιαίτερο βάρος στην υπερασπιστική του γραμμή είχε η προέλευση των 102.000 ευρώ που εντοπίστηκαν από την αστυνομία κατά την έρευνα στην κατοικία του.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, είχε εισπράξει συνολικά περίπου 263.000 ευρώ από την EuroLeague για τη δραστηριότητά του στη διεθνή διαιτησία. Από αυτά, όπως ανέφερε, τα 193.000 ευρώ αφορούσαν τις απολαβές του από τη διοργάνωση και τα υπόλοιπα 70.000 ευρώ μπόνους για την απουσία πειθαρχικού παραπτώματος.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι τα ποσά είχαν κατατεθεί σε τραπεζικούς λογαριασμούς και είχαν εκδοθεί τα απαιτούμενα παραστατικά. Πρόσθεσε ότι στη συνέχεια προχώρησε σε αναλήψεις μεγάλων ποσών για προσωπικά ζητήματα που αφορούσαν στενό μέλος της οικογένειάς του. Πριν από την απολογία του κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης και ο λογιστής του.

Απόστολος Λύτρας: «Δικογραφία χωρίς στοιχεία»

Την έντονη διαφωνία του με την απόφαση προσωρινής κράτησης του εντολέα του εξέφρασε ο δικηγόρος Απόστολος Λύτρας, ανακοινώνοντας ότι θα προσφύγει κατά του σχετικού εντάλματος.

«Δεν το έχω ξανασυναντήσει με δύο μαρτυρικές καταθέσεις να συμβαίνει. Είναι μία δικογραφία χωρίς στοιχεία, μόνο με δύο καταθέσεις να έχουμε μέχρι στιγμής τέσσερις προσωρινές κρατήσεις», δήλωσε.

Ο συνήγορος υποστήριξε ότι ο εντολέας του έδωσε εξηγήσεις για τα χρήματα που εντοπίστηκαν στην κατοικία του, επικαλούμενος τις απολαβές του από την EuroLeague. Κατά τον ίδιο, δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την προσωρινή κράτηση, καθώς ο κατηγορούμενος έχει γνωστή διαμονή και δεν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής στο εξωτερικό.

«Θα κάνουμε προσφυγή κατά του εντάλματος της προσωρινής κράτησης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Απόστολος Λύτρας άφησε, επίσης, αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η υπόθεση και προανήγγειλε νομικές ενέργειες σε βάρος μαρτύρων, αμφισβητώντας τη βασιμότητα των καταθέσεων στις οποίες, όπως υποστήριξε, στηρίζονται οι κατηγορίες.

Β.Τ.: Αρνήθηκε τις 13 περιπτώσεις δωροληψίας

Η Β.Τ., η οποία αντιμετωπίζει κατηγορίες για 13 περιπτώσεις δωροληψίας, αρνήθηκε όσα της αποδίδονται. Σύμφωνα με την υπερασπιστική της γραμμή, οι καταγγελίες συνδέονται με αντιπαλότητες που φέρεται να έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στην ίδια και συγκεκριμένους παράγοντες του ελληνικού μπάσκετ.

Ο συνήγορός της, Άγγελος Πεπόνης, δήλωσε ότι η υπεράσπιση είναι ικανοποιημένη από το γεγονός ότι δεν αποφασίστηκε προσωρινή κράτηση, χαρακτηρίζοντας, ωστόσο, ιδιαίτερα αυστηρά τα περιοριστικά μέτρα.

Σε κατ' οίκον περιορισμό με βραχιολάκι η διαιτητής που κατηγορείται για στήσιμο αγώνων μπάσκετ

«Η εντολέας μου είναι η πιο καταξιωμένη Ελληνίδα διαιτητής και από τις πιο καταξιωμένες στην Ευρώπη. Είναι ένας άνθρωπος αθώος, ο οποίος σε αυτή τη δικογραφία δεν έχει εις βάρος του το παραμικρό στοιχείο», υποστήριξε.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία της εντολέως του, λέγοντας: «Στο σπίτι της βρέθηκαν μηδέν ευρώ».

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, οι αρχές εντόπισαν συλλεκτικές φανέλες διαφόρων ομάδων, ενώ κατέσχεσαν φανέλες συγκεκριμένης ομάδας, γεγονός που, όπως είπε, του προκαλεί προβληματισμό.

Ο συνήγορος υποστήριξε ακόμη ότι ένας από τους δύο προστατευόμενους μάρτυρες εμφανίστηκε ζωντανά σε τηλεοπτική εκπομπή, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η ανακριτική διαδικασία, διατυπώνοντας καταγγελίες σε βάρος της διαιτητή.

Αναφορικά με τις καταγγελίες για εξυπηρετήσεις, όπως διαμονές σε ξενοδοχεία και άλλα ωφελήματα, ο ίδιος ανέφερε ότι η εντολέας του αρνείται πως έλαβε χρήματα. Πρόσθεσε ότι σε υλικό 125 σελίδων με μηνύματα γίνεται αναφορά στην ίδια σε μία περίπτωση, ενώ, σύμφωνα με όσα υποστήριξε, της αποδίδεται συμμετοχή ως διαιτητή σε τέσσερις αγώνες στους οποίους δεν είχε διαιτητεύσει.

«Είναι βέβαιο ότι θα έρθει η αθώωσή της», κατέληξε.

Basketgate: Μήνυση για ψευδή κατάθεση στην υπόθεση Γιαννάκη από τον Τ.Π.

Ο Τ.Π., ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για δύο περιπτώσεις δωροληψίας, αρνήθηκε επίσης τις κατηγορίες. Ο 59χρονος πρώην διαιτητής κατέθεσε μήνυση για ψευδή κατάθεση σε βάρος ενός από τους δύο βασικούς μάρτυρες της υπόθεσης, επιχειρηματία και πρώην ιδιοκτήτη δύο ομάδων μπάσκετ.

Η μήνυση αφορά, μεταξύ άλλων, περιστατικό στο οποίο ο πρώην διαιτητής φέρεται να είχε τιμωρήσει αδίκως με διπλή τεχνική ποινή τον Παναγιώτη Γιαννάκη.

Αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες σε βάρος του και ο πρώην διαιτητής του μπάσκετ Τ. Π.

«Ο Παναγιώτης Γιαννάκης είναι ένας θρύλος του ελληνικού μπάσκετ και ουδέποτε θα έκανα κάτι για να τον βλάψω», φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του.

Ο ίδιος αρνήθηκε ότι έχει λάβει χρήματα για να επηρεάσει αγώνα, ενώ υποστήριξε ότι δεν έχει υποστεί ποτέ πειθαρχική δίωξη.

Ο συνήγορός του, Νίκος Γαλάνης, χαρακτήρισε ελλιπή τη δικογραφία και αμφισβήτησε τον τρόπο με τον οποίο συγκροτήθηκε.

«Προσωπικά θεωρώ ότι δεν είναι σωστή η απόφαση, γιατί τα στοιχεία της δικογραφίας από την πρώτη στιγμή είναι ελλιπή, για να μην τα χαρακτηρίσω με χειρότερο τρόπο», δήλωσε.

Ο κ. Γαλάνης χαρακτήρισε, επίσης, αδικαιολόγητα αυστηρή την απόφαση για κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση και επιβεβαίωσε ότι η μήνυση αφορά το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.

Basketgate: Οι τέσσερις προφυλακίσεις και η συνέχεια της έρευνας

Πριν από τις αποφάσεις για τους τρεις τελευταίους κατηγορουμένους, είχαν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος, ο επιχειρηματίας Γ.Μ. και ο πρώην διαιτητής Π.Π.

Οι Βαγγέλης Λιόλιος και Γ.Μ. αντιμετωπίζουν κατηγορίες για δωροδοκία και δωροληψία στο πλαίσιο της αθλητικής νομοθεσίας. Οι ίδιοι αρνούνται όσα τους αποδίδονται. Σύμφωνα με το σκεπτικό που περιγράφεται στην υπόθεση, οι δικαστικοί λειτουργοί έκριναν ότι υπήρχαν σοβαρές ενδείξεις και εκτίμησαν ότι συντρέχουν λόγοι προσωρινής κράτησης.

Για τον Βαγγέλη Λιόλιο αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι φέρεται να παρενέβαινε με αθέμιτες ενέργειες με σκοπό την αλλοίωση αποτελεσμάτων αγώνων.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος

Η ανάκριση συνεχίζεται, ενώ αναμένεται να εξεταστεί η πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται περιουσιακά στοιχεία και οικονομικές κινήσεις προσώπων που συνδέονται με την υπόθεση.

Δεν αποκλείονται νέες κλήσεις για παροχή εξηγήσεων ή απολογίες, καθώς οι αρχές επιχειρούν να αποσαφηνίσουν τις καταγγελίες και τις οικονομικές διαδρομές που ενδέχεται να σχετίζονται με αυτές.

ΕΟΚ: Ο Γιάννης Βρούτσης ζητά εκλογές το ταχύτερο δυνατό

Την ίδια ώρα, η υπόθεση αποκτά και θεσμική διάσταση, με το μέλλον της διοίκησης της ΕΟΚ να βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης.

Μετά την παραίτηση και την προσωρινή κράτηση του Βαγγέλη Λιόλιου, το ζήτημα της διοικητικής συνέχειας της Ομοσπονδίας γίνεται ιδιαίτερα κρίσιμο. Η σημερινή διοίκηση καλείται να διαχειριστεί μια περίοδο έντονης αμφισβήτησης, ενώ τίθεται το ερώτημα της ανανέωσης της εντολής της μέσω εκλογών.

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, έθεσε δημόσια το ζήτημα μετά τη συνάντησή του με μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΕΟΚ, ζητώντας να κινηθούν οι διαδικασίες για την ανάδειξη νέας διοίκησης.

«Συστήνω, όμως, ως οφείλω τον δρόμο των εκλογών το ταχύτερο δυνατό, άμεσα αν γίνεται», δήλωσε.

Ο κ. Βρούτσης υπογράμμισε την ανάγκη η επόμενη διοίκηση να έχει σαφή νομιμοποίηση από τα αθλητικά σωματεία.

«Όποιος διοικεί, πρέπει να μην αμφισβητείται και να αντλεί τη νομιμοποίηση από μία νέα, καθαρή εντολή των σωματείων», ανέφερε.

Στο πλαίσιο αυτό, τίθεται προς συζήτηση και το ενδεχόμενο παραίτησης της σημερινής διοίκησης και προσφυγής στο αρμόδιο δικαστήριο για τον ορισμό προσωρινής διοίκησης, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Μια τέτοια λύση θα μπορούσε να εξεταστεί με στόχο την οργάνωση νέων εκλογών υπό συνθήκες ευρύτερης εμπιστοσύνης.