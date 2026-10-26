Ανακοινώθηκε το βράδυ της Δευτέρας η απόφαση για τους τελευταίους τρεις εμπλεκόμενους για το Basketgate, μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση.

Ο αρχιδιαιτητής προφυλακίστηκε, ενώ η Ελληνίδα διαιτητής και ο πρώην διαιτητής τίθενται σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση (βραχιολάκι), ενώ τους απαγορεύτηκε και η ενασχόληση με το μπάσκετ.

Η απολογία των τριών κατηγορούμενων ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις πέντε το απόγευμα της Δευτέρας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, κάθονταν σε διαφορετικές θέσεις και σε απόσταση ο ένας από τον άλλο. Η κατηγορούμενη διαιτητής, ντυμένη με ένα μαύρο κοστούμι, καθόταν σε μία άκρη και συνομιλούσε κυρίως με τον δικηγόρο της. Σε απόσταση καθόταν ο υπεύθυνος διαιτησίας και σε άλλο χώρο ο πρώην διαιτητής.

Με τις σημερινές απολογίες ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος αυτής της υπόθεσης, που προκάλεσε «σεισμό» στον ελληνικό αθλητισμό. Η έρευνα, όμως, δεν τελειώνει εδώ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, αναμένονται και άλλες συλλήψεις, αφού και άλλα άτομα που αναφέρονται ήδη στη δικογραφία θα αποκτήσουν την ιδιότητα του κατηγορουμένου.

Πότε θα γίνουν οι εκλογές για την προεδρία της ΕΟΚ

Η παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου από την προεδρία της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και η προφυλάκισή του φέρνει γρήγορες εξελίξεις, καθώς ως το τέλος του χρόνου δρομολογούνται εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης κάλεσε σήμερα τον νέο πρόεδρο Άγγελο Παπανικολάου και ως το τέλος του χρόνου θα γίνουν εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης.

Στη συνάντηση ο κ. Βρούτσης ξεκαθάρισε στον νέο πρόεδρο της ΕΟΚ ότι μπαίνει σε αναστολή κάθε επιχορήγηση μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο.

Ο Παναγιώτης Φασούλας, πάντως, που είχε διεκδικήσει την προεδρία της ΕΟΚ απέναντι στον Βαγγέλη Λιόλιο ζητά διοίκηση Πρωτοδικείου.

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