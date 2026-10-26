Μπάσκετ: Προφυλακίστηκε ο αρχιδιαιτητής - Με βραχιολάκι η διεθνής διαιτητής

Έρχονται και άλλες συλλήψεις για το Basketgate

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.10.26 , 22:15 GNTM 7: Ο Jean διέλυσε το σετ: «Δεν ξέρω γιατί έχω τόσα νεύρα!»
26.10.26 , 22:14 Τουρκολιβυκό: Κοινή δήλωση καταδίκης του από ΗΑΕ-Μπαχρέιν-Αίγυπτο-Κύπρο
26.10.26 , 22:14 Pirelli: «Πολύ σκληρός για να χάσει» ο Antonelli στο Όστιν
26.10.26 , 22:07 Χωριάτικο: Βαριές ποινικές διώξεις για 9 κακουργήματα στους 59 συλληφθέντες
26.10.26 , 21:52 Νέα Πέραμος: Φωτιά σε φανοποιείο -Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του
26.10.26 , 21:50 GNTM Σταυρούλα: Ξέσπασε σε λυγμούς μετά τη φωτογράφιση - Τι συνέβη;
26.10.26 , 21:50 GNTM: Ο Ακύλλας άφησε τους πάντες άφωνους με τις κινήσεις του στο ring
26.10.26 , 21:32 Πολιτική κόντρα για τις σχέσεις Λιόλιου με Μαξίμου
26.10.26 , 21:25 GNTM: Το ευρηματικό concept και το disadvantage του Γιάννη
26.10.26 , 21:09 GNTM 7: Η νέα εκρηκτική δοκιμασία με καλεσμένο τον Πέτρο Πολυχρονίδη!
26.10.26 , 21:04 Μπάσκετ: Προφυλακίστηκε ο αρχιδιαιτητής - Με βραχιολάκι η διεθνής διαιτητής
26.10.26 , 20:51 Pizza Fan: Έρευνα για υπαλλήλους της ΑΑΔΕ που «σφύριξαν» για τον έλεγχο
26.10.26 , 20:36 Η εκλογική ήττα Βούτσιτς αλλάζει τους συσχετισμούς στα Βαλκάνια
26.10.26 , 20:29 Δούκισσα Νομικού: Οι γλυκές ευχές στον σύζυγό της για τη γιορτή του
26.10.26 , 20:25 Χωριάτικο: Στο «μικροσκόπιο» 3 γυναίκες με καταθέσεις 6.000.000 ευρώ
«Έληξε το συμβόλαιο με τον ΑΝΤ1, δεν ήθελα να συνεχίσουμε»
Δραγούμη για Γεωργούλη: «Δεν έχω το άγχος ότι θα πουν ότι τα έχουμε»
Καιρός: Σε Red Code 9 περιοχές - Πού αναμένονται ισχυρά φαινόμενα
Ελληνίδα ηθοποιός: «Θα μένω στην Κύπρο, θέλω να φύγω λίγο από την Αθήνα»
Μπήλιου: Εβδομαδιαίες προβλέψεις με την Πανσέληνο & τα «πυρά» του Πλούτωνα
Τζένη Θεωνά: Διασκέδαση και χορός στην πρεμιέρα του Δήμου Αναστασιάδη
Δούκισσα Νομικού: Οι γλυκές ευχές στον σύζυγό της για τη γιορτή του
Πέθανε ξαφνικά στα 51 του ο καταξιωμένος σκηνοθέτης Διονύσης Φερεντίνος
Βικτώρια Δέλλα: «Η μαμά μου δεν "έφυγε" εξαιτίας του καρκίνου του μαστού»
Χωριάτικο: Στο «μικροσκόπιο» 3 γυναίκες με καταθέσεις 6.000.000 ευρώ
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πρώτη Δημοσίευση: 26.10.26, 20:07
Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο αρχιδιαιτητής προφυλακίστηκε και η Ελληνίδα διαιτητής με τον πρώην διαιτητή τίθενται σε κατ' οίκον περιορισμό με βραχιολάκι.
  • Η υπόθεση Basketgate προκάλεσε σοβαρές αναταραχές στον ελληνικό αθλητισμό, με αναμένοντες και άλλες συλλήψεις.
  • Ο Βαγγέλης Λιόλιος παραιτήθηκε από την προεδρία της ΕΟΚ, προκαλώντας εκλογές για νέα διοίκηση μέχρι το τέλος του χρόνου.
  • Ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης ανακοίνωσε αναστολή επιχορηγήσεων μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.
  • Ο Παναγιώτης Φασούλας ζητά διοίκηση Πρωτοδικείου μετά την παραίτηση του Λιόλιου.

Ανακοινώθηκε το βράδυ της Δευτέρας η απόφαση για τους τελευταίους τρεις εμπλεκόμενους για το Basketgate, μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση.

Basketgate: Τι είπε ο διαιτητής για τα 102.000€ που βρέθηκαν σπίτι του

Ο αρχιδιαιτητής προφυλακίστηκε, ενώ η Ελληνίδα διαιτητής και ο πρώην διαιτητής τίθενται σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση (βραχιολάκι), ενώ τους απαγορεύτηκε και η ενασχόληση με το μπάσκετ. 

Basketgate: Προφυλακιστέοι ο Βαγγέλης Λιόλιος κι ο συνεργάτης του

Η απολογία των τριών κατηγορούμενων ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις πέντε το απόγευμα της Δευτέρας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, κάθονταν σε διαφορετικές θέσεις και σε απόσταση ο ένας από τον άλλο. Η κατηγορούμενη διαιτητής, ντυμένη με ένα μαύρο κοστούμι, καθόταν σε μία άκρη και συνομιλούσε κυρίως με τον δικηγόρο της. Σε απόσταση καθόταν ο υπεύθυνος διαιτησίας και σε άλλο χώρο ο πρώην διαιτητής. 

Μπάσκετ: Προφυλακίστηκε ο αρχιδιαιτητής - Με βραχιολάκι η διεθνής διαιτητής

Με τις σημερινές απολογίες ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος αυτής της υπόθεσης, που προκάλεσε «σεισμό» στον ελληνικό αθλητισμό. Η έρευνα, όμως, δεν τελειώνει εδώ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, αναμένονται και άλλες συλλήψεις, αφού και άλλα άτομα που αναφέρονται ήδη στη δικογραφία θα αποκτήσουν την ιδιότητα του κατηγορουμένου.  

Basketgate

Πότε θα γίνουν οι εκλογές για την προεδρία της ΕΟΚ 

Η παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου από την προεδρία της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και η προφυλάκισή του φέρνει γρήγορες εξελίξεις, καθώς ως το τέλος του χρόνου δρομολογούνται εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης.  

Ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης κάλεσε σήμερα τον νέο πρόεδρο Άγγελο Παπανικολάου και ως το τέλος του χρόνου θα γίνουν εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης.  

Στη συνάντηση ο κ. Βρούτσης ξεκαθάρισε στον νέο πρόεδρο της ΕΟΚ ότι μπαίνει σε αναστολή κάθε επιχορήγηση μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο. 

Ο Παναγιώτης Φασούλας, πάντως, που είχε διεκδικήσει την προεδρία της ΕΟΚ απέναντι στον Βαγγέλη Λιόλιο ζητά διοίκηση Πρωτοδικείου.  

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
BASKETGATE
 |
ΜΠΑΣΚΕΤ
 |
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΙΟΛΙΟΣ
 |
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
 |
ΣΤΗΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χωριάτικο: Βαριές Ποινικές Διώξεις Στους Συλληφθέντες
Ελλαδα
Χωριάτικο: Βαριές ποινικές διώξεις για 9 κακουργήματα στους 59 συλληφθέντες
Νέα Πέραμος: Άνδρας Χωρίς Τις Αισθήσεις Του Μετά Από Φωτιά
Ελλαδα
Νέα Πέραμος: Φωτιά σε φανοποιείο -Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του
Pizza Fan: Έρευνα για υπαλλήλους της ΑΑΔΕ
Ελλαδα
Pizza Fan: Έρευνα για υπαλλήλους της ΑΑΔΕ που «σφύριξαν» για τον έλεγχο
Χωριάτικο: Οι 3 Γυναίκες Και Οι Καταθέσεις 6.000.000 Ευρώ
Ελλαδα
Χωριάτικο: Στο «μικροσκόπιο» 3 γυναίκες με καταθέσεις 6.000.000 ευρώ
Καιρός: Σε Κόκκινο Συναγερμό 9 Περιοχές Λόγω Κακοκαιρίας
Ελλαδα
Καιρός: Σε Red Code 9 περιοχές - Πού αναμένονται ισχυρά φαινόμενα
Χωριάτικο: Οι Εξαγορές, Οι Φούρνοι Και Το Δίκτυο Εταιρειών
Ελλαδα
Χωριάτικο: Οι εξαγορές, οι φούρνοι και το δίκτυο εταιρειών στο μικροσκόπιο
Viral Η... Απαιτητική Πρόσκληση Σε Παιδικό Πάρτι
Ελλαδα
Viral η... απαιτητική πρόσκληση σε παιδικό πάρτι: «Να μην έρθουν αδελφάκια»
Γιατρός Ατροπίνη: «Ζητήσαμε Αναβάθμιση Κατηγορίας»
Ελλαδα
«Αναμένουμε δικαίωση» - Τι δήλωσε ο γιατρός που δηλητηριάστηκε με ατροπίνη
Βρεφονηπιακοί σταθμοί: Αυξάνονται εισοδηματικά όρια
Ελλαδα
Βρεφονηπιακοί σταθμοί: Αυξάνονται κατά 2.000€ τα εισοδηματικά όρια
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top