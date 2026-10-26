Την απολογία του ενώπιον των δικαστικών αρχών δίνει ο Η. Κ., ο οποίος κατηγορείται για εννέα πράξεις δωροδοκίας διαιτητών και παραγόντων του μπάσκετ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι επίμαχες πράξεις φέρονται να αποσκοπούσαν στην ευνοϊκή μεταχείριση του «Προμηθέα Πατρών» και άλλων ομάδων. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι δεν προχώρησε σε καμία ενέργεια εκτός των επαγγελματικών του καθηκόντων.

Basketagate: Τι υποστηρίζει για τα 263.000 ευρώ

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Η. Κ. επικαλείται τη μακροχρόνια δραστηριότητά του στη διεθνή διαιτησία, υποστηρίζοντας ότι έλαβε δύο χρηματικά ποσά ως αποζημίωση, συνολικού ύψους 263.000 ευρώ.

O πρώην διαιτητής φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του ότι τα χρήματα που βρέθηκαν στην κατοχή του ήταν από τη μακροχρόνια ενασχόλησή του με τη διαιτησία

Όπως φέρεται να αναφέρει στην απολογία του, πρόκειται για δύο καταβολές, ύψους 193.000 και 70.000 ευρώ, για τις οποίες διαθέτει τα απαραίτητα παραστατικά.

Για τη δεύτερη καταβολή, ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστηρίζει ότι τα χρήματα τού καταβλήθηκαν επειδή δεν είχε υποπέσει σε κάποιο παράπτωμα.

Ο ίδιος αναφέρει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ότι τα ποσά πιστώθηκαν σε τραπεζικό λογαριασμό του και στη συνέχεια προχώρησε σε αναλήψεις για προσωπικό ζήτημα που αφορούσε στενό συγγενικό του πρόσωπο.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την έρευνα που πραγματοποίησε η Αστυνομία στην κατοικία του Η. Κ., εντοπίστηκαν 102.000 ευρώ σε μετρητά.

Πριν από την έναρξη της απολογίας του, εξετάστηκε ως μάρτυρας υπεράσπισης ο λογιστής του, στο πλαίσιο της διαδικασίας για την υπόθεση.

Για την υπόθεση απόπειρας δωροδοκίας Ουκρανού διαιτητή, φέρεται να υποστήριξε ότι η υπόθεση έχει περάσει στο αρχείο

Ο Η. Κ. έχει διατελέσει διαιτητής και στη συνέχεια ειδικός σύμβουλος διαιτησίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ).

Basketgate: Η καταγγελία για τον τελικό του EuroCup το 2021

Στο επίκεντρο βρίσκεται και καταγγελία Ουκρανού διαιτητή, σύμφωνα με την οποία ο Η. Κ. φέρεται να του προσέφερε 10.000 ευρώ, προκειμένου να ευνοήσει την Ούνιξ Καζάν στον τελικό του EuroCup το 2021.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είχε τεθεί υπόψη των ελληνικών αρχών και τελικά αρχειοθετήθηκε.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του Η. Κ., αναμένεται να ακολουθήσουν η Β. Τ., στην οποία αποδίδονται 13 πράξεις δωροδοκίας, και ο Τ. Π., ο οποίος φέρεται να έλαβε χρήματα σε δύο περιπτώσεις, προκειμένου να διευθύνει αγώνες με συγκεκριμένο τρόπο.

Μετά τις απολογίες, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων.