Μπάσκετ: Τα μυστικά ραντεβού και οι δεσμίδες σε… χαρτοπετσέτες

Έκαναν «ζέσταμα» με χιλιάδες ευρώ στα καφέ πριν από τους αγώνες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.10.26 , 20:21 Μπάσκετ: Τα μυστικά ραντεβού και οι δεσμίδες σε… χαρτοπετσέτες
23.10.26 , 20:19 Mπάσκετ: «Έχω εισοδήματα από το 2001, 1,5 εκατ. € ως διαιτητής & δασάρχης»
23.10.26 , 20:15 Chery Brand Night: Την παράσταση «έκλεψε» το νέο Chery Tiggo X7
23.10.26 , 19:56 Τροχός της Τύχης: Έλυσε ο παίκτης τον γρίφο «Στο πλοίο»;
23.10.26 , 19:40 Ρέβη: «Ο Αποστόλης όταν νευριάζει είναι άλλο αυτό που βλέπεις»
23.10.26 , 19:39 Επιστροφή ενοικίου και επίδομα 400 ευρώ: Τι ισχύει με την πληρωμή
23.10.26 , 19:37 iCAUR: Δυναμική είσοδος στην Ελληνική αγορά με το V27 REEV
23.10.26 , 19:26 BMW Group: Παράγει δικές της μπαταρίες Gen6
23.10.26 , 19:23 e-ΕΦΚΑ: Μόνο ηλεκτρονικά οι αιτήσεις συνταξιοδότησης στο Δημόσιο
23.10.26 , 19:23 Φαίη Σκορδά: Οι πρώτες εικόνες από το πλατό της νέας της εκπομπής
23.10.26 , 18:44 Στο φως το παράνομο λογισμικό της γνωστής αλυσίδας:Πώς γινόταν το «κέρασμα»
23.10.26 , 18:24 Cash or Trash:«Αυτό το αντικείμενο ταξίδεψε πιο πολύ και από τον άνθρωπο»
23.10.26 , 18:19 Γιώργος Παπαδόπουλος: Η σύζυγος του, Γαλάτεια, πρώτο τραπέζι!
23.10.26 , 18:11 Πλεύρης για μεταναστευτικό: Πιθανά έκτακτα μέτρα για τις ροές από τη Λιβύη
23.10.26 , 17:29 Ποινική δίωξη για κακουργήματα στους 23 συλληφθέντες της αλυσίδας εστίασης
Δραγούμη για Γεωργούλη: «Δεν έχω το άγχος ότι θα πουν ότι τα έχουμε»
Πένθος για τον Σπύρο Σιγούρο - Τα συλλυπητήρια της Ζήνας Κουτσελίνη
Απεργία 30/10: Ποιοι συμμετέχουν - Στάσεις εργασίας από την ΑΔΕΔΥ
Λιβύη: Στίφη μεταναστών ετοιμάζονται για την Κρήτη!
Προειδοποίηση Παπαδόπουλου για σεισμούς άνω των 7 Ρίχτερ
Tροχός της Τύχης: Βρήκε το ρετρό γρίφο η Ξένια;
Mπάσκετ: «Έχω εισοδήματα από το 2001, 1,5 εκατ. € ως διαιτητής & δασάρχης»
Η Καινούργιου τραγουδάει για τη μικρή Ξένια - Τα αγαπημένα της τραγούδια
Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Στην κουζίνα του νέου της σπιτιού μετά τον χωρισμό
Μπήλιου: Προβλέψεις Σαββατοκύριακου - Οι όψεις & η Πανσέληνος της Δευτέρας
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέα στοιχεία για το σκάνδαλο Basketgate αποκαλύπτονται από μάρτυρες που περιγράφουν κατευθυνόμενα σφυρίγματα και μυστικά ραντεβού.
  • Δασάρχης κατηγορείται ότι αλλοίωσε αποτελέσματα αγώνων και βρέθηκαν 820.000 ευρώ στο σπίτι του.
  • Μάρτυρες αναφέρουν ότι χρήματα δίνονταν τυλιγμένα σε χαρτοπετσέτες από τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο.
  • Συναντήσεις σε καφετέριες γίνονταν για να οργανωθούν συμφωνίες υπέρ συγκεκριμένων ομάδων.
  • Διαιτητές παραδέχονται ότι λαδώνονταν για να σφυρίζουν όπως απαιτούσαν οι παράγοντες.

Νέα στοιχεία και αποκαλυπτικά μηνύματα για το Basketgate φέρνει απόψε στο φως το Star. Οι μάρτυρες-κλειδιά ξεδίπλωσαν καρέ καρέ πώς παιζόταν η μπάλα των εκατομμυρίων, με κατευθυνόμενα σφυρίγματα και συναντήσεις εκτός γηπέδων. Εν τω μεταξύ, ο κύκλος των απολογιών των έξι κατηγορουμένων άνοιξε. 

Καταγγελία για ιδιωτικά σχολεία: «Στημένοι αγώνες για τα μόρια Πανελληνίων»

Στον ανακριτή ο δασάρχης με την καβάτζα των 820.000 ευρώ

Από τα… δάση και τα γήπεδα, ο κατηγορούμενος με τα αρχικά Π. Π. οδηγήθηκε στον ανακριτή.

Για τον συγκεκριμένο πασίγνωστο διαιτητή, στο κατηγορητήριο αναφέρεται ότι αλλοίωσε το αποτέλεσμα σε τέσσερις αγώνες, δύο το 2019 και δύο το 2021. Πήρε χρήματα, όπως 5.000 ευρώ για να σφυρίξει υπέρ συγκεκριμένων ομάδων.

Μπάσκετ: Ο κωδικός «σκόνη & θρύψαλα» και η αποβολή του Παναγιώτη Γιαννάκη

Στο σπίτι του κατηγορούμενου δασάρχη βρέθηκαν 820.000 ευρώ.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ανέφερε: «Τα 820 χιλιάρικα είναι ολόφρεσκα. Ολόφρεσκα, αριθμημένα, ένα προς ένα από την τράπεζα. Δεν είναι ούτε κέρδισα 200 ευρώ στο τάβλι, ούτε είπα τα κάλαντα, ούτε τίποτα. Είναι σηκωμένα και δοσμένα, πολύ σημαντικό αυτό για να μπορέσουμε να βρούμε από πού είναι. Στα σχολικά πρωταθλήματα, δύσκολα να δίνουν τέτοια χρήματα, δύσκολο και σε μικρές κατηγορίες. Τώρα για να δούμε, θα έχει ενδιαφέρον».

 

Έδιναν πάσες με… δεσμίδες ευρώ

Ο κατηγορούμενος δασάρχης ισχυρίζεται ότι τα χρήματα είναι νόμιμα. Τα δύο πρόσωπα-κλειδιά, όμως, που πήγαν στις Αρχές, ένας διαιτητής και ένας παράγοντας, «καίνε» τους έξι κατηγορουμένους. Μιλούν για μυστικά ραντεβού εκτός γηπέδων και για πάσες με… δεσμίδες ευρώ, τυλιγμένες σαν κουλουράκια σε χαρτοπετσέτες, από τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλη Λιόλιο, και τον συνεργάτη του, Γ. Μ.

«Πήρα 100.000 σε σακούλα από τον Λιόλιο, τυλιγμένα σε χαρτοπετσέτες. Γινόταν παρέλαση διαιτητών στα γραφεία του κυρίου Γ…», παραδέχθηκε ο μάρτυρας Β. Τ.

Ο ίδιος παράγοντας «καρφώνει» και την κατηγορούμενη διεθνή διαιτητή Β. Τ.:

«Το παιχνίδι έγινε στο Αιγάλεω. Ο Ιωνικός κέρδισε με 78-89, η διαιτησία ήταν εξόφθαλμα υπέρ μας. Στις 18 Δεκεμβρίου 2018, το πρωί, βρεθήκαμε σε καφετέρια στο μετρό της Δάφνης, κατόπιν δικής μου κλήσης, όπου της έδωσα σε έναν φάκελο 5.000 ευρώ. Ήταν αγχωμένη και η συνάντηση διήρκεσε τρία λεπτά».

Η καταγγελία για τη διαιτητή Β.Τ.

Η καταγγελία για τη διαιτητή Β.Τ. 

Έκαναν… ζέσταμα με χιλιάδες ευρώ στα καφέ πριν από τους αγώνες

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ισχυρίστηκε ο ίδιος μάρτυρας, στα καφέ του Λιόλιου οι μπασκετικές συζητήσεις έπαιρναν μορφή μπίζνας. Παρών σε κάποιες από αυτές, ο καλός φίλος και συνεργάτης του προέδρου της ΕΟΚ, επίσης κατηγορούμενος επιχειρηματίας με τα αρχικά Γ. Μ., έκανε το ζέσταμα… για το deal.

Όπως έγινε πριν από τον αγώνα Τρικάλων και Πανιωνίου. Ο παράγοντας, όπως είπε στις Αρχές, ήπιε καφέ στο Coffee Island, στην οδό Αμαλίας, με τον διαιτητή Τ. Π. και το δεξί χέρι του Λιόλιου. Ζήτησε νίκη του Πανιωνίου με αντάλλαγμα… δωράκια και για τη διεθνή διαιτητή Β. Τ., αν και η τελευταία δεν ήταν παρούσα στη συνάντηση.

Ο μάρτυρας Β. Τ. υποστήριξε επίσης:

«Κέρδισε ο Πανιώνιος με διαιτητική εύνοια (σκορ 76-81) και μάλιστα η ομάδα των Τρικάλων αναγκάστηκε να βγάλει ανακοίνωση διαμαρτυρίας στο ημίχρονο. Εν συνεχεία, συναντηθήκαμε στο σπίτι μου στον Άλιμο στις 12 Απριλίου 2018, όπου ο κ. Π. παρέλαβε από εμένα 5.000 για τον ίδιο και 5.000 για την Τ…».

Το SMS στην κατηγορούμενη

Το SMS προς κατηγορούμενο 

Αποκαλυπτικά είναι και όσα είπε στις Αρχές ο έτερος μάρτυρας, διαιτητής στο επάγγελμα, με τα αρχικά Φ. Κ. Παραδέχθηκε ότι λαδωνόταν για να σφυρίζει όπως απαιτούσαν οι εντολείς του, ακόμη και σε σχολικά πρωταθλήματα.

Όπως έγινε τον Μάιο του 2025, στον τελικό μεταξύ των Εκπαιδευτηρίων Αναγέννησης Πατρών και των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη, όταν ο  μάρτυρας Φ. Κ. έστειλε μήνυμα στον στενό συνεργάτη του Λιόλιου, Γ. Μ., δέκα λεπτά πριν από τον αγώνα.

Η άχαστη τριάδα και ο… κωδικός «σκόνη και θρύψαλα»

Τα αιτήματα για την έκβαση αγώνων, σύμφωνα με τον μάρτυρα-διαιτητή, μεταφέρονταν μέσω του επιχειρηματία φίλου του Λιόλιου.

«Τον Μάρτιο του 2026 με κάλεσε ο Γ. Μ. και με ρώτησε αν ήθελα να πάω στην Κύπρο. Του απάντησα θετικά… Μου είπε ότι θα με ενημερώσει. Με ξανακάλεσε την επόμενη μέρα και μου είπε “σκόνη και θρύψαλα”, εννοώντας ότι πρέπει να κερδίσει η Αναγέννηση και να πάρει το πρωτάθλημα», ισχυρίστηκε ο Φ. Κ.


 


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΠΑΣΚΕΤ
 |
BASKETGATE
 |
ΣΤΗΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το Παράνομο Λογισμικό Της Αλυσίδας: Πώς Γινόταν Το Κέρασμα
Ελλαδα
Στο φως το παράνομο λογισμικό της γνωστής αλυσίδας:Πώς γινόταν το «κέρασμα»
Δίωξη Για Κακουργήματα Στους 23 Συλληφθέντες Της Αλυσίδας
Ελλαδα
Ποινική δίωξη για κακουργήματα στους 23 συλληφθέντες της αλυσίδας εστίασης
Προειδοποίηση Παπαδόπουλου Για Σεισμούς Άνω Των 7 Ρίχτερ
Ελλαδα
Προειδοποίηση Παπαδόπουλου για σεισμούς άνω των 7 Ρίχτερ
Απεργία 30/10: Ποιοι Συμμετέχουν - Η Ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ
Ελλαδα
Απεργία 30/10: Ποιοι συμμετέχουν - Στάσεις εργασίας από την ΑΔΕΔΥ
σχολεία μπάσκετ
Ελλαδα
Καταγγελία για ιδιωτικά σχολεία: «Στημένοι αγώνες για τα μόρια Πανελληνίων»
Φρεγάτα «Κίμων»
Ελλαδα
Στη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου η φρεγάτα «Κίμων»
Υπόθεση Μπάσκετ: Το Σκόνη & Θρύψαλα Και Ο Γιαννάκης
Ελλαδα
Μπάσκετ: Ο κωδικός «σκόνη & θρύψαλα» και η αποβολή του Παναγιώτη Γιαννάκη
Θεσσαλονίκη: Τσουχτερό Πρόστιμο Για Πεταμένα Έπιπλα Σε Δρόμο
Ελλαδα
Θεσσαλονίκη: Βαρύ πρόστιμο 3.000 € σε πολίτη που πέταξε έπιπλα έξω από κάδο
Αλεξανδρούπολη: Θρήνος Για Τη 17χρονη Που Έπεσε Από Γέφυρα
Ελλαδα
Αλεξανδρούπολη: Θρήνος για τη 17χρονη - Η «μάχη» με τη νευρική ανορεξία
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top