Νέα στοιχεία και αποκαλυπτικά μηνύματα για το Basketgate φέρνει απόψε στο φως το Star. Οι μάρτυρες-κλειδιά ξεδίπλωσαν καρέ καρέ πώς παιζόταν η μπάλα των εκατομμυρίων, με κατευθυνόμενα σφυρίγματα και συναντήσεις εκτός γηπέδων. Εν τω μεταξύ, ο κύκλος των απολογιών των έξι κατηγορουμένων άνοιξε.

Στον ανακριτή ο δασάρχης με την καβάτζα των 820.000 ευρώ

Από τα… δάση και τα γήπεδα, ο κατηγορούμενος με τα αρχικά Π. Π. οδηγήθηκε στον ανακριτή.

Για τον συγκεκριμένο πασίγνωστο διαιτητή, στο κατηγορητήριο αναφέρεται ότι αλλοίωσε το αποτέλεσμα σε τέσσερις αγώνες, δύο το 2019 και δύο το 2021. Πήρε χρήματα, όπως 5.000 ευρώ για να σφυρίξει υπέρ συγκεκριμένων ομάδων.

Στο σπίτι του κατηγορούμενου δασάρχη βρέθηκαν 820.000 ευρώ.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ανέφερε: «Τα 820 χιλιάρικα είναι ολόφρεσκα. Ολόφρεσκα, αριθμημένα, ένα προς ένα από την τράπεζα. Δεν είναι ούτε κέρδισα 200 ευρώ στο τάβλι, ούτε είπα τα κάλαντα, ούτε τίποτα. Είναι σηκωμένα και δοσμένα, πολύ σημαντικό αυτό για να μπορέσουμε να βρούμε από πού είναι. Στα σχολικά πρωταθλήματα, δύσκολα να δίνουν τέτοια χρήματα, δύσκολο και σε μικρές κατηγορίες. Τώρα για να δούμε, θα έχει ενδιαφέρον».

Έδιναν πάσες με… δεσμίδες ευρώ

Ο κατηγορούμενος δασάρχης ισχυρίζεται ότι τα χρήματα είναι νόμιμα. Τα δύο πρόσωπα-κλειδιά, όμως, που πήγαν στις Αρχές, ένας διαιτητής και ένας παράγοντας, «καίνε» τους έξι κατηγορουμένους. Μιλούν για μυστικά ραντεβού εκτός γηπέδων και για πάσες με… δεσμίδες ευρώ, τυλιγμένες σαν κουλουράκια σε χαρτοπετσέτες, από τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλη Λιόλιο, και τον συνεργάτη του, Γ. Μ.

«Πήρα 100.000 σε σακούλα από τον Λιόλιο, τυλιγμένα σε χαρτοπετσέτες. Γινόταν παρέλαση διαιτητών στα γραφεία του κυρίου Γ…», παραδέχθηκε ο μάρτυρας Β. Τ.

Ο ίδιος παράγοντας «καρφώνει» και την κατηγορούμενη διεθνή διαιτητή Β. Τ.:

«Το παιχνίδι έγινε στο Αιγάλεω. Ο Ιωνικός κέρδισε με 78-89, η διαιτησία ήταν εξόφθαλμα υπέρ μας. Στις 18 Δεκεμβρίου 2018, το πρωί, βρεθήκαμε σε καφετέρια στο μετρό της Δάφνης, κατόπιν δικής μου κλήσης, όπου της έδωσα σε έναν φάκελο 5.000 ευρώ. Ήταν αγχωμένη και η συνάντηση διήρκεσε τρία λεπτά».

Η καταγγελία για τη διαιτητή Β.Τ.

Έκαναν… ζέσταμα με χιλιάδες ευρώ στα καφέ πριν από τους αγώνες

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ισχυρίστηκε ο ίδιος μάρτυρας, στα καφέ του Λιόλιου οι μπασκετικές συζητήσεις έπαιρναν μορφή μπίζνας. Παρών σε κάποιες από αυτές, ο καλός φίλος και συνεργάτης του προέδρου της ΕΟΚ, επίσης κατηγορούμενος επιχειρηματίας με τα αρχικά Γ. Μ., έκανε το ζέσταμα… για το deal.

Όπως έγινε πριν από τον αγώνα Τρικάλων και Πανιωνίου. Ο παράγοντας, όπως είπε στις Αρχές, ήπιε καφέ στο Coffee Island, στην οδό Αμαλίας, με τον διαιτητή Τ. Π. και το δεξί χέρι του Λιόλιου. Ζήτησε νίκη του Πανιωνίου με αντάλλαγμα… δωράκια και για τη διεθνή διαιτητή Β. Τ., αν και η τελευταία δεν ήταν παρούσα στη συνάντηση.

Ο μάρτυρας Β. Τ. υποστήριξε επίσης:

«Κέρδισε ο Πανιώνιος με διαιτητική εύνοια (σκορ 76-81) και μάλιστα η ομάδα των Τρικάλων αναγκάστηκε να βγάλει ανακοίνωση διαμαρτυρίας στο ημίχρονο. Εν συνεχεία, συναντηθήκαμε στο σπίτι μου στον Άλιμο στις 12 Απριλίου 2018, όπου ο κ. Π. παρέλαβε από εμένα 5.000 για τον ίδιο και 5.000 για την Τ…».

Το SMS προς κατηγορούμενο

Αποκαλυπτικά είναι και όσα είπε στις Αρχές ο έτερος μάρτυρας, διαιτητής στο επάγγελμα, με τα αρχικά Φ. Κ. Παραδέχθηκε ότι λαδωνόταν για να σφυρίζει όπως απαιτούσαν οι εντολείς του, ακόμη και σε σχολικά πρωταθλήματα.

Όπως έγινε τον Μάιο του 2025, στον τελικό μεταξύ των Εκπαιδευτηρίων Αναγέννησης Πατρών και των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη, όταν ο μάρτυρας Φ. Κ. έστειλε μήνυμα στον στενό συνεργάτη του Λιόλιου, Γ. Μ., δέκα λεπτά πριν από τον αγώνα.

Η άχαστη τριάδα και ο… κωδικός «σκόνη και θρύψαλα»

Τα αιτήματα για την έκβαση αγώνων, σύμφωνα με τον μάρτυρα-διαιτητή, μεταφέρονταν μέσω του επιχειρηματία φίλου του Λιόλιου.

«Τον Μάρτιο του 2026 με κάλεσε ο Γ. Μ. και με ρώτησε αν ήθελα να πάω στην Κύπρο. Του απάντησα θετικά… Μου είπε ότι θα με ενημερώσει. Με ξανακάλεσε την επόμενη μέρα και μου είπε “σκόνη και θρύψαλα”, εννοώντας ότι πρέπει να κερδίσει η Αναγέννηση και να πάρει το πρωτάθλημα», ισχυρίστηκε ο Φ. Κ.







