Πέθανε σε ηλικία 90 ετών ο «Τσέκοφ» του Σταρ Τρεκ, Γουόλτερ Κένινγκ

Άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή στο Λος Άντζελες

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Γουόλτερ Κένινγκ: Πέθανε O «Τσέκοφ» Tου Star Trek
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γουόλτερ Κένινγκ, γνωστός ως Τσέκοφ από το Star Trek, πέθανε σε ηλικία 90 ετών στο Λος Άντζελες.
  • Γεννήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 1936 στο Σικάγο και σπούδασε Ψυχολογία στο UCLA πριν ακολουθήσει καριέρα στην υποκριτική.
  • Είχε συμμετοχές σε πολλές τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, όπως το Babylon 5, και τιμήθηκε με αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας το 2012.
  • Ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Τζούντι Λέβιτ και είχαν δύο παιδιά, τον Άντριου και την Ντανιέλ.
  • Συνέχισε να εργάζεται στον τομέα της ψυχαγωγίας μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Σε ηλικία 90 ετών έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Γουόλτερ Κένινγκ, ο οποίος έγινε γνωστός από τον ρόλο του Τσέκοφ στο Star Trek. Σύμφωνα με το Variety, ο ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή στο Λος Άντζελες, περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα, την κόρη του και την ανιψιά του.

 

 

Ποιος ήταν ο Γουόλτερ Κένινγκ

Ο Γουόλτερ Κένινγκ γεννήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 1936 στο Σικάγο και πριν ακολουθήσει την υποκριτική, σπούδασε Ψυχολογία στο UCLA.

Από τη δεκαετία του 1960 συμμετείχε σε τηλεοπτικές σειρές, κινηματογραφικές ταινίες και θεατρικές παραγωγές, ενώ εκτός από την υποκριτική εργάστηκε ως σεναριογράφος, σκηνοθέτης και συγγραφέας. Εκτός από το «Star Trek» όπου έκανε το τηλεοπτικό του ντεμπούτο στην αρχή της δεύτερης σεζόν τον Σεπτέμβριο του 1967, ξεχώρισε για τον ρόλο του στη σειρά επιστημονικής φαντασίας «Babylon 5».

Για τη συνολική του πορεία τιμήθηκε, μεταξύ άλλων, με αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ το 2012.

Παρέμεινε ενεργός στον χώρο της ψυχαγωγίας για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, ενώ συνέχισε να συμμετέχει σε παραγωγές και να γράφει μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Παντρεύτηκε την ηθοποιό Τζούντι Λέβιτ το 1965, η οποία πέθανε το 2022. Το 1968 απέκτησαν έναν γιο, τον ηθοποιό Άντριου Κένιγκ, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του το 2010. Το ζευγάρι απέκτησε επίσης μια κόρη, την Ντανιέλ, κωμικό και συγγραφέα, η οποία είναι παντρεμένη με τον κωμικό Τζίμι Πάρντο.

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