Γιώργος Μαζωνάκης: Έφτιαξαν τοιχογραφία στον Βόλο με τη μορφή του

Εντυπωσιακή κρητική urban τοιχογραφία αφιερωμένη στη μνήμη του

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ολοκληρώθηκε τοιχογραφία στον Βόλο αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζωνάκη, στη συμβολή των οδών Ερμού 89 και Σέφελ.
  • Η τοιχογραφία συνδυάζει κρητική λαϊκή αισθητική με street art, αποτυπώνοντας το πορτρέτο του τραγουδιστή.
  • Σχεδιάστηκε από την Άννα Εμμανουήλ και υλοποιήθηκε από τον Στράτο Μπόμπολο.
  • Κεντρικός στίχος του έργου είναι «Ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου», που ταυτίζεται με την καλλιτεχνική του ταυτότητα.
  • Η τοιχογραφία έχει γίνει σημείο δημόσιας μνήμης, με επισκέπτες να αφήνουν λουλούδια και κεράκια στη βάση της.

Ολοκληρώθηκε στην καρδιά του Βόλου, στη συμβολή των οδών Ερμού 89 και Σέφελ, η εντυπωσιακή κρητική urban τοιχογραφία αφιερωμένη στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

Γιώργος Μαζωνάκης: Έφτιαξαν τοιχογραφία στον Βόλο με τη μορφή του

Γιώργος Μαζωνάκης: Έφτιαξαν τοιχογραφία στον Βόλο με τη μορφή του

Το έργο, που συνδυάζει την κρητική λαϊκή αισθητική με τη σύγχρονη γλώσσα της street art, αποτυπώνει το πορτρέτο του τραγουδιστή και μετατρέπει έναν αστικό τοίχο σε δημόσιο σημείο μνήμης και αναφοράς. Η σύλληψη και ο σχεδιασμός φέρουν την υπογραφή της εικαστικού και ποιήτριας Άννας Εμμανουήλ, ενώ την υλοποίηση στον μεγάλο τοίχο ανέλαβε ο καλλιτέχνης του δρόμου Στράτος Μπόμπολος (sot.184).

Μέσα από την κρητική οπτική, η τοιχογραφία ενσωματώνει στοιχεία της παράδοσης —όπως η χαρακτηριστική απόδοση του κεφαλιού με σαρίκι/δίχτυ και η χρήση κόκκινων λουλουδιών— σε μια σύγχρονη, δυναμική σύνθεση που συναντά τον περαστικό στον δρόμο και παραμένει ζωντανή στην καθημερινότητα της πόλης.

Κεντρική θέση στο έργο κατέχει ο στίχος «Ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου», από το εμβληματικό τραγούδι που ταυτίστηκε όσο λίγα με την καλλιτεχνική ταυτότητα του Μαζωνάκη. Οι χρονολογίες 1972 και 2026 οριοθετούν τη ζωή και την παρουσία του: από τη γέννησή του στη Νίκαια του Πειραιά, με βαθιές κρητικές ρίζες από την περιοχή της Σητείας, έως την απώλειά του στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία 54 ετών.

Η εικαστικός Άννα Εμμανουήλ έχει δηλώσει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν από τους αγαπημένους της καλλιτέχνες και ότι ο θάνατός του την παρέσυρε συναισθηματικά, επιλέγοντας να εκφράσει τον σεβασμό της μέσα από την τέχνη και να τον παρουσιάσει ως Κρητικό, στέλνοντας μήνυμα ελευθερίας και έκφρασης.

Ήδη, τις πρώτες ημέρες μετά την ολοκλήρωση του έργου, κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης έχουν αρχίσει να αφήνουν τα πρώτα λουλούδια και αναμμένα κεράκια στη βάση της τοιχογραφίας, ως αυθόρμητο και συγκινητικό φόρο τιμής στη μνήμη του αγαπημένου τραγουδιστή. Η εικόνα αυτή έρχεται να ενισχύσει τον χαρακτήρα του mural ως ζωντανού σημείου δημόσιας μνήμης, παρόμοια με αντίστοιχες πρωτοβουλίες που έχουν εμφανιστεί σε άλλες πόλεις.

Το έργο είναι πλέον προσβάσιμο σε όλους όσους διέρχονται από την Ερμού 89 στον Βόλο και αποτελεί έναν ζωντανό φόρο τιμής σε έναν καλλιτέχνη που «ανήκε σε εκείνον και στα όνειρά του» — και που, μέσω αυτής της δημιουργίας, ανήκει πλέον και στη δημόσια μνήμη της πόλης.

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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