Στον δήμο του Αγίου Δημητρίου Αττικής και στην ομώνυμη εκκλησία που σήμερα εορτάζεται η χάρη του Αγίου Δημητρίου βρέθηκε το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση συνεχάρη ο αρχιεπίσκοπος Aυστραλίας Mακάριος για τις πρωτοβουλίες που έφεραν αίσιο τέλος στην υπόθεση της Μονής Σινά.
Ο πρωθυπουργός παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Δημητρίου που τελέστηκε χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας, Μακάριου, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ελλάδα. Εκπροσωπώντας το οικουμενικό Πατριαρχείο και την Ελλαδική Εκκλησία συνεχάρη την κυβέρνηση για όσα έκανε ώστε να λυθεί το πρόβλημα με τη Μονή Σινά.
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«Δοξάζω τον Θεό γιατί η κυβέρνηση σε συνεργασία με την αιγυπτιακή κατάφερε να διευθετήσει τη μεγάλη αυτή εκκρεμότητα» τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας.
Βόλτα στον Άγιο Δημήτριο και ανταλλαγή ευχών με πολίτες
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ο κ. Μητσοτάκης περπάτησε στους δρόμους της πόλης, ήπιε καφέ και αντάλλαξε ευχές με πολίτες.
«Είμαστε ετοιμοπόλεμοι» ακούστηκε να του λέει πολίτης για τις εκλογές, με τον πρωθυπουργό να απαντά: «Να είστε ετοιμοπόλεμοι»!
Μητσοτάκης: αύριο στο Κιλκίς και την Τετάρτη στην Θεσσαλονίκη
Αύριο ο Πρωθυπουργός θα πάει στο Κιλκίς και την Τετάρτη θα είναι στην Θεσσαλονίκη προκειμένου να παρακολουθήσει την στρατιωτική παρέλαση για τη επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.