Στον δήμο του Αγίου Δημητρίου Αττικής και στην ομώνυμη εκκλησία που σήμερα εορτάζεται η χάρη του Αγίου Δημητρίου βρέθηκε το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση συνεχάρη ο αρχιεπίσκοπος Aυστραλίας Mακάριος για τις πρωτοβουλίες που έφεραν αίσιο τέλος στην υπόθεση της Μονής Σινά.



Ο πρωθυπουργός παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Δημητρίου που τελέστηκε χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας, Μακάριου, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ελλάδα. Εκπροσωπώντας το οικουμενικό Πατριαρχείο και την Ελλαδική Εκκλησία συνεχάρη την κυβέρνηση για όσα έκανε ώστε να λυθεί το πρόβλημα με τη Μονή Σινά.

Συγχαρητήρια στον πρωθυπουργό για τη λύση στη Μονή Σινά από τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας



«Δοξάζω τον Θεό γιατί η κυβέρνηση σε συνεργασία με την αιγυπτιακή κατάφερε να διευθετήσει τη μεγάλη αυτή εκκρεμότητα» τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας.

Βόλτα στον Άγιο Δημήτριο και ανταλλαγή ευχών με πολίτες



Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ο κ. Μητσοτάκης περπάτησε στους δρόμους της πόλης, ήπιε καφέ και αντάλλαξε ευχές με πολίτες.

Βόλτα του Κ. Μητσοτάκη στον Άγιο Δημήτριο Αττικής

«Είμαστε ετοιμοπόλεμοι» ακούστηκε να του λέει πολίτης για τις εκλογές, με τον πρωθυπουργό να απαντά: «Να είστε ετοιμοπόλεμοι»!

Μητσοτάκης: αύριο στο Κιλκίς και την Τετάρτη στην Θεσσαλονίκη

Αύριο ο Πρωθυπουργός θα πάει στο Κιλκίς και την Τετάρτη θα είναι στην Θεσσαλονίκη προκειμένου να παρακολουθήσει την στρατιωτική παρέλαση για τη επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

