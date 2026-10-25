Φώφη Γεννηματά: Τα συγκινητικά λόγια του γιου της στο μνημόσυνό της

Πέντε χρόνια από τον θάνατό της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πέντε χρόνια από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά, πρώην προεδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, που πέθανε σε ηλικία 57 ετών από καρκίνο.
  • Το μνημόσυνο τελέστηκε στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών με παρουσία πολιτικών εκπροσώπων, όπως ο Νίκος Ανδρουλάκης.
  • Ο γιος της, Γιώργος Γεννηματάς – Τσούνης, μίλησε με συγκίνηση για τις αξίες της μητέρας του: ανθρωπιά, ηθική και αξιοπρέπεια.
  • Η Φώφη Γεννηματά παρέμεινε ενεργή στην πολιτική μέχρι λίγο πριν τον θάνατό της το 2021.
  • Η μνήμη της συνδέεται με την πολιτική της διαδρομή και τις αξίες που η οικογένειά της διατηρεί ζωντανές.

Πέντε χρόνια συμπληρώνονται από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά, της πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών τελέστηκε το μνημόσυνο στη μνήμη της, παρουσία εκπροσώπων του πολιτικού χώρου, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Συγκίνηση προκάλεσαν τα λόγια του γιου της Φώφης Γεννηματά στο μνημόσυνο για τα πέντε χρόνια από τον θάνατό της

Συγκίνηση προκάλεσαν τα λόγια του γιου της Φώφης Γεννηματά στο μνημόσυνο για τα πέντε χρόνια από τον θάνατό της

Ξεχωριστή στιγμή της τελετής αποτέλεσε η δήλωση του γιου της, Γιώργου Γεννηματά – Τσούνη, ο οποίος μίλησε με αγάπη και συγκίνηση για τη μητέρα του, αναδεικνύοντας τις αξίες που, όπως ανέφερε, χαρακτήριζαν τόσο την προσωπική της ζωή όσο και την πολιτική της πορεία.

Ο Γιώργος Γεννηματάς – Τσούνης αναφέρθηκε στην ανθρωπιά, την ηθική και την αξιοπρέπεια, τις τρεις αξίες που, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτύπωναν τον τρόπο με τον οποίο η Φώφη Γεννηματά αντιμετώπιζε τη ζωή και την πολιτική.

«Για εμάς θα είναι πάντα η μητέρα μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι το παράδειγμά της αποτελεί μια ανεξίτηλη παρακαταθήκη για την οικογένειά της.

Το «παρών» στο μνημόσυνο της Φώφης Γεννηματά έδωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης

Το «παρών» στο μνημόσυνο της Φώφης Γεννηματά έδωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης

Αναλυτικά, η δήλωσή του:

«Σήμερα τιμούμε με αγάπη και συγκίνηση τη μνήμη της μητέρας μας, Φώφης Γεννηματά, μιας γυναίκας που με το παράδειγμά της έδωσε ουσιαστικό περιεχόμενο σε τρεις σπουδαίες αξίες: την ανθρωπιά, την ηθική και την αξιοπρέπεια. Για εμάς θα είναι πάντα η μητέρα μας και η αξιοπρέπεια, ηθική και ανθρωπιά που έδειξε τόσο στην πολιτική όσο και στη ζωή της θα είναι για πάντα μια ανεξίτηλη παρακαταθήκη. Ευχαριστώ πολύ».

Το μνημόσυνο τελέστηκε στις 12:30 στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, με πλήθος ανθρώπων από τον πολιτικό χώρο.

Η Φώφη Γεννηματά «έφυγε» από τη ζωή το 2021. Παρά τη μάχη της με τον καρκίνο, παρέμεινε ενεργή στην πολιτική ζωή μέχρι λίγο πριν από τον θάνατό της, ενώ εκείνη την περίοδο βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία ανάδειξης νέας ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ.

Πέντε χρόνια μετά, η μνήμη της παραμένει συνδεδεμένη τόσο με την πολιτική της διαδρομή όσο και με τις αξίες που η οικογένειά της επιλέγει να κρατήσει ζωντανές.

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ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
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