Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στις 09:00, η Άση Μπήλιου αναλύει τις αστρολογικές προβλέψεις για τη νέα εβδομάδα, η οποία ξεκινά με μια απαιτητική Πανσέληνο, που θα επηρεάσει έντονα τέσσερα ζώδια!

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Η απαιτητική Πανσέληνος φέρνει ένταση, πίεση, παιχνίδια εξουσίας και πολλές ακόμη αποκαλύψεις σκανδάλων. Παράλληλα, έχουμε και την επιρροή του ανάδρομου Ερμή στον Σκορπιό και της ανάδρομης Αφροδίτης στον Ζυγό, που συνοδεύονται από παρανοήσεις, παρεξηγήσεις, εμπόδια, αλλά και διεκδικήσεις από το παρελθόν! Ακόμη, θα έχουμε προβλήματα στις μετακινήσεις, στην επικοινωνία, στις σχέσεις και στα οικονομικά.

Ποιοι θα έχουν κλήσεις και συναντήσεις από μετανιωμένους πρώην συντρόφους ή συνεργάτες;

Ποιοι θα δώσουν μια ευκαιρία και ποιοι δεν θα πιστέψουν σε μεγάλα λόγια και κούφιες υποσχέσεις;

Ποιοι κινδυνεύουν να αποκαλυφθούν τα μυστικά τους και ποιοι θα πέσουν από τα σύννεφα από αυτά που θα μάθουν;

Ποιοι θα δεχτούν πισώπλατες «μαχαιριές» και ποιοι θα έχουν αντιπαραθέσεις στον χώρο εργασίας;

Ποιοι θα πάρουν σοβαρές αποφάσεις για το μέλλον σχέσεων και συνεργασιών και ποιοι θα ανακουφιστούν που θα ολοκληρώσουν κάποιους κύκλους στη ζωή τους;



Stars System

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου

και καθημερινά στις 09:00 στο Star!

Παρουσίαση: Άση Μπήλιου

Head of Productions: Σάββας Βέλλας

Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος

Executive Producer: Βασίλης Γεωργιάδης

Σκηνοθεσία: Τάσος Σινάπης

Δ/νση Φωτογραφίας: Θέμης Μερτύρης

Οργάνωση Παραγωγής: Ζαννέτ Κάνδια

Διεύθυνση Παραγωγής: Γιώργος Παπαρρίζος

Αρχισυνταξία: Ηλιάνα Τσαγκάρη

Υπεύθυνη Εκπομπής: Νάντια Χείρα

Εκτέλεση Παραγωγής: Green Pixel productions

#StarsSystem #StarChannelTV

https://www.star.gr/tv/psychagogia/stars-system/

https://www.star.gr/tv/press-room/