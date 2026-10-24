Το LINGO, το γρήγορο και εθιστικό παιχνίδι λέξεων με τον Νίκο Μουτσινά, δίνει διπλό ραντεβού με τους τηλεθεατές, το Σάββατο 24 και την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, στις 18:25, στο Star!

Τρεις δυάδες σε κάθε επεισόδιο επιστρατεύουν την ταχύτητα, παρατηρητικότητα και στρατηγική, αναζητούν τις κρυφές λέξεις και διεκδικούν τη νίκη, σε ένα παιχνίδι όπου όλα μπορούν να ανατραπούν μέχρι την τελευταία στιγμή!

Σάββατο 24 Οκτωβρίου

Η Νάνσυ και η Ιωάννα έγιναν φίλες χάρη στα παιδιά τους και τώρα έρχονται στο LINGO για να ζήσουν την περιπέτεια του παιχνιδιού!

Η Ελένη και ο Χρήστος είναι παντρεμένοι και γονείς ενός κοριτσιού μόλις 15 μηνών. Η Ελένη πήρε την πρωτοβουλία για τη συμμετοχή τους και ο Χρήστος δεν της χάλασε το χατίρι!

Ο Γιώργος και ο Γρηγόρης, φίλοι εδώ και 30 χρόνια και πλέον κουμπάροι, συμπληρώνουν τις ομάδες της ημέρας. Όπως λένε χαρακτηριστικά, 30 χρόνια φιλίας δεν είναι απλώς φιλία… είναι στεγαστικό δάνειο!

Ο Νίκος Μουτσινάς

Κυριακή 25 Οκτωβρίου

Ο Νίκος και ο Ραφαήλ, φίλοι και συνάδελφοι πυροσβέστες, συναντούν τον Νίκο Μουτσινά, ο οποίος βρίσκει την ευκαιρία να τους ευχαριστήσει για την προσφορά και το σημαντικό έργο τους.

Η Όλγα και η Κωνσταντίνα είναι φίλες, αλλά και συναθλήτριες στο μπριτζ! Ένα κοινό στοιχείο που ανακαλύπτει ο παρουσιαστής και προσθέτει ακόμη μια ενδιαφέρουσα πινελιά στη γνωριμία τους.

Ο Κωνσταντίνος και ο Δημήτρης είναι φίλοι και μοιράζονται την αγάπη τους για τα mind games και τα escape rooms. Με τέτοια αδυναμία στους γρίφους, η συμμετοχή τους στο LINGO μοιάζει μονόδρομος!

Οι παίκτες μπαίνουν δυναμικά στο παιχνίδι, οι λέξεις γίνονται όλο και πιο απαιτητικές και οι ανατροπές διαδέχονται η μία την άλλη. Κάθε σωστή απάντηση μετράει, κάθε δευτερόλεπτο είναι πολύτιμο και το χρηματικό έπαθλο ανεβάζει τον ανταγωνισμό!

Ποιοι θα καταφέρουν να φτάσουν στον τελικό και πόσα χρήματα θα κερδίσουν;

LINGO, εκεί όπου οι λέξεις έχουν ξεχωριστή σημασία!