Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 24 Οκτωβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Σεβαστιανής.

Μάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη της οποίας τιμάται στις 24 Οκτωβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσες φέρουν το όνομα Σεβαστιανή και Σεβαστή.

Η Σεβαστιανή ήταν μαθήτρια του αποστόλου Παύλου και καταγόταν από τη Σεβαστή της Φρυγίας. Μαρτύρησε στην Ηράκλεια της Θράκης επί ρωμαίου αυτοκράτορος Δομιτιανού (81-96).

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Σεβαστιανή, Σεβαστίνα, Σεβαστιάνα, Σεβαστή, Σέβη, Σεβούλα, Σεβαστούλα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Πολιομυελίτιδας

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Πολιομυελίτιδας (World Polio Day) γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 24 Οκτωβρίου για να υπενθυμίσει τις προσπάθειες του ΟΗΕ και των υπηρεσιών του (Unicef, Π.Ο.Υ.) για την εξάλειψη της πολιομυελίτιδας, μιας από τις πιο σοβαρές παιδικές ασθένειες του παρελθόντος και κύρια αιτία της παιδικής αναπηρίας.

Η πολιομυελίτιδα συχνά ονομάζεται και παιδική παράλυση, είναι οξεία ιογενής μολυσματική ασθένεια που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, κυρίως μέσω του στόματος και των κοπράνων. Ο όρος προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις «πολιός» (γκρίζος), «μυελός», που αναφέρεται στο νωτιαίο μυελό, και την κατάληξη -ίτις, η οποία στην ιατρική ορολογία υποδηλώνει τη φλεγμονή.

Το 1988, η πολιομυελίτιδα ήταν μία από τις κυρίαρχες αιτίες της παιδικής αναπηρίας σ’ όλο τον κόσμο. Τη χρονιά εκείνη ο ΟΗΕ υιοθέτησε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα εμβολιασμών, κυρίως στις χώρες του Τρίτου Κόσμου, για την καταπολέμηση της νόσου, που σύντομα απέδωσε καρπούς. Ο ετήσιος αριθμός κρουσμάτων πολιομυελίτιδας έπεσε από 350.000 το 1988, σε 416 το 2013 και 243 μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του 2014, μία πολύ μεγάλη πτώση, της τάξης του 99%.

Η χώρα μας ανακηρύχθηκε «περιοχή ελεύθερη από πολιομυελίτιδα» τον Ιούνιο του 2002, μαζί με την υπόλοιπη Ευρώπη, ως αποτέλεσμα του συστηματικού εμβολιασμού και της ενισχυμένης επιδημιολογικής επιτήρησης της πολιομυελίτιδας.