Ο Λάμπρος πήγε στο Cash or Trash προσπαθώντας να πουλήσει ένα αντικείμενο το οποίο, όπως είπε, έχει ταξιδέψει πιο πολύ από τον κάθε άνθρωπο.
O Λάμπρος έφερε στο Cash or Trash τασάκια
Cash or Trash: Τα αντικείμενα του Βαγγέλη άρεσαν στους αγοραστές;
Ο πωλητής είπε πως ένας από τους λόγους που πήγε στην εκπομπή που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα είναι για να γνωρίσει τη Δέσποινα Μοιραράκη.
Όπως είπε τα αντικείμενα την πήρε μία φίλη της γιαγιάς του τα οποία ήταν μέσα στη θρυλική θαλαμηγό του Αριστοτέλη Ωνάση «Χριστίνα»
Ο Θάνος Λούδος ανακάλυψε πως τα τασάκια είναι made in Greece και έχουν πάνω χαρακτήρες που παραπέμπουν σε Ελλάδα.
Ο εκτιμητής του Cash or Trash κοστολόγισε το αντικείμενο στα 80 ευρώ και τα δύο.
Κατάφερε τελικά ο Λάμπρος να τα πουλήσει;