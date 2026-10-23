Στο φως το παράνομο λογισμικό της γνωστής αλυσίδας:Πώς γινόταν το «κέρασμα»

Η κρύπτη με τα χιλιάδες ευρώ στο σπίτι του ιδιοκτήτη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.10.26 , 20:21 Μπάσκετ: Τα μυστικά ραντεβού και οι δεσμίδες σε… χαρτοπετσέτες
23.10.26 , 20:19 Mπάσκετ: «Έχω εισοδήματα από το 2001, 1,5 εκατ. € ως διαιτητής & δασάρχης»
23.10.26 , 20:15 Chery Brand Night: Την παράσταση «έκλεψε» το νέο Chery Tiggo X7
23.10.26 , 19:56 Τροχός της Τύχης: Έλυσε ο παίκτης τον γρίφο «Στο πλοίο»;
23.10.26 , 19:40 Ρέβη: «Ο Αποστόλης όταν νευριάζει είναι άλλο αυτό που βλέπεις»
23.10.26 , 19:39 Επιστροφή ενοικίου και επίδομα 400 ευρώ: Τι ισχύει με την πληρωμή
23.10.26 , 19:37 iCAUR: Δυναμική είσοδος στην Ελληνική αγορά με το V27 REEV
23.10.26 , 19:26 BMW Group: Παράγει δικές της μπαταρίες Gen6
23.10.26 , 19:23 e-ΕΦΚΑ: Μόνο ηλεκτρονικά οι αιτήσεις συνταξιοδότησης στο Δημόσιο
23.10.26 , 19:23 Φαίη Σκορδά: Οι πρώτες εικόνες από το πλατό της νέας της εκπομπής
23.10.26 , 18:44 Στο φως το παράνομο λογισμικό της γνωστής αλυσίδας:Πώς γινόταν το «κέρασμα»
23.10.26 , 18:24 Cash or Trash:«Αυτό το αντικείμενο ταξίδεψε πιο πολύ και από τον άνθρωπο»
23.10.26 , 18:19 Γιώργος Παπαδόπουλος: Η σύζυγος του, Γαλάτεια, πρώτο τραπέζι!
23.10.26 , 18:11 Πλεύρης για μεταναστευτικό: Πιθανά έκτακτα μέτρα για τις ροές από τη Λιβύη
23.10.26 , 17:29 Ποινική δίωξη για κακουργήματα στους 23 συλληφθέντες της αλυσίδας εστίασης
Δραγούμη για Γεωργούλη: «Δεν έχω το άγχος ότι θα πουν ότι τα έχουμε»
Πένθος για τον Σπύρο Σιγούρο - Τα συλλυπητήρια της Ζήνας Κουτσελίνη
Απεργία 30/10: Ποιοι συμμετέχουν - Στάσεις εργασίας από την ΑΔΕΔΥ
Λιβύη: Στίφη μεταναστών ετοιμάζονται για την Κρήτη!
Προειδοποίηση Παπαδόπουλου για σεισμούς άνω των 7 Ρίχτερ
Tροχός της Τύχης: Βρήκε το ρετρό γρίφο η Ξένια;
Mπάσκετ: «Έχω εισοδήματα από το 2001, 1,5 εκατ. € ως διαιτητής & δασάρχης»
Η Καινούργιου τραγουδάει για τη μικρή Ξένια - Τα αγαπημένα της τραγούδια
Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Στην κουζίνα του νέου της σπιτιού μετά τον χωρισμό
Μπήλιου: Προβλέψεις Σαββατοκύριακου - Οι όψεις & η Πανσέληνος της Δευτέρας
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Pexels
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση,που τα μέλη της προέβαιναν σε κακουργηματική φοροδιαφυγή / Astynomia.gr

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται υπόθεση που αφορά αλυσίδα εστίασης, έπειτα από αποκαλύψεις για παράνομο λογισμικό το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη συναλλαγών. Το θέμα ήρθε στο φως μέσα από βίντεο ντοκουμέντο που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΑΣ, στο οποίο καταγράφεται ο τρόπος με τον οποίο γινόταν το λεγόμενο «κέρασμα», αλλά και η διαγραφή χρεώσεων, πρακτικές που ερευνώνται ως πιθανός μηχανισμός απόκρυψης εσόδων.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι η διαδικασία φέρεται να γινόταν μέσω λογισμικού, το οποίο επέτρεπε παρεμβάσεις στις χρεώσεις, με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται η πραγματική εικόνα των εισπράξεων.

Πάνω από 1 εκατ. ευρώ στο σπίτι του ιδιοκτήτη της γνωστής αλυσίδας εστίασης

Οι αποκαλύψεις έχουν προκαλέσει ενδιαφέρον, καθώς το υλικό που δημοσιοποιήθηκε δείχνει βήμα προς βήμα τον τρόπο με τον οποίο μπορούσε να εμφανιστεί μια παραγγελία ως «κέρασμα» ή να αφαιρεθεί από το σύστημα.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας 

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας φέρεται να είχαν αναπτύξει οργανωμένο μηχανισμό φοροδιαφυγής, μέσω της μη έκδοσης αποδείξεων για παραγγελίες που πραγματοποιούνταν σε καταστήματα εστίασης.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε γραφεία, καταστήματα και οικίες σε περιοχές της Αττικής και Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν συνολικά 23 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος.

Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους για – κατά περίπτωση – εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και όπλα, περιλαμβάνονται ακόμη 109 ταυτοποιημένα άτομα.

Ποινική δίωξη για κακουργήματα στους 23 συλληφθέντες της αλυσίδας εστίασης

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, μετά από καταγγελία σχετικά με πιθανές παραβάσεις της εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας σε καταστήματα δικτύου εστίασης.

Από την επακόλουθη πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Δ.Α.Ο.Ε, καθώς και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, διακριβώθηκε ο τρόπος δράσης της οργάνωσης.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από το 2016, είχαν συγκροτήσει και ενταχθεί σε επιχειρησιακά δομημένη οργάνωση με διαρκή δράση, με σκοπό την κακουργηματική φοροδιαφυγή, στον φόρο εισοδήματος και στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α), μέσω της επέμβασης στο σύστημα παραγγελιοληψίας και έκδοσης λιανικών αποδείξεων μέσω του παρόχου ΥΠΑΗΕΣ (Υπηρεσία Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης).

Με αυτόν τον τρόπο δινόταν η δυνατότητα στα franchise καταστήματα της εταιρείας, να μην εκδίδουν κατά περίπτωση φορολογικά παραστατικά (Α.Λ.Π) για ληφθείσες, εκτελεσθείσες και παραδοθείσες παραγγελίες τους, προς τους πελάτες.

Πιο αναλυτικά, η οργάνωση φέρεται να είχε αξιοποιήσει ειδικό λογισμικό, μέσω του οποίου παρεχόταν σε καταστήματα του δικτύου η δυνατότητα να ολοκληρώνουν παραγγελίες χωρίς να εκδίδουν τις προβλεπόμενες αποδείξεις.

Ειδικότερα, οι παραγγελίες των πελατών καταχωρίζονταν στο κεντρικό σύστημα παραγγελιοληψίας και προωθούνταν στα αντίστοιχα καταστήματα προς εκτέλεση. Κατά την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας, το σύστημα παρείχε στον υπάλληλο τη δυνατότητα έκδοσης απόδειξης για πληρωμή με μετρητά ή κάρτα, καθώς και ακύρωσης της παραγγελίας.

Ωστόσο, για συγκεκριμένες παραγγελίες που επιλέγονταν μέσω ειδικού αλγορίθμου, εμφανιζόταν πρόσθετη λειτουργία με την ονομασία «κέρασμα», μέσω της οποίας μπορούσε να ολοκληρωθεί η συναλλαγή χωρίς την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού παραστατικού.

Στις τρεις πίτσες η μία δώρο - Η απάτη με το «κέρασμα» στη γνωστή αλυσίδα

Παράλληλα, οι παραγγελίες για τις οποίες δεν εκδιδόταν απόδειξη εξακολουθούσαν να καταγράφονται στο κεντρικό σύστημα, επιτρέποντας στα μέλη της οργάνωσης να παρακολουθούν τα πραγματικά έσοδα των καταστημάτων και να υπολογίζουν τα ποσά που αποκρύπτονταν από τις φορολογικές Αρχές.

Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με την έρευνα, αποκρυπτόταν μέρος του πραγματικού κύκλου εργασιών των εμπλεκόμενων καταστημάτων, με αποτέλεσμα τη μη απόδοση των αναλογούντων φόρων.

Μάλιστα, με μέριμνα των αρχηγικών μελών της οργάνωσης, τα παράνομα έσοδα μεταφέρονταν σε μετρητά, υπό τη λήψη κατάλληλων μέτρων ασφαλείας, και παραδίδονταν κατά τη διάρκεια μηνιαίων συναντήσεων με τη συμμετοχή μελών της οργάνωσης, σε συγκεκριμένη αίθουσα εμπορικού κέντρου, όπου παράλληλα παρουσιαζόταν και παρακολουθούνταν η οικονομική πορεία του δικτύου σε συνάρτηση με την παράνομη δραστηριότητα της οργάνωσης.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της οικονομικής έρευνας, προέκυψε ότι το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης ήταν ιδιοκτήτης κατά 0,01% της Ελληνικής εταιρείας, ενώ το υπόλοιπο 99,99% ανήκει σε εταιρεία με έδρα το εξωτερικό, όπου πραγματικοί ιδιοκτήτες της ήταν το αρχηγός και ο υπαρχηγός της εγκληματικής ομάδας.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονταν η μη απόδοση φόρων στο Ελληνικό κράτος και η χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα με την τοποθέτηση σε αυτόν και τη διακίνηση μέσω αυτού μεγάλων χρηματικών ποσών που προέρχονται από την Ελληνική εταιρεία.

Πώς δρούσε η αλυσίδα πιτσαρίας: Το... κέρασμα στους πελάτες με τα μετρητά

Περαιτέρω, προέκυψε ο ρόλος κάθε μέλους της οργάνωσης και συγκεκριμένα:

  • 68χρονος, ιδιοκτήτης και διαχειριστής της εταιρείας franchise των καταστημάτων, αρχηγός της οργάνωσης, είχε τη διαχείριση και ευθύνη της εταιρείας και διαμόρφωσε τη δομή της οργάνωσης.
  • 51χρονος, ιδιοκτήτης εταιρείας που εδρεύει στο εξωτερικό και στο οποίο ανήκει η εταιρεία του 68χρονου, ήταν υπαρχηγός της οργάνωσης, αποτελώντας τον βασικό επιχειρησιακό διαχειριστή της οργάνωσης, με ρόλο οικονομικού διευθυντή.
  • 57χρονος, διευθυντής λειτουργίας της εταιρείας, αποτελούσε τον σύνδεσμο μεταξύ των αρχηγικών μελών και των καταστημάτων, με αρμοδιότητες συντονισμού και εποπτείας, καθώς και χρήσης της παράνομης λειτουργίας του μηχανισμού. Παράλληλα, διαχειριζόταν τυχόν καταγγελίες πελατών, μετέφερε τις οδηγίες των αρχηγικών μελών στους υπευθύνους των καταστημάτων, διαχειριζόταν οικονομικά και λειτουργικά ζητήματα ενώ παρείχε προειδοποιήσεις για επικείμενους ελέγχους.
  • 51χρονος, διευθυντής μηχανογράφησης και διαχειριστής του πληροφοριακού συστήματος παραγγελιοληψίας, ήταν υπεύθυνος για τις τεχνικές λειτουργίες του μηχανισμού,
  • 37χρονος, εργαζόμενος στο λογιστήριο της εταιρείας αλλά και διαχειριστής καταστήματος, είχε αναλάβει την καταγραφή, παρακολούθηση, κατανομή, είσπραξη και διακίνηση των παράνομων εσόδων,
  • 47χρονος, είχε ρόλο στην οικονομική παρακολούθηση, διαχείριση και εφαρμογή του παράνομου μηχανισμού,
  • 40χρονος, διαχειριστής δύο καταστημάτων της εταιρείας, είχε ρόλο στην παράνομη λειτουργία του μηχανισμού,
  • 43χρονος, διαχειριστής καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη και επιθεωρητής καταστημάτων σε περιοχές της Ελλάδας, ενώ διέθετε πλήρη γνώση της λειτουργίας του παράνομου μηχανισμού.
  • 44χρονος, με ρόλο επιθεωρητή καταστημάτων, επικοινωνούσε με τα αρχηγικά μέλη, μετέφερε οδηγίες και συντόνιζε τη λειτουργία του μηχανισμού.

Στο φως το παράνομο λογισμικό της γνωστής αλυσίδας:Πώς γινόταν το «κέρασμα»

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε γραφεία, καταστήματα και οικίες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 1.288.732,60 ευρώ,
  • 52 κεντρικές μονάδες Η/Υ,
  • φορολογικός μηχανισμός,
  • 6 πολυτελή Ι.Χ. οχήματα και 3 μοτοσυκλέτες,
  • 92 πολυτελή ρολόγια και κοσμήματα, καθώς και
  • πλήθος σημειώσεων, κινητών τηλεφώνων, usbstick, tablet, laptop και σκληρών δίσκων.

Από τις έως τώρα έρευνες, εκτιμάται ότι η οικονομική ζημία που υπέστη το ελληνικό Δημόσιο από τη δράση της οργάνωσης, από το έτος 2016 έως το έτος 2026, λόγω μη απόδοσης των αναλογούντων φόρων (εισοδήματος και Φ.Π.Α.), ξεπερνά τα -35.000.000- ευρώ, ενώ η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη ξεπερνά τα -150.000.000- ευρώ.

Τα κατασχεθέντα χρήματα θα αποσταλούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενώ τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Τέλος, κινήθηκαν οι διαδικασίες για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκόμενων φυσικών και νομικών προσώπων, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Δ.Α.Ο.Ε. προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ενώ συντάχθηκαν -για τα έτη 2023, 2024, 2025, 2026- συνολικά -108- Εκθέσεις Ελέγχου, οι οποίες διαβιβάστηκαν στην Α.Α.Δ.Ε. για τον προσδιορισμό των διαφυγόντων φόρων και τον υπολογισμό του ύψους της φοροδιαφυγής.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ
 |
ΕΡΕΥΝΑ
 |
ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
 |
ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
 |
ΠΙΤΣΑ
 |
ΑΠΑΤΗ
 |
ΦΠΑ
 |
ΕΛΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μπάσκετ: Έδιναν πάσες με δεσμίδες ευρώ
Ελλαδα
Μπάσκετ: Τα μυστικά ραντεβού και οι δεσμίδες σε… χαρτοπετσέτες
Δίωξη Για Κακουργήματα Στους 23 Συλληφθέντες Της Αλυσίδας
Ελλαδα
Ποινική δίωξη για κακουργήματα στους 23 συλληφθέντες της αλυσίδας εστίασης
Προειδοποίηση Παπαδόπουλου Για Σεισμούς Άνω Των 7 Ρίχτερ
Ελλαδα
Προειδοποίηση Παπαδόπουλου για σεισμούς άνω των 7 Ρίχτερ
Απεργία 30/10: Ποιοι Συμμετέχουν - Η Ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ
Ελλαδα
Απεργία 30/10: Ποιοι συμμετέχουν - Στάσεις εργασίας από την ΑΔΕΔΥ
σχολεία μπάσκετ
Ελλαδα
Καταγγελία για ιδιωτικά σχολεία: «Στημένοι αγώνες για τα μόρια Πανελληνίων»
Φρεγάτα «Κίμων»
Ελλαδα
Στη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου η φρεγάτα «Κίμων»
Υπόθεση Μπάσκετ: Το Σκόνη & Θρύψαλα Και Ο Γιαννάκης
Ελλαδα
Μπάσκετ: Ο κωδικός «σκόνη & θρύψαλα» και η αποβολή του Παναγιώτη Γιαννάκη
Θεσσαλονίκη: Τσουχτερό Πρόστιμο Για Πεταμένα Έπιπλα Σε Δρόμο
Ελλαδα
Θεσσαλονίκη: Βαρύ πρόστιμο 3.000 € σε πολίτη που πέταξε έπιπλα έξω από κάδο
Αλεξανδρούπολη: Θρήνος Για Τη 17χρονη Που Έπεσε Από Γέφυρα
Ελλαδα
Αλεξανδρούπολη: Θρήνος για τη 17χρονη - Η «μάχη» με τη νευρική ανορεξία
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top