Ποινική δίωξη ασκήθηκε και στους 23 συλληφθέντες για την υπόθεση που αφορά γνωστή αλυσίδα εστίασης. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών. Οι πράξεις που τους αποδίδονται είναι κακουργηματικού χαρακτήρα.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά την επιχείρηση των αρχών και τις συλλήψεις που προηγήθηκαν. Στο επίκεντρο βρίσκεται η λειτουργία της επιχείρησης και ο τρόπος με τον οποίο, κατά τις αρχές, φέρεται να οργανώθηκαν και να τελέστηκαν οι υπό διερεύνηση πράξεις. Το βασικό ερώτημα πλέον είναι ποιος ήταν ο ρόλος κάθε κατηγορούμενου και πώς συνδέεται με την υπόθεση.

Οι 23 συλληφθέντες βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη. Από εδώ και πέρα, οι δικαστικές αρχές θα εξετάσουν αναλυτικά τα στοιχεία της δικογραφίας, τις μαρτυρίες και κάθε διαθέσιμο δεδομένο, ώστε να κριθεί η ποινική τους μεταχείριση.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι κατηγορούμενοι

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι κατηγορίες που αποδίδονται στους συλληφθέντες αφορούν σοβαρές πράξεις, οι οποίες αντιμετωπίζονται σε βαθμό κακουργήματος. Οι κατηγορίες αφορούν, κατά περίπτωση, τη συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, τη φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ μέσω της μη απόδοσης ΦΠΑ και της υποβολής ανακριβών φορολογικών δηλώσεων, την άμεση συνέργεια στις συγκεκριμένες πράξεις, καθώς και τη διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι αρχές εξετάζουν τώρα ποιοι είχαν ενεργό ρόλο, πώς φέρονται να έγιναν οι επίμαχες πράξεις, πότε ξεκίνησε η δράση που ερευνάται και για ποιους λόγους οργανώθηκε, σύμφωνα πάντα με τη δικογραφία.



