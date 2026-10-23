Ποινική δίωξη για κακουργήματα στους 23 συλληφθέντες της αλυσίδας εστίασης

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Ποινική δίωξη σε βάρος των 23 για την απάτη με τις πίτσες / ERT

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ποινική δίωξη ασκήθηκε στους 23 συλληφθέντες της υπόθεσης γνωστής αλυσίδας εστίασης.
  • Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν κακουργηματικές πράξεις όπως εγκληματική οργάνωση και φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ.
  • Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστικών αρχών για να εξεταστούν οι ρόλοι τους στην υπόθεση.
  • Η έρευνα επικεντρώνεται στη λειτουργία της επιχείρησης και τις συνθήκες των εγκληματικών πράξεων.
  • Οι δικαστικές αρχές θα αναλύσουν στοιχεία και μαρτυρίες για την ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων.

Ποινική δίωξη ασκήθηκε και στους 23 συλληφθέντες για την υπόθεση που αφορά γνωστή αλυσίδα εστίασης. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών. Οι πράξεις που τους αποδίδονται είναι κακουργηματικού χαρακτήρα.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά την επιχείρηση των αρχών και τις συλλήψεις που προηγήθηκαν. Στο επίκεντρο βρίσκεται η λειτουργία της επιχείρησης και ο τρόπος με τον οποίο, κατά τις αρχές, φέρεται να οργανώθηκαν και να τελέστηκαν οι υπό διερεύνηση πράξεις. Το βασικό ερώτημα πλέον είναι ποιος ήταν ο ρόλος κάθε κατηγορούμενου και πώς συνδέεται με την υπόθεση.

Πάνω από 1 εκατ. ευρώ στο σπίτι του ιδιοκτήτη της γνωστής αλυσίδας εστίασης

Ποινική δίωξη για κακουργήματα στους 23 συλληφθέντες της αλυσίδας εστίασης

Οι 23 συλληφθέντες βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη. Από εδώ και πέρα, οι δικαστικές αρχές θα εξετάσουν αναλυτικά τα στοιχεία της δικογραφίας, τις μαρτυρίες και κάθε διαθέσιμο δεδομένο, ώστε να κριθεί η ποινική τους μεταχείριση.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι κατηγορούμενοι 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι κατηγορίες που αποδίδονται στους συλληφθέντες αφορούν σοβαρές πράξεις, οι οποίες αντιμετωπίζονται σε βαθμό κακουργήματος. Οι κατηγορίες αφορούν, κατά περίπτωση, τη συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, τη φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ μέσω της μη απόδοσης ΦΠΑ και της υποβολής ανακριβών φορολογικών δηλώσεων, την άμεση συνέργεια στις συγκεκριμένες πράξεις, καθώς και τη διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Στις τρεις πίτσες η μία δώρο - Η απάτη με το «κέρασμα» στη γνωστή αλυσίδα

Ποινική δίωξη για κακουργήματα στους 23 συλληφθέντες της αλυσίδας εστίασης

Οι αρχές εξετάζουν τώρα ποιοι είχαν ενεργό ρόλο, πώς φέρονται να έγιναν οι επίμαχες πράξεις, πότε ξεκίνησε η δράση που ερευνάται και για ποιους λόγους οργανώθηκε, σύμφωνα πάντα με τη δικογραφία.


 

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