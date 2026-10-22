Πάνω από 1 εκατ. ευρώ στο σπίτι του ιδιοκτήτη της γνωστής αλυσίδας εστίασης

Το «κόλπο» με το οποίο ζημίωσαν το Δημόσιο με 25 εκατ. ευρώ σε ΦΠΑ

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (22/10/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πασίγνωστη αλυσίδα εστίασης κατηγορείται για φοροδιαφυγή 25 εκατ. ευρώ σε ΦΠΑ μέσω πειραγμένου λογισμικού.
  • Ο ιδιοκτήτης και πάνω από 20 άτομα έχουν συλληφθεί, συμπεριλαμβανομένων λογιστών και διαχειριστών.
  • Στο σπίτι του ιδιοκτήτη βρέθηκαν πάνω από 1 εκατ. ευρώ, πανάκριβα ρολόγια και 300 ζευγάρια παπούτσια.
  • Η αποκάλυψη της απάτης προήλθε από καταγγελία πρώην εργαζόμενου.
  • Η ΑΑΔΕ και η αστυνομία συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη αποκάλυψη της υπόθεσης.

Πασίγνωστη αλυσίδα εστίασης βρίσκεται στο στόχαστρο του ελληνικού FBI, καθώς φέρεται να απέκρυπτε έσοδα μέσω «πειραγμένου» λογισμικού, ζημιώνοντας το Δημόσιο με τουλάχιστον 25 εκατομμύρια ευρώ σε ΦΠΑ. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star αποκάλυψε τα ευρήματα των εφόδων, αλλά και τον τρόπο δράσης του κυκλώματος. 

Η απόκρυψη των εσόδων γινόταν αποκλειστικά σε πληρωμές με μετρητά, δεν έκοβαν αποδείξεις και το ποσό καταχωριζόταν ως «κέρασμα» ή προσφορά. Οι αρχές έχουν εντοπίσει τα λεγόμενα «μαύρα βιβλία», ενώ βασικός κατηγορούμενος φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης. Το κουβάρι ξετύλιξε η καταγγελία πρώην εργαζόμενου. 

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Πάνω από 1 εκατ. ευρώ στο σπίτι του ιδιοκτήτη της γνωστής αλυσίδας εστίασης

Μέχρι στιγμής, τα στελέχη της ΔΑΟΕ έχουν περάσει χειροπέδες σε περισσότερα από 20 άτομα. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, το Νο 2 στην ιεραρχία της εταιρείας, λογιστές, ένας προγραμματιστής, καθώς και διαχειριστές καταστημάτων.

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Πάνω από 1 εκατ. ευρώ στο σπίτι του ιδιοκτήτη της γνωστής αλυσίδας εστίασης

Star Αποκάλυψη: Πάνω από 1 εκατ. ευρώ, πανάκριβα ρολόγια και 300 ζευγάρια παπούτσια στο σπίτι του ιδιοκτήτη

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Star και του Παναγιώτη Μπούσιου, στο σπίτι του ιδιοκτήτη της πασίγνωστης αλυσίδας με οικονομικές πίτσες, βρέθηκε πάνω από 1 εκατομμυριο ευρω, πανακριβα ρολογια, 300 ζευγαρια παπουτσια. Μάλιστα, εκτός τα δύο βεστιάρια, υπήρχε ένας ειδικός - κρυφός χώρος όπου ήταν κρυμμένο το χρηματοκιβωώτιο. Έχουν βρεθεί, ακόμη, πανάκριβα ολοκαίνουργια αυτοκίνητα, ενώ ο ιδιοκτήτης έδινε συνεντεύξεις για επιτυχημένους επιχειρηματίες.

Πάνω από 1 εκατ. ευρώ στο σπίτι του ιδιοκτήτη της γνωστής αλυσίδας εστίασης

«Μαύρη τρύπα» 25 εκατ. ευρώ στον ΦΠΑ - Έφοδος του Ελληνικού FBI σε πασίγνωστη αλυσίδα εστίασης για «πειραγμένες» ταμειακές μηχανές 

Η ΑΑΔΕ και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών συνεχίζουν τη συνεργασία με τη αστυνομία, για να αποκαλυφθεί το πλήρες εύρος της υπόθεσης.

 

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