Πασίγνωστη αλυσίδα εστίασης βρίσκεται στο στόχαστρο του ελληνικού FBI, καθώς φέρεται να απέκρυπτε έσοδα μέσω «πειραγμένου» λογισμικού, ζημιώνοντας το Δημόσιο με τουλάχιστον 25 εκατομμύρια ευρώ σε ΦΠΑ. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star αποκάλυψε τα ευρήματα των εφόδων, αλλά και τον τρόπο δράσης του κυκλώματος.

Η απόκρυψη των εσόδων γινόταν αποκλειστικά σε πληρωμές με μετρητά, δεν έκοβαν αποδείξεις και το ποσό καταχωριζόταν ως «κέρασμα» ή προσφορά. Οι αρχές έχουν εντοπίσει τα λεγόμενα «μαύρα βιβλία», ενώ βασικός κατηγορούμενος φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης. Το κουβάρι ξετύλιξε η καταγγελία πρώην εργαζόμενου.

Απάτη «μαμούθ» με ΦΠΑ 25 εκατ. ευρώ - Πώς λειτουργούσε το «πειραγμένο» λογισμικό της φοροδιαφυγής

Μέχρι στιγμής, τα στελέχη της ΔΑΟΕ έχουν περάσει χειροπέδες σε περισσότερα από 20 άτομα. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, το Νο 2 στην ιεραρχία της εταιρείας, λογιστές, ένας προγραμματιστής, καθώς και διαχειριστές καταστημάτων.

Star Αποκάλυψη: Πάνω από 1 εκατ. ευρώ, πανάκριβα ρολόγια και 300 ζευγάρια παπούτσια στο σπίτι του ιδιοκτήτη

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Star και του Παναγιώτη Μπούσιου, στο σπίτι του ιδιοκτήτη της πασίγνωστης αλυσίδας με οικονομικές πίτσες, βρέθηκε πάνω από 1 εκατομμυριο ευρω, πανακριβα ρολογια, 300 ζευγαρια παπουτσια. Μάλιστα, εκτός τα δύο βεστιάρια, υπήρχε ένας ειδικός - κρυφός χώρος όπου ήταν κρυμμένο το χρηματοκιβωώτιο. Έχουν βρεθεί, ακόμη, πανάκριβα ολοκαίνουργια αυτοκίνητα, ενώ ο ιδιοκτήτης έδινε συνεντεύξεις για επιτυχημένους επιχειρηματίες.

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Η ΑΑΔΕ και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών συνεχίζουν τη συνεργασία με τη αστυνομία, για να αποκαλυφθεί το πλήρες εύρος της υπόθεσης.