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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Pexels (CARTIST .)
Το επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ για τους δημοσίους υπαλλήλους ανάμεσα στα μέτρα που είχε ανακοινώσει από τη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης / Βίντεο αρχείου Open

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δημόσια διαβούλευση για νομοσχέδιο στήριξης έως 1 Νοεμβρίου, με στόχο ψήφισης τον επόμενο μήνα.
  • Ενίσχυση 400 ευρώ για συνταξιούχους άνω των 65 ετών από Νοέμβριο 2026, με 2,2 εκατ. δικαιούχους.
  • Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ για δημόσιους υπαλλήλους από το 2027, με καταβολή στις 16 Δεκεμβρίου.
  • Αύξηση επιδόματος γέννησης κατά 1.000 ευρώ για πολύτεκνες οικογένειες από 1/1/2026.
  • Τιμαριθμοποίηση αναπηρικών επιδομάτων από 1/1/2027.

Σε δημόσια διαβούλευση ως την 1η Νοεμβρίου, τέθηκε το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ. Στόχος είναι να έχουν ψηφιστεί μέσα στον επόμενο μήνα.  

Ανάμεσα σε αυτά η ενίσχυση στους συνταξιούχους, το επίδομα Χριστουγέννων για τους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά και η αύξηση του επιδόματος γέννησης για πολύτεκνους. 

Ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους 

Όπως είχε ανακοινώσει από τη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η ενίσχυση στους συνταξιούχους αυξάνεται σε 400 ευρώ καθαρά και επεκτείνεται σε μόνιμη βάση από τον Νοέμβριο του 2026 στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών (επιπλέον 270.000 δικαιούχοι, συνολικά θα το λαμβάνουν 2,2 εκατ. δικαιούχοι).  

Το ίδιο ποσό θα λαμβάνουν οι συνταξιούχοι άνω των 60 που λαμβάνουν μόνο σύνταξη χηρείας, τα άτομα με αναπηρία και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες. 

Επίδομα εορτών Χριστουγέννων για δημοσίους υπαλλήλους 

Την ίδια ώρα, χορηγείται επίδομα εορτών Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μικτά, το οποίο καταβάλλεται με χωριστή μισθοδοτική κατάσταση, τη 16η Δεκεμβρίου κάθε έτους, αρχής γενομένης από το 2027, στους δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς.  

Αν ο δικαιούχος δεν έχει μισθοδοτηθεί για ολόκληρο το έτος, καταβάλλεται μέρος του επιδόματος ανάλογο προς το χρονικό διάστημα για το οποίο μισθοδοτήθηκε.  

Το επίδομα περιλαμβάνεται στις τακτικές αποδοχές και αποτελεί συντάξιμη αποδοχή. 

Αύξηση επιδόματος γέννησης για πολύτεκνες οικογένειες 

Αυξάνεται το επίδομα γέννησης για τις πολύτεκνες οικογένειες κατά 1.000 ευρώ επιπλέον για κάθε τέκνο. 

Σήμερα, για 4 παιδιά και άνω, το ποσό ανέρχεται σε 3.500 ευρώ χωρίς περαιτέρω αύξηση για κάθε τέκνο.  

Με την αύξηση, το ποσό θα διαμορφώνεται σε 4.500 ευρώ για 4 εξαρτώμενα τέκνα, 5.500 για 5 τέκνα, 6.500 για 6 τέκνα κ.ο.κ. 

Ισχύει από τις γεννήσεις που έγιναν από 1/1/2026και αφορά περίπου 2.500 πολύτεκνες οικογένειες ετησίως. 

 

Τέλος, τιμαριθμοποιούνται τα αναπηρικά επιδόματα που χορηγούνται από τον ΟΠΕΚΑ και τον e-ΕΦΚΑ, με βάση ΑΕΠ και πληθωρισμό από 1/1/2027. 

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