Πώς δρούσε η αλυσίδα πιτσαρίας: Το... κέρασμα στους πελάτες με τα μετρητά

Έφοδοι σε καταστήματα και σπίτια – Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης και οκτώ άτομα

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου pexels (Annija Mieze)
Έφοδος του FBI σε καταστήματα πασίγνωστης αλυσίδας πιτσαρίας / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μια μεγάλη αλυσίδα πιτσαρίας φέρεται να έκλεβε το δημόσιο μέσω μη έκδοσης αποδείξεων για μετρητές πληρωμές, καταχωρώντας τις ως "κέρασμα".
  • Η απάτη διαρκεί τουλάχιστον τέσσερα χρόνια και περιλαμβάνει τη χρήση ειδικού λογισμικού για την απόκρυψη εσόδων.
  • Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία πρώην εργαζομένου και έχει οδηγήσει σε εννέα συλλήψεις, συμπεριλαμβανομένου του ιδιοκτήτη.
  • Οι αρχές εκτιμούν ότι η οργάνωση δεν απέδωσε ΦΠΑ τουλάχιστον 25.000.000 ευρώ.
  • Πραγματοποιούνται έφοδοι σε καταστήματα και κατοικίες, με κατασχέσεις άνω των 500.000 ευρώ και άλλων πολύτιμων αντικειμένων.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον τρόπο που «έκλεβε» το δημόσιο η μεγάλη αλυσίδα πιτσαρίας. 

Έφοδος του FBI σε καταστήματα πασίγνωστης αλυσίδας πιτσαρίας

Το «κέρασμα» στους πελάτες με τα μετρητά

Η απάτη πραγματοποιούνταν κυρίως σε συναλλαγές με μετρητά. Συγκεκριμένα, όταν οι πελάτες πλήρωναν με μετρητά, δεν εκδιδόταν απόδειξη και η συναλλαγή καταχωριζόταν ως «κέρασμα», με αποτέλεσμα τα έσοδα να μην εμφανίζονται κανονικά στα φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης.  

Αντίθετα, η συγκεκριμένη πρακτική δεν μπορούσε να εφαρμοστεί με τον ίδιο τρόπο στις πληρωμές με κάρτα, καθώς τα POS είναι διασυνδεδεμένα με την ταμειακή μηχανή. 

Σύμφωνα με στοιχεία από την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), η εταιρεία φέρεται να χρησιμοποιούσε ένα ειδικό λογισμικό, το οποίο επέτρεπε την απόκρυψη εσόδων από την εφορία. 

Το λογισμικό, σύμφωνα με πληροφορίες, διαμοιραζόταν στα καταστήματα franchise της αλυσίδας και χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη εισπράξεων από τις φορολογικές αρχές. Η πρακτική αυτή φέρεται να εφαρμοζόταν τα τελευταία τέσσερα χρόνια, από το 2022. 

Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται περίπου 80 άτομα. Βασικός κατηγορούμενος θεωρείται ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, παρά το γεγονός ότι το δίκτυο λειτουργεί με το σύστημα franchise.  

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία πρώην εργαζομένου, ενώ οι αρχές φέρονται να έχουν ήδη εντοπίσει τα λεγόμενα «μαύρα βιβλία», τα οποία εκτιμάται ότι αποτελούν σημαντικό στοιχείο για τη διερεύνηση της υπόθεσης. 

Έφοδοι σε καταστήματα και σπίτια – Εννέα συλλήψεις 

Από το πρωί της Πέμπτης βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση της «εγκληματικής οργάνωσης», η οποία φέρεται να μην απέδωσε στο κράτος ΦΠΑ τουλάχιστον 25.000.000 ευρώ. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών, η υπόθεση αφορά αλυσίδα καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος με δίκτυο περίπου 100 καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Οι έρευνες πραγματοποιούνται σε καταστήματα και κατοικίες εμπλεκομένων. 

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί εννέα άτομα, τα οποία φέρονται να αποτελούν μέλη του βασικού πυρήνα της οργάνωσης. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο δεύτερος στην ιεραρχία της εταιρείας, λογιστές, προγραμματιστής και διαχειριστές καταστημάτων. 

Κατά τις έρευνες έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 500.000 ευρώ, πολυτελή αυτοκίνητα, κοσμήματα και πλήθος αποδεικτικών στοιχείων. 

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ οι αρχές εξετάζουν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί για να αποσαφηνίσουν τον τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού απόκρυψης εσόδων και τον βαθμό εμπλοκής των προσώπων που ελέγχονται. 

 

 

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