Στο «μικροσκόπιο» των αρχών βρίσκεται μεγάλη αλυσίδα πιτσαρίας, η οποία φέρεται να μην απέδιδε ΦΠΑ, προκαλώντας ζημία εκατομμυρίων στο Δημόσιο.

Η μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να προκαλούσε ζημία τουλάχιστον 25.000.000 ευρώ στο Δημόσιο από μη απόδοση ΦΠΑ βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Πέμπτης.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται 100 καταστήματα της αλυσίδας σε όλη την Ελλάδα.

Το κύκλωμα φέρεται να δρούσε τουλάχιστον από το 2022. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί εννέα άτομα που φέρονται να ανήκουν στον βασικό πυρήνα της οργάνωσης.

Οι αρχές έχουν κατασχέσει περισσότερα από 500.000 ευρώ, πολυτελή αυτοκίνητα, κοσμήματα και πλήθος στοιχείων που εξετάζονται.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν στελέχη της ΔΑΟΕ, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Έρευνες πραγματοποιούνται σε καταστήματα και κατοικίες, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.