Έφοδος του FBI σε καταστήματα πασίγνωστης αλυσίδας πιτσαρίας

Δεν απέδωσε ΦΠΑ 25.000.000 ευρώ - Συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης

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22.10.26 , 11:53 Έφοδος του FBI σε καταστήματα πασίγνωστης αλυσίδας πιτσαρίας
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Έφοδος του FBI σε καταστήματα πασίγνωστης αλυσίδας πιτσαρίας
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Εφοδος του FBI σε αλυσίδα πιτσαρίας για μη απόδοση ΦΠΑ, προκαλώντας ζημία 25.000.000 ευρώ στο Δημόσιο.
  • Στο στόχαστρο 100 καταστήματα της αλυσίδας σε όλη την Ελλάδα.
  • Επιχείρηση που ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης, με 9 συλλήψεις από τον βασικό πυρήνα της οργάνωσης.
  • Κατασχέθηκαν πάνω από 500.000 ευρώ, πολυτελή αυτοκίνητα και κοσμήματα.
  • Συνεργασία ΔΑΟΕ, ΑΑΔΕ και Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Στο «μικροσκόπιο» των αρχών βρίσκεται μεγάλη αλυσίδα πιτσαρίας, η οποία φέρεται να μην απέδιδε ΦΠΑ, προκαλώντας ζημία εκατομμυρίων στο Δημόσιο. 

Η μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να προκαλούσε ζημία τουλάχιστον 25.000.000 ευρώ στο Δημόσιο από μη απόδοση ΦΠΑ βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Πέμπτης.  

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται 100 καταστήματα της αλυσίδας σε όλη την Ελλάδα. 

Το κύκλωμα φέρεται να δρούσε τουλάχιστον από το 2022. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί εννέα άτομα που φέρονται να ανήκουν στον βασικό πυρήνα της οργάνωσης. 

Οι αρχές έχουν κατασχέσει περισσότερα από 500.000 ευρώ, πολυτελή αυτοκίνητα, κοσμήματα και πλήθος στοιχείων που εξετάζονται. 

Στην επιχείρηση συμμετέχουν στελέχη της ΔΑΟΕ, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.  

Έρευνες πραγματοποιούνται σε καταστήματα και κατοικίες, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. 

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