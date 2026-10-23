Στις τρεις πίτσες η μία δώρο - Η απάτη με το «κέρασμα» στη γνωστή αλυσίδα

Κλειστά 100 καταστήματα της πιτσαρίας - Τι βρέθηκε στο σπίτι του ιδιοκτήτη

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου pexels (Max Avans)
Πώς η γνωστή αλυσίδα πιτσαρίας χρέωνε το δημόσιο / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 23 συλλήψεις για φοροδιαφυγή σε αλυσίδα πιτσαρίας, ζημία 25 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο.
  • Έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία πρώην εργαζομένου για απόκρυψη εσόδων και αδήλωτους εργαζομένους.
  • Χρησιμοποιήθηκε ειδικό λογισμικό για αλλοίωση συναλλαγών, με 25% των παραγγελιών να δηλώνονται ως "κέρασμα".
  • Κατασχέθηκαν 1,2 εκατ. ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και αυτοκίνητα, πάνω από 100 καταστήματα κλειστά.
  • Η εταιρεία έχει ανασταλεί από την Ελληνική Ένωση Επιχειρήσεων Οργανωμένης Εστίασης μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας.

Στις 23 ανέρχονται οι συλλήψεις για την υπόθεση της φοροδιαφυγής μεγάληw αλυσίδα καταστημάτων πιτσαρίας, με την εκτιμώμενη ζημία για το Δημόσιο να ξεπερνά τα 25.000.000 ευρώ. Η έρευνα αφορά τη μη απόδοση ΦΠΑ από το 2022, μέσω ειδικού λογισμικού που φέρεται να επέτρεπε την απόκρυψη εσόδων. 

Πώς δρούσε η αλυσίδα πιτσαρίας: Το... κέρασμα στους πελάτες με τα μετρητά

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, υψηλόβαθμο διοικητικό στέλεχος, λογιστές, προγραμματιστής και διαχειριστές καταστημάτων. Παράλληλα, έχουν κατασχεθεί περίπου 1,2 εκατ. ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και πολυτελή αυτοκίνητα, ενώ περισσότερα από 100 καταστήματα παραμένουν κλειστά. 

Η καταγγελία που άνοιξε την έρευνα, το ειδικό λογισμικό και τα... κεράσματα 

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία πρώην εργαζομένου, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, απευθύνθηκε στις αρχές πριν από περίπου έξι μήνες. Στην καταγγελία γινόταν αναφορά σε απόκρυψη εσόδων, αλλοιωμένες ταμειακές καταχωρίσεις και αδήλωτους εργαζομένους. 

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, πραγματοποίησε πολύμηνη έρευνα, η οποία επεκτάθηκε από την κεντρική εταιρεία στα καταστήματα franchise. 

Στο επίκεντρο βρίσκεται ειδικό λογισμικό, το οποίο φέρεται να διαμοιραζόταν στα καταστήματα και να επέτρεπε την αλλοίωση των συναλλαγών. Με αυτόν τον τρόπο, μέρος των εισπράξεων δεν εμφανιζόταν στα φορολογικά στοιχεία που διαβιβάζονταν στην πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ. 

Η φοροδιαφυγή λειτουργούσε στις πληρωμές με μετρητά, αφού ορισμένες παραγγελίες δεν καταγράφονταν κανονικά στην ταμειακή μηχανή, αλλά εμφανίζονταν ως «κέρασμα», παρότι οι πελάτες είχαν πληρώσει κανονικά. Για παράδειγμα, σε παραγγελία για τρεις πίτσες, μία μπορούσε να δηλωθεί ως δωρεάν, ενώ είχε εξοφληθεί. Έτσι, μέρος του πραγματικού τζίρου φέρεται να αποκρυπτόταν και να μην αποδιδόταν ο αναλογών ΦΠΑ. 

Έτσι, περίπου μία στις τέσσερις πίτσες φέρεται να καταχωριζόταν ως «κέρασμα», ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 25% του τζίρου. Η πρακτική αυτή δεν μπορούσε να εφαρμοστεί με τον ίδιο τρόπο στις πληρωμές με κάρτα, λόγω της διασύνδεσης του POS με την ταμειακή μηχανή. Το κόλπο ήταν εύκολο όταν ο πελάτης πλήρωνε για την παραγγελία του με μετρητά. 

Οι 23 συλλήψεις και τα ευρήματα - Εντοπίστηκαν 1,1 εκατ. ευρώ στο σπίτι του ιδιοκτήτη

Μέχρι στιγμής έχουν ελεγχθεί 23 καταστήματα, εκ των οποίων 20 στην Αττική και τρία στη Θεσσαλονίκη. Αρχικά, οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν σε εννέα καταστήματα που φέρονται να λειτουργούσαν απευθείας υπό τη μητρική εταιρεία και στη συνέχεια επεκτάθηκαν στο δίκτυο franchise. Οι έρευνες αναμένεται να συνεχιστούν σε όλα τα καταστήματα. 

Σημαντικό εύρημα εντοπίστηκε στην κατοικία του ιδιοκτήτη στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν κρυφό χώρο πίσω από διπλό τοίχο, όπου βρίσκονταν περίπου 1,1 εκατ. ευρώ σε μετρητά. Επιπλέον, κατασχέθηκαν περίπου 100.000 ευρώ από καταστήματα, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 1,2 εκατ. ευρώ. 

Για το 2025, η εταιρεία φέρεται να εμφάνισε κύκλο εργασιών 60,44 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 533.100 ευρώ. 

Κλειστά καταστήματα και αναστολή ιδιότητας μέλους 

Περισσότερα από 100 καταστήματα παραμένουν κλειστά, ενώ έχει διακοπεί η εξυπηρέτηση μέσω τηλεφωνικών παραγγελιών, ιστοσελίδας και συνεργαζόμενων πλατφορμών διανομής. 

Παράλληλα, η Ελληνική Ένωση Επιχειρήσεων Οργανωμένης Εστίασης αποφάσισε την αναστολή της ιδιότητας μέλους της εταιρείας μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση, επικαλούμενη την ανάγκη τήρησης της νομιμότητας και της διαφάνειας. 

Η έρευνα συνεχίζεται, με τις αρχές να εξετάζουν τη λειτουργία του λογισμικού, τα οικονομικά στοιχεία και τον ρόλο κάθε εμπλεκομένου.  

 

 

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