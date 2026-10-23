Γιώργος Παπαδόπουλος: Η σύζυγος του, Γαλάτεια, πρώτο τραπέζι!

Ο Γιώργος Παπαδόπουλος έχει βάλει τη δική του μουσική υπογραφή στη νυχτερινή διασκέδαση του Πειραιά, με το «Κουκούτσι» να εξελίσσεται σε ένα από τα πιο δυνατά σημεία συνάντησης για όσους αγαπούν το καλό ελληνικό τραγούδι, το κέφι και τις όμορφες βραδιές!

Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ο αγαπημένος τραγουδιστής ανεβάζει τη διάθεση στα ύψη, σε ένα δυναμικό πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένες επιτυχίες, ένταση και αστείρευτη ενέργεια. Στο πλευρό του, η Κατία Σαμαντζή και η Τζένη Γεωργιάδη, δύο σπουδαίες ερμηνεύτριες, συμπληρώνουν ιδανικά το μουσικό σχήμα, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό σκηνικό διασκέδασης που κρατά το ενδιαφέρον αμείωτο μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες!

Το «Κουκούτσι» δεν κερδίζει τις εντυπώσεις μόνο με το τραγούδι, αλλά και με τις μοναδικές γεύσεις και τη ζεστή ατμόσφαιρα που προσφέρει στους θαμώνες του. Ένας χώρος όπου η μουσική συναντά την καλή παρέα και κάθε έξοδος μετατρέπεται σε μια ξεχωριστή εμπειρία.

Από τις βραδιές αυτές δεν θα μπορούσε να λείπει η σύζυγος του τραγουδιστή, Γαλάτεια, η οποία βρίσκεται συχνά στο πλευρό του, δίνοντάς του το δικό της ξεχωριστό «παρών» και απολαμβάνοντας από κοντά τις εμφανίσεις του.

Μάλιστα, πρόσφατα, στο «Κουκούτσι» βρέθηκε και η καλή του φίλη, Ελευθερία Ελευθερίου, η οποία επισκέφθηκε τον Γιώργο Παπαδόπουλο και διασκέδασε μαζί του, σε μια ακόμη όμορφη βραδιά με μουσική, καλό τραγούδι και κέφι!