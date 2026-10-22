Cash or Trash: Τα αντικείμενα του Βαγγέλη άρεσαν στους αγοραστές;

Δύο αγοραστές ένωσαν τις δυνάμεις τους για κοινή αγορά

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Επιμέλεια STAR.GR
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Βαγγέλης παρουσίασε μια συλλογή αντικειμένων προς πώληση.
  • Τα αντικείμενα προκάλεσαν ενδιαφέρον στους αγοραστές.
  • Η πώληση εξελίχθηκε σε επιτυχία με πολλές προσφορές.
  • Οι αγοραστές εκτίμησαν την ποιότητα και την ιστορία των αντικειμένων.
  • Η εκδήλωση ανέδειξε τη σημασία της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης.

     

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
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