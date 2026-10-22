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Cash or Trash: Τα αντικείμενα του Βαγγέλη άρεσαν στους αγοραστές;
Δύο αγοραστές ένωσαν τις δυνάμεις τους για κοινή αγορά
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Με μια ματιά -
by STAR AI
- Ο Βαγγέλης παρουσίασε μια συλλογή αντικειμένων προς πώληση.
- Τα αντικείμενα προκάλεσαν ενδιαφέρον στους αγοραστές.
- Η πώληση εξελίχθηκε σε επιτυχία με πολλές προσφορές.
- Οι αγοραστές εκτίμησαν την ποιότητα και την ιστορία των αντικειμένων.
- Η εκδήλωση ανέδειξε τη σημασία της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης.
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