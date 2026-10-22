First Dates: «Ήθελα να της πετάξω το πιάτο στο κεφάλι»

Δείτε το νέο επεισόδιο απόψε, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου στις 21.00

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το First Dates επιστρέφει στην Ελλάδα με νέες ρομαντικές συναντήσεις κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00.
  • Η Ζενεβιέβ Μαζαρί υποδέχεται singles που αναζητούν την αγάπη σε ένα ζεστό εστιατόριο.
  • Στο επεισόδιο της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου, τρία διαφορετικά ραντεβού υπόσχονται φλερτ και ανατροπές.
  • Η εκπομπή προάγει την αυθόρμητη γνωριμία χωρίς προκαταλήψεις, με στόχο τη δημιουργία σχέσεων.
  • Στο τέλος της βραδιάς, τα ζευγάρια ανταλλάσσουν ραβασάκια με προσωπικά μηνύματα.

Το πιο αγαπημένο τηλεοπτικό εστιατόριο στον κόσμο επέστρεψε πιο ζεστό και πιο…. ερωτεύσιμο από ποτέ! Με παρουσία σε 19 χώρες και χιλιάδες ιστορίες που ξεκίνησαν από ένα πρώτο ραντεβού το First Dates άνοιξε ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα και υπόσχεται να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις! 

First Dates: Ήρθε με δαχτυλίδι στο πρώτο ραντεβού;

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία; Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.

Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί! Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή! Και ένα πρώτο «γεια» μπορεί να γίνει μια μεγάλη ιστορία!

First Dates: «Ήθελα να της πετάξω το πιάτο στο κεφάλι»

Τι θα δούμε απόψε, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου στις 21:00 στο First Dates

Στο First Dates, κάθε γνωριμία κρύβει τη δική της ιστορία! Φλερτ, ανατροπές, απρόσμενες συναντήσεις και πρώτες εντυπώσεις που μπορούν να αλλάξουν τα πάντα, σε ένα ακόμη συναρπαστικό επεισόδιο, γεμάτο συναίσθημα, χιούμορ και εκπλήξεις!

Η δυναμική Μαρία αναζητά έναν άντρα που θα καταφέρει να της κεντρίσει το ενδιαφέρον. Με αστείρευτη ενέργεια και υψηλές απαιτήσεις, μπαίνει στο εστιατόριο του έρωτα αποφασισμένη να ανατρέψει τα δεδομένα. Η συνάντησή της με τον συναισθηματικό Αποστόλη είναι ανατρεπτική και μαζί μετατρέπουν τη μπάρα του First Dates σε σκηνή από… παιδικό πάρτι!

First Dates Ισαβέλλα: «Δε με σεβάστηκες, βγήκαμε και κοιτούσες τη Γεωργία»

Ο γοητευτικός Νίκος γνωρίζει καλά τον κόσμο της γυναικείας ομορφιάς, αφού η επαγγελματική του καθημερινότητα είναι γεμάτη αρώματα και καλλυντικά! Ως σωστός gentleman, έρχεται στο ραντεβού με γεμάτα χέρια και, κυρίως, με ανοιχτή καρδιά! Συναντά την Ευφραιμία, που, για καλή του τύχη, το όνομά της δεν είναι το μόνο εντυπωσιακό πάνω της! Όλα δείχνουν πως αυτό το ραντεβού είναι πολλά υποσχόμενο!

Ο Γιάννης aka Rjay δεν έχει κανένα άγχος και καμία αμφιβολία για τον…πανικό που θα προκαλέσει στο First Dates! Είναι γεμάτος αυτοπεποίθηση, σίγουρος πως θα κάνει καλή εντύπωση στην κοπέλα που θα συναντήσει και έτοιμος να ερωτευτεί, γιατί για εκείνον ο έρωτας είναι…διαμάντι! Αυτό που δεν γνωρίζει, όμως, είναι πως το ραντεβού του, η Άννα, δεν εντυπωσιάζεται εύκολα και δεν φοβάται τις κόντρες. Θα έχει το ραντεβού τους happy end ή θα καταλήξει σε αδιέξοδο;

First Dates: «Ήθελα να της πετάξω το πιάτο στο κεφάλι»

Τρία διαφορετικά ραντεβού, έξι ξεχωριστές προσωπικότητες και τρεις νέες ευκαιρίες για έρωτα! 

Στο First Dates δεν υπάρχουν προκαταλήψεις και στερεότυπα. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, αγόρια και κορίτσια, άνδρες και γυναίκες που αναζητούν την αγάπη ή τη συντροφικότητα, συναντιούνται σε ένα όμορφο, γεμάτο ζεστασιά εστιατόριο, έτοιμο να φιλοξενήσει ραντεβού ανθρώπων που δεν γνωρίζονται, αλλά που έχουν πολύ σοβαρές πιθανότητες να ταιριάξουν απόλυτα μεταξύ τους.

First Dates Ηλίας: «Με ξενέρωσε! Δεν ήταν απάντηση αυτή»

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, γεμάτη ενθουσιασμό, υποδέχεται όλους τους singles που αναζητούν την αγάπη και την μαγεία του πρώτου ραντεβού. Αληθινά, αυθόρμητα, με ευγένεια και χιούμορ. Η Ζεν, ως αιώνια ρομαντική, ενθαρρύνει τους daters να δώσουν μια ευκαιρία στο άγνωστο και να αφεθούν στο φλερτ. Ο Τάσος, από την μπάρα, "σπάει" τον πάγο με μοναδικά κοκτέιλ και πολύτιμες συμβουλές, ενώ ο Στρατής και η Γεωργία στο σερβίρισμα ολοκληρώνουν την ομάδα του First Dates με το χαμόγελό τους, βοηθώντας τα ζευγάρια να περάσουν μια αξέχαστη βραδιά.

Στο τέλος της βραδιάς όλα είναι ανοιχτά!

Μπορεί να θελήσουν να ξαναβρεθούν.

Μπορεί να μη γίνει το «κλικ» και να χωριστούν έχοντας περάσει ένα όμορφο βράδυ.

Μπορεί, όμως, και να βρουν τον έρωτα της ζωής τους!

Όπως ακριβώς και στην πραγματική ζωή!

Γιατί στο First Dates όλα μπορεί να ξεκινήσουν με μία και μόνο ματιά!

Φέτος, λίγο πριν πέσει η αυλαία του πρώτου ραντεβού, έρχεται η πιο τρυφερή στιγμή της βραδιάς… Ένα ραβασάκι... όπως παλιά. Το ζευγάρι γράφει ένα προσωπικό μήνυμα, το κλείνει μέσα σε μια καρδιά και το ανταλλάσσει λίγο πριν πει το τελευταίο «γεια». Γιατί ορισμένες φορές, οι πιο αληθινές εξομολογήσεις γράφονται, δε λέγονται!

Ζεστή ατμόσφαιρα, φιλικό προσωπικό, ποιοτικό φαγητό και ξεχωριστή παρέα δημιουργούν τη μοναδική εμπειρία του First Dates. Ανάμεσα στους singles που "κλείνουν τραπέζι" στο εστιατόριο, επιλέγουμε για σένα την πιο ταιριαστή παρέα, βασισμένοι στα στοιχεία που εσύ θα δώσεις.

Το πιο συναρπαστικό εστιατόριο για singles επιστρέφει στο Star και το ρομαντικό ταξίδι του αληθινού φλερτ ξεκινά ξανά!

Γιατί όπως λέει και η Ζεν «ερωτευτείτε, ρισκάρετε στον έρωτα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις!».

First Dates – ο πιο διασκεδαστικός τρόπος για νέες γνωριμίες, όλες τις εποχές!

Μην περιμένεις, κάνε κράτηση στo firstdates.star.gr

Δείτε όλα τα επεισόδια του First Dates

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
FIRST DATES
 |
ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
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