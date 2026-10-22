Μια απρόσμενη ανακοίνωση κάνει η Θεοφανία στο νέο επεισόδιο της σειράς «Τα Φαντάσματα», που θα προβληθεί την Κυριακή 24/10 στο Star.

Στο sneak preview που εξασφάλισε η εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», η Θεοφανία ανακοινώνει ότι θα φύγει, αποκαλύπτοντας το νέο της «σπίτι».

«Δεν έχω λόγο πλέον να μένω εδώ. Η Μαρίνα είναι ευτυχισμένη με την αδερφή της που μένει εδώ», εξηγεί, δίνοντας τη δική της εκδοχή για την απόφασή της.

Τα Φαντάσματα: Νέος έρωτας στο αρχοντικό

Ωστόσο, η ανακοίνωσή της δεν φαίνεται να συγκινεί ιδιαίτερα τα υπόλοιπα Φαντάσματα, τα οποία έχουν αλλού στραμμένη την προσοχή τους. Συγκεκριμένα, το ενδιαφέρον τους μονοπωλεί το ειδύλλιο του Γεράσιμου με τη Δημητρούλα, με την Καλλιρρόη να σχολιάζει με νόημα: «Υπερχειλίσαν οι σιελογόνοι αδένες σου».

Η «κυρία επί των τιμών» παίρνει το αίμα της πίσω, μετά τα σχόλια που είχε ακούσει για το δικό της ειδύλλιο.

Έκπληκτη από την αδιαφορία τους, η Θεοφανία δεν κρύβει το παράπονό της και σχολιάζει με εμφανή ειρωνεία: «Βλέπω πολύ ταραχτήκατε από την αποχώρησή μου».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»