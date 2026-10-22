Βίντεο από την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

Βαριές ποινές για τους κατηγορούμενους στην υπόθεση με τους βιασμούς, τα βασανιστήρια και τις κακοποιήσεις των αδερφών στα Πετράλωνα αποφάσισε το δικαστήριο.

Οι ποινές που αποφασίστηκαν για τους 9 από τους 11 κατηγορούμενους είναι βαριές, ωστόσο έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα μέχρι το Εφετείο:

Πατέρας παιδιών: 18 έτη κάθειρξη

Πρώην σύντροφος πατέρα: 14 έτη κάθειρξη

Αδερφός πατέρα: 12 έτη κάθειρξη

Φίλη οικογένειας: 7 έτη κάθειρξη

Γνωστός θείου: 12 έτη κάθειρξη

Φίλος οικογένειας: 14 έτη κάθειρξη

Αλλοδαπός υπάλληλος πατέρα: 10 έτη κάθειρξη

Αλλοδαπός υπάλληλος: 14 έτη κάθειρξη

Μητέρα παιδιών: 13 έτη και 6 μήνες φυλάκισης, εκτιτέα τα 8 έτη

Δύο φίλοι της οικογένειας κρίθηκαν αθώοι.

«Ο ανασταλτικός χαρακτήρας τόσο βαριών ποινών είναι πρωτοφανής», σχολίασε στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα η δικηγόρος των παιδιών, Βούλα Δημητριάδου.

Υπόθεση Πετράλωνα: «Πλέον έχουμε όνειρα, δεν έχω εφιάλτες», λέει ο Φίλιππος

Παρά τις δύσκολες εμπειρίες που έζησε, ο γιος της οικογένειας, ο Φίλιππος μίλησε και για την αλλαγή στη ζωή του, απ΄όταν η υπόθεση πήρε τον δρόμο της δικαιοσύνης.

«Η αλήθεια είναι πως πλέον έχουμε όνειρα. Και δεν έχω εφιάλτες», είπε μιλώντας στη Μαρία Παναγοπούλου.

Ο Φίλιππος περιέγραψε τις καταγγελίες για κακοποίηση, τις απειλές και τη χειραγώγηση που, όπως ανέφερε, βίωναν ο ίδιος και τα αδέλφια του για περισσότερα από επτά χρόνια.

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη στήριξη που έλαβαν από τον Χρήστο και την Έλσα, τονίζοντας πόσο καθοριστική ήταν η παρουσία τους για την εξέλιξη της υπόθεσης.

«Αν δεν ήταν ο Χρήστος και η Έλσα, η υπόθεση εις βάρος των βιαστών δεν θα είχε φτάσει σε δίκη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ακόμα, άσκησε δριμεία κριτική στη στάση των αρχών, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να έχουν κινητοποιηθεί νωρίτερα, χωρίς να χρειαστεί τα παιδιά να φτάσουν στο σημείο να υποβάλουν μηνύσεις.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα