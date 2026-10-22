Υπόθεση Πετραλώνων: «Δεν έχω πια εφιάλτες» - Συγκλονίζει ο Φίλιππος

Οι ποινές που επιβλήθηκαν σε 9 από τους 11 κατηγορούμενους της υπόθεσης

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Πηγή: Πρώτος Καφές με τη Ζήνα
Βίντεο από την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το δικαστήριο επέβαλε βαριές ποινές στους 9 από τους 11 κατηγορούμενους στην υπόθεση κακοποίησης στα Πετράλωνα, με ανασταλτικό χαρακτήρα μέχρι το Εφετείο.
  • Ποινές περιλαμβάνουν 18 έτη για τον πατέρα, 14 έτη για τον πρώην σύντροφο και 13 έτη και 6 μήνες για τη μητέρα.
  • Ο Φίλιππος, γιος της οικογένειας, δήλωσε ότι πλέον έχει όνειρα και δεν έχει εφιάλτες μετά την εξέλιξη της υπόθεσης.
  • Εξέφρασε ευγνωμοσύνη για τη στήριξη που έλαβαν από τον Χρήστο και την Έλσα, οι οποίοι βοήθησαν στην προώθηση της υπόθεσης.
  • Κριτική ασκήθηκε στις αρχές για την καθυστέρηση στην κινητοποίηση και την ανάγκη των παιδιών να υποβάλουν μηνύσεις.

Βαριές ποινές για τους κατηγορούμενους στην υπόθεση με τους βιασμούς, τα βασανιστήρια και τις κακοποιήσεις των αδερφών στα Πετράλωνα αποφάσισε το δικαστήριο. 

Πετράλωνα: «Τα σιχάματα έπαιζαν το show της οικογένειας»

Οι ποινές που αποφασίστηκαν για τους 9 από τους 11 κατηγορούμενους είναι βαριές, ωστόσο έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα μέχρι το Εφετείο: 

  • Πατέρας παιδιών: 18 έτη κάθειρξη 
  • Πρώην σύντροφος πατέρα: 14 έτη κάθειρξη 
  • Αδερφός πατέρα: 12 έτη κάθειρξη 
  • Φίλη οικογένειας: 7 έτη κάθειρξη 
  • Γνωστός θείου: 12 έτη κάθειρξη 
  • Φίλος οικογένειας: 14 έτη κάθειρξη 
  • Αλλοδαπός υπάλληλος πατέρα: 10 έτη κάθειρξη 
  • Αλλοδαπός υπάλληλος: 14 έτη κάθειρξη 
  • Μητέρα παιδιών: 13 έτη και 6 μήνες φυλάκισης, εκτιτέα τα 8 έτη 

Δύο φίλοι της οικογένειας κρίθηκαν αθώοι.  

«Ο ανασταλτικός χαρακτήρας τόσο βαριών ποινών είναι πρωτοφανής», σχολίασε στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα η δικηγόρος των παιδιών, Βούλα Δημητριάδου. 

Υπόθεση Πετραλώνων

Υπόθεση Πετράλωνα: «Πλέον έχουμε όνειρα, δεν έχω εφιάλτες», λέει ο Φίλιππος

Παρά τις δύσκολες εμπειρίες που έζησε, ο γιος της οικογένειας, ο Φίλιππος μίλησε και για την αλλαγή στη ζωή του, απ΄όταν η υπόθεση πήρε τον δρόμο της δικαιοσύνης.  

«Η αλήθεια είναι πως πλέον έχουμε όνειρα. Και δεν έχω εφιάλτες», είπε μιλώντας στη Μαρία Παναγοπούλου. 

Ο Φίλιππος περιέγραψε τις καταγγελίες για κακοποίηση, τις απειλές και τη χειραγώγηση που, όπως ανέφερε, βίωναν ο ίδιος και τα αδέλφια του για περισσότερα από επτά χρόνια. 

Υπόθεση Πετράλωνα: «Πλέον έχουμε όνειρα, δεν έχω εφιάλτες», λέει ο Φίλιππος

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη στήριξη που έλαβαν από τον Χρήστο και την Έλσα, τονίζοντας πόσο καθοριστική ήταν η παρουσία τους για την εξέλιξη της υπόθεσης. 

«Αν δεν ήταν ο Χρήστος και η Έλσα, η υπόθεση εις βάρος των βιαστών δεν θα είχε φτάσει σε δίκη», δήλωσε χαρακτηριστικά. 

Ακόμα, άσκησε δριμεία κριτική στη στάση των αρχών, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να έχουν κινητοποιηθεί νωρίτερα, χωρίς να χρειαστεί τα παιδιά να φτάσουν στο σημείο να υποβάλουν μηνύσεις. 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 

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