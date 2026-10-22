Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή του επιδόματος των 400 ευρώ, με τους συνταξιούχους και τις υπόλοιπες κατηγορίες δικαιούχων να περιμένουν την οικονομική ενίσχυση στο τέλος Νοεμβρίου. Η ετήσια ενίσχυση για το 2026 ανέρχεται σε 400 ευρώ και καλύπτει περισσότερες κατηγορίες πολιτών, μεταξύ των οποίων συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες.
Η καταβολή προβλέπεται να πραγματοποιείται έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους.
Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι το δικαιούνται
Βασικό κριτήριο για τους συνταξιούχους γήρατος είναι η συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Παράλληλα, απαιτείται να έχει καταβληθεί κύρια σύνταξη από τον e-ΕΦΚΑ τον Σεπτέμβριο του 2026.
Ειδικότερα, στις κατηγορίες των δικαιούχων περιλαμβάνονται:
- Οι συνταξιούχοι γήρατος του e-ΕΦΚΑ ηλικίας τουλάχιστον 65 ετών, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
- Οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου ηλικίας τουλάχιστον 60 ετών, εφόσον δεν λαμβάνουν παράλληλα κύρια σύνταξη γήρατος.
- Οι συνταξιούχοι αναπηρίας του e-ΕΦΚΑ.
- Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου και οι στρατιωτικοί που υπάγονται στις ειδικές συνταξιοδοτικές διατάξεις.
- Οι δικαιούχοι σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων.
- Οι δικαιούχοι του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων.
Επίδομα 400 ευρώ: Χωρίς ηλικιακό όριο για συγκεκριμένες κατηγορίες
Η οικονομική ενίσχυση δεν περιορίζεται στους συνταξιούχους. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και άτομα με αναπηρία, ανασφάλιστοι υπερήλικες, καθώς και άλλες κατηγορίες πολιτών που λαμβάνουν συγκεκριμένες προνοιακές παροχές.
Επίδομα 400 ευρώ: Έκλεισε η ημερομηνία που θα το πάρουν οι συνταξιούχοι
Ειδικότερα, δικαιούχοι είναι:
- Άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν προνοιακές παροχές σε χρήμα από τον ΟΠΕΚΑ.
- Δικαιούχοι εξωιδρυματικού επιδόματος από τον e-ΕΦΚΑ.
- Συνταξιούχοι του πρώην ΟΓΑ που λαμβάνουν τη βασική σύνταξη και επίδομα απολύτου αναπηρίας, εφόσον έχουν ισόβιο ποσοστό αναπηρίας 100%.
- Συνταξιούχοι του Δημοσίου που λαμβάνουν επίδομα νόσου και ανικανότητας.
- Δικαιούχοι επιδομάτων αναπηρίας βάσει των σχετικών συνταξιοδοτικών διατάξεων.
- Ανάδοχοι γονείς ατόμων με αναπηρία που εντάσσονται στα προβλεπόμενα προνοιακά προγράμματα.
- Εργαζόμενοι σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που λαμβάνουν επίδομα τετραπληγίας ή παραπληγίας για τους ίδιους ή για μέλος της οικογένειάς τους.
Για τις συγκεκριμένες κατηγορίες ισχύουν οι αντίστοιχες προϋποθέσεις που προβλέπονται από το σχετικό πλαίσιο.
Επίδομα 400 ευρώ: Πώς θα γίνει η καταβολή των χρημάτων
Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ενημέρωση μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να ελέγξουν αν πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται για την κατηγορία στην οποία ανήκουν.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.