Επίδομα 400 ευρώ: Πότε πληρώνεται τον Νοέμβριο και ποιοι το δικαιούνται;

Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις και πώς θα γίνει η καταβολή

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STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφία με χρήση ΑΙ
Επίδομα 400 ευρώ - Τι αλλάζει στα κριτήρια για τους συνταξιούχους (βίντεο αρχείο Mega)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το επίδομα των 400 ευρώ θα καταβληθεί έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 στους δικαιούχους.
  • Δικαιούχοι είναι συνταξιούχοι γήρατος, αναπηρίας, ανασφάλιστοι υπερήλικες και άτομα με αναπηρία.
  • Βασικό κριτήριο για τους συνταξιούχους είναι η ηλικία 65 ετών και η καταβολή κύριας σύνταξης τον Σεπτέμβριο του 2026.
  • Η καταβολή θα γίνει αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς αίτηση.
  • Δικαιούχοι μπορούν να ελέγξουν την επιλεξιμότητά τους μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή του επιδόματος των 400 ευρώ, με τους συνταξιούχους και τις υπόλοιπες κατηγορίες δικαιούχων να περιμένουν την οικονομική ενίσχυση στο τέλος Νοεμβρίου. Η ετήσια ενίσχυση για το 2026 ανέρχεται σε 400 ευρώ και καλύπτει περισσότερες κατηγορίες πολιτών, μεταξύ των οποίων συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες.

Επίδομα 400 ευρώ: Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια η πληρωμή

Η καταβολή προβλέπεται να πραγματοποιείται έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους.

Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι το δικαιούνται

Βασικό κριτήριο για τους συνταξιούχους γήρατος είναι η συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Παράλληλα, απαιτείται να έχει καταβληθεί κύρια σύνταξη από τον e-ΕΦΚΑ τον Σεπτέμβριο του 2026.

Ειδικότερα, στις κατηγορίες των δικαιούχων περιλαμβάνονται:

Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι το παίρνουν και ποιοι «κόβονται»

  • Οι συνταξιούχοι γήρατος του e-ΕΦΚΑ ηλικίας τουλάχιστον 65 ετών, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
  • Οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου ηλικίας τουλάχιστον 60 ετών, εφόσον δεν λαμβάνουν παράλληλα κύρια σύνταξη γήρατος.
  • Οι συνταξιούχοι αναπηρίας του e-ΕΦΚΑ.
  • Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου και οι στρατιωτικοί που υπάγονται στις ειδικές συνταξιοδοτικές διατάξεις.
  • Οι δικαιούχοι σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων.
  • Οι δικαιούχοι του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Επίδομα 400 ευρώ: Χωρίς ηλικιακό όριο για συγκεκριμένες κατηγορίες

Η οικονομική ενίσχυση δεν περιορίζεται στους συνταξιούχους. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και άτομα με αναπηρία, ανασφάλιστοι υπερήλικες, καθώς και άλλες κατηγορίες πολιτών που λαμβάνουν συγκεκριμένες προνοιακές παροχές.

Επίδομα 400 ευρώ: Έκλεισε η ημερομηνία που θα το πάρουν οι συνταξιούχοι

Ειδικότερα, δικαιούχοι είναι: 

  • Άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν προνοιακές παροχές σε χρήμα από τον ΟΠΕΚΑ.
  • Δικαιούχοι εξωιδρυματικού επιδόματος από τον e-ΕΦΚΑ.
  • Συνταξιούχοι του πρώην ΟΓΑ που λαμβάνουν τη βασική σύνταξη και επίδομα απολύτου αναπηρίας, εφόσον έχουν ισόβιο ποσοστό αναπηρίας 100%.
  • Συνταξιούχοι του Δημοσίου που λαμβάνουν επίδομα νόσου και ανικανότητας.
  • Δικαιούχοι επιδομάτων αναπηρίας βάσει των σχετικών συνταξιοδοτικών διατάξεων.
  • Ανάδοχοι γονείς ατόμων με αναπηρία που εντάσσονται στα προβλεπόμενα προνοιακά προγράμματα.
  • Εργαζόμενοι σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που λαμβάνουν επίδομα τετραπληγίας ή παραπληγίας για τους ίδιους ή για μέλος της οικογένειάς τους.

Για τις συγκεκριμένες κατηγορίες ισχύουν οι αντίστοιχες προϋποθέσεις που προβλέπονται από το σχετικό πλαίσιο.

Επίδομα 400 ευρώ: Πώς θα γίνει η καταβολή των χρημάτων

Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης.

Επίδομα «γραφείου» 400 ευρώ - Ποιοι δικαιούχοι το λαμβάνουν

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ενημέρωση μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να ελέγξουν αν πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται για την κατηγορία στην οποία ανήκουν.

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