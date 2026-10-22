Μπήλιου: Ο Ήλιος στον Σκορπιό - Σε ποιον τομέα θα επηρεάσει το κάθε ζώδιο

Η πρώτη όψη το Σάββατο 24/10 με την ανάδρομη Αφροδίτη

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Άση Μπήλιου: Όσα είπε στο σημερινό Stars System για τον Ήλιο στον Σκορπιό

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ήλιος μεταβαίνει στον Σκορπιό στις 23 Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας την αρχή των γενεθλίων των Σκορπιών.
  • Ο Ήλιος θα παραμείνει στον Σκορπιό μέχρι τις 22 Νοεμβρίου, επηρεάζοντας όλους τους τομείς των ζωδίων.
  • Φέτος, ο Ήλιος συμπορεύεται με τον ανάδρομο Ερμή και την ανάδρομη Αφροδίτη, επηρεάζοντας τις σχέσεις.
  • Η σύνοδος Ήλιου και Αφροδίτης στις 24/10 ενισχύει την έλξη για άτομα που έχουν χαρακτηριστικά που μας λείπουν.
  • Ο Ήλιος στον Σκορπιό καλεί σε αυτογνωσία και ευθύνη για τις ανακαλύψεις μας.

H Άση Μπήλιου μίλησε σήμερα στο Stars System (καθημερινά στις 09:00 στο Star) για το πέρασμα του Ήλιου στον Σκορπιό, επισημαίνοντας μάλιστα πως «δεν ξεκινούν κάθε χρόνο τα γενέθλια, όχι μόνο των Σκορπιών, όλων των ζωδίων την ίδια μέρα και την ίδια ώρα». Η αστρολόγος αναφέρθηκε επίσης στους τομείς που θα επηρεάσει ο Ήλιος στον Σκορπιό είτε φωτίζοντάς τους είτε δυσκολεύοντάς τους. 

Δείτε αναλυτικά σε ποιον τομέα θα επηρεάσει το κάθε ζώδιο ο Ήλιος στον Σκορπιό

«Σήμερα εμείς στο Star System θα μιλήσουμε για μια αλλαγή που έχουμε αύριο. Ουσιαστικά ο Ήλιος από τον Ζυγό φεύγει και περνά στο ζώδιο του Σκορπιού. Ξεκινούν λοιπόν τα γενέθλια των Σκορπιών. Τα γενέθλιά τους θα ξεκινήσουν αύριο 23 Οκτωβρίου στις 12:30 το μεσημέρι και o Ήλιος θα παραμείνει στον Σκορπιό μέχρι τις 22 Νοεμβρίου στις 09:22 το πρωί», είπε χαρακτηριστικά. 

Μπήλιου: Ο Ήλιος στον Σκορπιό - Σε ποιον τομέα θα επηρεάσει το κάθε ζώδιο

Συνεπώς, για τα μωρά που θα γεννηθούν αυτές τις μέρες, αν κάποιο γεννηθεί στις 23/10 πριν τις 12:30 το μεσημέρι θα είναι Ζυγός, ενώ μετά τις 12:30 θα είναι Σκορπιοός. Η αστρολόγος υπενθύμισε ότι όσοι έχουν γεννηθεί στο μεταίχμιο δύο ζωδίων, μπορούν να βρουν που έχουν τον Ήλιο τους, βάσει του αστρολογικού τους χάρτη. 

Μπήλιου: Ο Ήλιος στον Σκορπιό με ανάδρομο Ερμή στον Σκορπιό 

H Άση Μπήλιου εξήγησε ότι φέτος δεν είναι έχουμε απλά τον Ήλιο στον Σκορπιό, αλλά τον Ήλιο «να  συμπορεύεται με τον ανάδρομο Ερμή στον Σκορπιό μέχρι τις 13 Νοεμβρίου και την ανάδρομη Αφροδίτη στον Ζυγό μέχρι τις 14 Νοεμβρίου».

Ο Σκορπιός ως ζώδιο:

  • προσεγγίζει τα πάντα μέσω της έρευνας, της ψυχολογικής έρευνας όμως 
  • δε μένει στην επιφάνεια των πραγμάτων
  • θέλει να κατανοήσει πάντα τι κρύβεται από πίσω. Ψάχνει τα κρυμμένα κίνητρα πίσω από κάθε είδους σχέση
  • Ψάχνει να βρει μυστικά, τις ασυνέπειες, τα λάθη και να τα εξηγήσει
  • Με τον ίδιο τρόπο, φτιάχνει και φανταστικά σενάρια στο μυαλό του και θεωρίες συνωμοσίας

«Ο Ήλιος στον Σκορπιό πάντως φέτος μας καλεί να αναλάβουμε ευθύνη για ό,τι ανακαλύπτουμε εμείς οι ίδιοι, όχι για τους άλλους, για τον εαυτό
μας, είτε είναι θετικό είτε είναι αρνητικό», επισήμανε η αστρολόγος.

Η Σύνοδος Ήλιου & Αφροδίτης στον Σκορπιό

Η πρώτη όψη που θα κάνει ο Ήλιος θα είναι με την ανάδρομη Αφροδίτη, το Σάββατο 24/10. «Θα βρεθούν στο ζώδιο του Σκορπιού και μας βάζει σε μια διαδικασία αυτή η όψη, να δούμε τους ανθρώπους τους οποίους έλκουμε ή έχουμε ήδη στη ζωή τους», ανέφερε και εξήγησε:

«Μήπως αποδίδουμε σε αυτούς ιδιότητες που δυσκολευόμαστε να αναγνωρίσουμε σε εμάς τους ίδιους; Ας πούμε, δυσκολευόμαστε να μπούμε σε δράση, εννοώ ως προσωπικότητες και εύκολα μπορεί να μας γοητεύει ένας σύντροφος ο οποίος είναι πολύ αποφασιστικός. Ή δυσκολευόμαστε να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας, τον θυμό μας και γοητευόμαστε από τύπους που έχουν αυτό το θάρρος».

Η έλξη λοιπόν γίνεται πιο ισχυρή, όταν το άλλο άτομο φαίνεται ότι μπορεί να έχει αυτό που λείπει από εμάς

«Αυτή η σύνοδος που κάνει ο Ήλιος με την ανάδρομη Αφροδίτη στον Σκορπιό μας βοηθά να φτάσουμε σε αυτό το σημείο να αναγνωρίσουμε αυτό ακριβώς το μοτίβο στις σχέσεις μας», είπε κλείνοντας.

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