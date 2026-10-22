Στην εκπομπή «Στούντιο 4» με τον Χρήστο Φερεντίνο και την Κατερίνα Καραβάτου βρέθηκε καλεσμένος ο Μιχάλης Σαράντης. Σε μια συνέντευξη εφ' όλης της ύλης, ο γνωστός ηθοποιός μοιράστηκε την ανησυχία του για το μέλλον κι αποκάλυψε πώς καταφέρνει να το διαχειρίζεται.

Ο ίδιος εξομολογήθηκε πως η ύπαρξη της κόρης του στη ζωή του τον βοήθησε να αποβάλει τις αρνητικές σκέψεις.

Μιχάλης Μηνάς: Η τρυφερή εξομολόγηση για τη μονάκριβη κόρη του

«Είμαι άνθρωπος που σκέφτεται συνέχεια το μέλλον, με την έννοια του τι επιπτώσεις μπορεί να ‘χει μια πράξη που μπορεί να κάνω. Σκέφτομαι τι μπορεί να προκύψει δηλαδή, αντί να ζω στο παρόν. Αυτή η αγωνία για το μέλλον, ας πούμε, με κάνει πολλές φορές να… μου φεύγει η ζωή από τα μανίκια», εξομολογήθηκε ο Μιχάλης Σαράντης αρχικά.

Στη συνέχεια, ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε: «Προσπαθώ να αντιστέκομαι στον ζόφο των ημερών, με όλους τους τρόπους. Κάνοντας τη δουλειά που κάνω, έχοντας μια κόρη από την οποία βλέπω την ομορφιά και την ποίηση μπροστά μου να παίρνει σάρκα και οστά».

Τέλος, ο ίδιος κατέληξε: «Θέλει όμως τρομερή αντίσταση και αλληλεγγύη σε σχέση με το τι συμβαίνει σε παγκόσμια κλίμακα. Είναι πλέον δαιδαλώδεις οι νευρολογικές απολήξεις αυτού του σύμπαντος».

Το σύμφωνο συμβίωσης με τη Μαίρη Μηνά και η γέννηση της κόρης τους

Ο Μιχάλης Σαράντης και η Μαίρη Μηνά είναι ένα από τα πιο αγαπημένα και χαμηλών τόνων ζευγάρια του ελληνικού θεάτρου και της τηλεόρασης. Είναι μαζί από το 2018, ωστόσο η σχέση τους έγινε ευρύτερα γνωστή στα μέσα ενημέρωσης το 2022.

Ο Μιχάλης Σαράντης με τη Μαίρη Μηνά / NDP Photo Agency Θωμάς Δασκαλάκης

Όπως αποκάλυψε η ίδια η ηθοποιός παλιότερα σε συνέντευξή της στην εκπομπή της ΕΡΤ, το ζευγάρι έχει επιλέξει να συγκατοικεί έχοντας υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης.

Τον Σεπτέμβριο του 2022 ήρθε στη ζωή η κόρη τους, η οποία πήρε τα ονόματα Βασιλική - Γλυκερία και βαφτίστηκε το καλοκαίρι του 2024.

Παρά την κοινή τους πορεία στον χώρο της υποκριτικής, η πρώτη τους επίσημη καλλιτεχνική συνεργασία στο θέατρο έγινε το καλοκαίρι του 2023 στην παράσταση «Βατράχια» σε σκηνοθεσία Έφης Μπίρμπα.