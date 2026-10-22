Μιχάλης Σαράντης: «Η κόρη μου είναι η ομορφιά και η ποίηση μαζί»

Η έντονη ανησυχία για το μέλλον - Τι είπε σε συνέντευξή του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.10.26 , 10:30 28η Οκτωβρίου: Δωρεάν είσοδος σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους
22.10.26 , 10:28 Σμαράγδα Καρύδη: Η ανάρτηση από τα τελευταία γυρίσματα του IQ 160
22.10.26 , 10:24 Βάσω Λασκαράκη: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το πάρτι γενεθλίων της
22.10.26 , 10:10 Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Στον ανακριτή ο Λιόλιος και οι πέντε συλληφθέντες
22.10.26 , 10:06 Ξέφυγε πάλι ο Τραμπ: «Έχεις χαμηλό IQ», είπε σε δημοσιογράφο - Βίντεο
22.10.26 , 10:00 Μπήλιου: Ο Ήλιος στον Σκορπιό - Σε ποιον τομέα θα επηρεάσει το κάθε ζώδιο
22.10.26 , 10:00 «O θάνατος ενός ηθοποιού» για 2η χρονιά στο Θέατρο Αποθήκη
22.10.26 , 09:42 Νίκος Ορφανός: «Είναι πιθανό αυτή να είναι η τελευταία μου παράσταση»
22.10.26 , 09:36 Αναστασία Παντούση: Η αγάπη για τις αποδράσεις και η... τέχνη του ταξιδιού!
22.10.26 , 09:32 Τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Η γεωγραφία δεν αλλάζει»
22.10.26 , 09:05 KGM Musso Grand και Musso EV: Παρουσιάστηκαν και ενθουσίασαν -Τιμές
22.10.26 , 09:03 Μάνος Λοΐζος: Η αιτία θανάτου και το τελευταίο γλέντι με τη Χαρούλα Αλεξίου
22.10.26 , 08:58 Αλλάζει ο καιρός: Bαρομετρικό χαμηλό φέρνει καταιγίδες και κρύο
22.10.26 , 08:44 Μιχάλης Σαράντης: «Η κόρη μου είναι η ομορφιά και η ποίηση μαζί»
22.10.26 , 08:40 Γιάννης Βογιατζής: Ένας αιώνας ζωής - Το μυστικό της μακροζωίας του!
Δραγούμη για Γεωργούλη: «Δεν έχω το άγχος ότι θα πουν ότι τα έχουμε»
Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Στον ανακριτή ο Λιόλιος και οι πέντε συλληφθέντες
Επίδομα παιδιού Α21 ΟΠΕΚΑ: Οι τρεις επόμενες πληρωμές
Η Καινούργιου τραγουδάει για τη μικρή Ξένια - Τα αγαπημένα της τραγούδια
Τσιμτσιλή - Μπούκη: Chic & Comfortable για shopping στο κέντρο της Αθήνας
Φαίη Σκορδά: To casual chic look της με super mini denim φούστα
Έχετε παλιές δραχμές στο συρτάρι; Μπορεί να βγάλετε χιλιάδες ευρώ
Γιάννης Βογιατζής: Ένας αιώνας ζωής - Το μυστικό της μακροζωίας του!
Μπήλιου: Ο Ήλιος στον Σκορπιό - Σε ποιον τομέα θα επηρεάσει το κάθε ζώδιο
First Dates: Ο Σίμος αποκάλυψε πως είναι τσιγγάνος- Η αντίδραση της κοπέλας
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μιχάλης Σαράντης μίλησε για την ανησυχία του σχετικά με το μέλλον και πώς η κόρη του τον βοηθά να αποβάλει τις αρνητικές σκέψεις.
  • Αναφέρθηκε στην ανάγκη αντίστασης και αλληλεγγύης απέναντι στις παγκόσμιες προκλήσεις.
  • Ο Σαράντης και η Μαίρη Μηνά είναι μαζί από το 2018 και έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης.
  • Η κόρη τους, Βασιλική - Γλυκερία, γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022 και βαφτίστηκε το καλοκαίρι του 2024.
  • Η πρώτη τους καλλιτεχνική συνεργασία στο θέατρο έγινε το καλοκαίρι του 2023 στην παράσταση "Βατράχια".

Στην εκπομπή «Στούντιο 4» με τον Χρήστο Φερεντίνο και την Κατερίνα Καραβάτου βρέθηκε καλεσμένος ο Μιχάλης Σαράντης. Σε μια συνέντευξη εφ' όλης της ύλης, ο γνωστός ηθοποιός μοιράστηκε την ανησυχία του για το μέλλον κι αποκάλυψε πώς καταφέρνει να το διαχειρίζεται.

Ο ίδιος εξομολογήθηκε πως η ύπαρξη της κόρης του στη ζωή του τον βοήθησε να αποβάλει τις αρνητικές σκέψεις.

Mαίρη Μηνά - Μιχάλης Σαράντης: Σπάνια δημόσια έξοδος για το ζευγάρι

Μιχάλης Μηνάς: Η τρυφερή εξομολόγηση για τη μονάκριβη κόρη του

Μιχάλης Μηνάς: Η τρυφερή εξομολόγηση για τη μονάκριβη κόρη του

«Είμαι άνθρωπος που σκέφτεται συνέχεια το μέλλον, με την έννοια του τι επιπτώσεις μπορεί να ‘χει μια πράξη που μπορεί να κάνω. Σκέφτομαι τι μπορεί να προκύψει δηλαδή, αντί να ζω στο παρόν. Αυτή η αγωνία για το μέλλον, ας πούμε, με κάνει πολλές φορές να… μου φεύγει η ζωή από τα μανίκια», εξομολογήθηκε ο Μιχάλης Σαράντης αρχικά.

Στη συνέχεια, ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε: «Προσπαθώ να αντιστέκομαι στον ζόφο των ημερών, με όλους τους τρόπους. Κάνοντας τη δουλειά που κάνω, έχοντας μια κόρη από την οποία βλέπω την ομορφιά και την ποίηση μπροστά μου να παίρνει σάρκα και οστά».

Τέλος, ο ίδιος κατέληξε: «Θέλει όμως τρομερή αντίσταση και αλληλεγγύη σε σχέση με το τι συμβαίνει σε παγκόσμια κλίμακα. Είναι πλέον δαιδαλώδεις οι νευρολογικές απολήξεις αυτού του σύμπαντος».

Μαίρη Μηνά για Μιχάλη Σαράντη: «Υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη και θαυμασμός»

Το σύμφωνο συμβίωσης με τη Μαίρη Μηνά και η γέννηση της κόρης τους

Ο Μιχάλης Σαράντης και η Μαίρη Μηνά είναι ένα από τα πιο αγαπημένα και χαμηλών τόνων ζευγάρια του ελληνικού θεάτρου και της τηλεόρασης. Είναι μαζί από το 2018, ωστόσο η σχέση τους έγινε ευρύτερα γνωστή στα μέσα ενημέρωσης το 2022.

Ο Μιχάλης Σαράντης με τη Μαίρη Μηνά / NDP Photo Agency Θωμάς Δασκαλάκης

Ο Μιχάλης Σαράντης με τη Μαίρη Μηνά / NDP Photo Agency Θωμάς Δασκαλάκης

Όπως αποκάλυψε η ίδια η ηθοποιός παλιότερα σε συνέντευξή της στην εκπομπή της ΕΡΤ, το ζευγάρι έχει επιλέξει να συγκατοικεί έχοντας υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης.

Τον Σεπτέμβριο του 2022 ήρθε στη ζωή η κόρη τους, η οποία πήρε τα ονόματα Βασιλική - Γλυκερία και βαφτίστηκε το καλοκαίρι του 2024.

Παρά την κοινή τους πορεία στον χώρο της υποκριτικής, η πρώτη τους επίσημη καλλιτεχνική συνεργασία στο θέατρο έγινε το καλοκαίρι του 2023 στην παράσταση «Βατράχια» σε σκηνοθεσία Έφης Μπίρμπα.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
 |
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σμαράγδα Καρύδη
Celebrities & Gossip Νεα
Σμαράγδα Καρύδη: Η ανάρτηση από τα τελευταία γυρίσματα του IQ 160
Βάσω Λασκαράκη: Το Άλμπουμ Των Γενεθλίων Της
Celebrities & Gossip Νεα
Βάσω Λασκαράκη: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το πάρτι γενεθλίων της
Νίκος Ορφανός
Celebrities & Gossip Νεα
Νίκος Ορφανός: «Είναι πιθανό αυτή να είναι η τελευταία μου παράσταση»
Αναστασία Παντούση
Celebrities & Gossip Νεα
Αναστασία Παντούση: Η αγάπη για τις αποδράσεις και η... τέχνη του ταξιδιού!
Γιάννης Βογιατζής
Celebrities & Gossip Νεα
Γιάννης Βογιατζής: Ένας αιώνας ζωής - Το μυστικό της μακροζωίας του!
Σαββόπουλος: «Ραγίζει» Καρδιές Η Σύζυγός Του Άσπα
Celebrities & Gossip Νεα
Σαββόπουλος: «Ραγίζει» καρδιές η σύζυγός του έναν χρόνο μετά τον θάνατό του
Η Καινούργιου τραγουδάει για την μικρή Ξένια
Celebrities & Gossip Νεα
Η Καινούργιου τραγουδάει για τη μικρή Ξένια - Τα αγαπημένα της τραγούδια
Κουτσουμπής: Η αϋπνία λόγω της Μικρής Ξένιας
Celebrities & Gossip Νεα
Κουτσουμπής: Η αϋπνία λόγω της Ξένιας και το μήνυμα όλο νόημα στον Βρεττό
Έσπασαν Το Αμάξι Του Γιώργου Τσαλίκη
Celebrities & Gossip Νεα
Έσπασαν το αμάξι του Γιώργου Τσαλίκη- Το βίντεο που δημοσίευσε
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top