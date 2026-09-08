Mαίρη Μηνά - Μιχάλης Σαράντης: Σπάνια δημόσια έξοδος για το ζευγάρι

Παρακολούθησαν την «Ειρήνη»

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Celebrities & Gossip Νεα
Απόσπασμα από τη συνέντευξη της Μαίρης Μηνά στο Στούντιο 4, τον Δεκέμβριο του 2025

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαίρη Μηνά και ο Μιχάλης Σαράντης πραγματοποίησαν σπάνια δημόσια έξοδο στο Θέατρο Λυκαβηττού για την παράσταση "Ειρήνη".
  • Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2018, με τη σχέση τους να γίνεται γνωστή το 2022.
  • Συγκατοικούν και έχουν αποκτήσει μια κόρη, τη Βασιλική - Γλυκερία, τον Σεπτέμβριο του 2022.
  • Η Μαίρη Μηνά δήλωσε ότι στη σχέση τους υπάρχει μεγάλη κατανόηση, αγάπη και θαυμασμός.
  • Η γνωριμία τους έγινε στα γυρίσματα ταινίας, όπου υπήρξε άμεση σύνδεση.

Σε μια σπάνια δημόσια βραδινή έξοδο απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός τη Μαίρη Μηνά και τον Μιχάλη Σαράντη.

Μιχάλης Σαράντης - Mαίρη Μηνά/  NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Μιχάλης Σαράντης - Mαίρη Μηνά/  NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Το ζευγάτι ηθοποιών παρακολούθησε στο Θέατρο Λυκαβηττού την παράσταση του Νίκου Καραθάνου «Ειρήνη», που είναι βασισμένη στο έργο του Αριστοφάνη. 

Μιχάλης Σαράντης - Mαίρη Μηνά/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Μιχάλης Σαράντης - Mαίρη Μηνά/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Οι δυο τους, χαμογελαστοί και με χαλαρή διάθεση, απόλαυσαν τη θεατρική βραδιά, επιλέγοντας ένα casual look, ενώ δεν αποχωρίστηκαν τα κράνη τους, καθώς μετακινούνται συχνά με μηχανή.

Μιχάλης Σαράντης: O κεραυνοβόλος έρωτας με τη Μαίρη Μηνά και η κόρη τους

Η Μαίρη Μηνά και ο Μιχάλης Σαράντης είναι μαζί περίπου από το 2018, αν και η σχέση τους έγινε γνωστή, το 2022. Η γνωριμία τους έγινε στα γυρίσματα ταινίας, όπου υπήρξε αμέσως μια έντονη σύνδεση μεταξύ τους. Παρά το γεγονός ότι κράτησαν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας στα πρώτα της βήματα, σύντομα συγκατοίκησαν και αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα και αγαπητά ζευγάρια του ελληνικού θεάτρου και της τηλεόρασης.

Η ευτυχία τους ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022, όταν ήρθε στον κόσμο η κόρη τους, η οποία πήρε το όνομα Βασιλική - Γλυκερία. Ο ερχομός του παιδιού άλλαξε τις προτεραιότητες και την καθημερινότητά τους, με τους ίδιους να δηλώνουν απόλυτα αφοσιωμένοι στη μικρή τους.

Μαίρη Μηνά για Μιχάλη Σαράντη: «Υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη και θαυμασμός»

«Στη σχέση μας με το Μιχάλη υπάρχει μεγάλη κατανόηση. Υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη και θαυμασμός. Το θέατρο έχει την ικανότητα να δημιουργεί μια μαγεία. Βλέπεις τον άλλο από μια απόσταση κι έχεις πολύ χρόνο να τον παρατηρήσεις. Ο Μιχάλης ήρθε να με δει στην παράσταση και ήταν πολύ γλυκός», είχε εξομολογηθεί η Μαίρη Μηνά στο Στούντιο 4 της ΕΡΤ, το 2025.

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