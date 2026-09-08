Πρώτος καφές με τη Ζήνα: Πρεμιέρα στις 21 Σεπτεμβρίου, στις 09:30 π.μ.- Δείτε το trailer

Στον Έβρο βρέθηκε η Ζήνα Κουτσελίνη, κάνοντας γυρίσματα για τη νέα της εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», που θα ξεκινήσει στις 21 Σεπτεμβρίου και θα προβάλλεται στις 09:30 το πρωί μέσα από τη συχνότητα του Star.

Από τα πρώτα μέρη του νομού που ταξίδεψε η παρουσιάστρια του Star ήταν η ιδιαίτερη πατρίδα του Πέτρου Πολυχρονίδη, η Νέα Βύσσα, πραγματοποιώντας ένα συγκινητικό οδοιπορικό μαζί του.

Ο οικοδεσπότης του «Τροχού της Τύχης» και του «1% Club» μάλιστα δημοσίευσε φωτογραφία τους στην είσοδο του χωριού, γράφοντας:

«Μα πού να βρω τα λόγια και τον τρόπο να σε ευχαριστήσω ρε Ζήνα. Όχι μόνο που προβάλλεις ξανά και ξανά τον ξεχασμένο απ’ τους “άρχοντες” τόπο μου, αλλά που τον νιώθεις πλέον δικό σου. Τα φετινά υπέροχα ρεπορτάζ από την αποστολή στον Έβρο έγιναν από την Αλεξανδρούπολη μέχρι το Ορμένιο και θα τα απολαύσετε καθημερινά στις 09:30 στον “Πρώτο Καφέ” του STAR από 21 Σεπτεμβρίου».

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης υποδέχτηκε τη Ζήνα Κουτσελίνη στα μέρη του

Στη συνέχεια, ο Πέτρος Πολυχρονίδης ξενάγησε τη Ζήνα Κουτσελίνη στο χωριό Ρίζια. Εκεί, η δημοσιογράφος έκανε ιππασία υπό τις οδηγίες του Γιώργου Γκαρελίδη.

Η Ζήνα Κουτσελίνη δοκίμασε τις ικανότητές της στην ιππασία!

«Σήμερα βρέθηκα με τον @petrospolychronidis στο χωριό Ρίζια στον ποταμό Άρδα στα σύνορα! Ο Γιώργος Γκαρελίδης προσπάθησε να με μάθει να ιππεύω! Η μεγάλη αγάπη του για τα άλογα είναι σε κάθε του κουβέντα εμφανής! Έχει έξι στον αριθμό και τα διαθέτει αφιλοκερδώς σε όποιον τον αναζητά! Ο Πέτρος Πολυχρονίδης ήταν αποκάλυψη και σ΄ αυτό! Θα τα δείτε σύντομα στον @protoskafesmetizina @giwrgos_garelidis», αποκάλυψε η Ζήνα Κουτσελίνη στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η Ζήνα Κουτσελίνη δε θα επιστρέψει με άδεια χέρια στην Αθήνα, αλλά με δύο υπέροχα δώρα. Το ένα με τη φωτογραφία της και το άλλο με το logo της εκπομπής, η οποία κάνει πρεμιέρα σε λίγες μέρες.

«Με περίμενε έκπληξη! Μου έφτιαξαν μπισκοτάκι για τον πρώτο μας καφέ που έρχεται στις οθόνες σας τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 9:30 το πρωί! Μετακομίσαμε, το νου σας! Πρωί με καφέ @protoskafesmetizina @starchanneltv», έγραψε, δείχνοντας στην κάμερα τα μπισκότα.

Τα αναμνηστικά δώρα από το οδοιπορικό της παρουσιάστριας στον Έβρο