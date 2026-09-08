Ο Πέτρος Πολυχρονίδης ξεναγεί τη Ζήνα Κουτσελίνη στα μέρη του

Το συγκινητικό οδοιπορικό που θα δούμε σε λίγες μέρες στην εκπομπή της

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Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτος καφές με τη Ζήνα: Πρεμιέρα στις 21 Σεπτεμβρίου, στις 09:30 π.μ.- Δείτε το trailer

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ζήνα Κουτσελίνη γυρίζει για την εκπομπή της "Πρώτος καφές με τη Ζήνα", που ξεκινά στις 21 Σεπτεμβρίου στο Star.
  • Επισκέφθηκε τη Νέα Βύσσα, πατρίδα του Πέτρου Πολυχρονίδη, ο οποίος την ξενάγησε.
  • Η εκπομπή θα περιλαμβάνει ρεπορτάζ από τον Έβρο, με καθημερινές προβολές στις 09:30.
  • Στο χωριό Ρίζια, η Ζήνα έκανε ιππασία με τον Γιώργο Γκαρελίδη.
  • Επιστρέφει στην Αθήνα με αναμνηστικά δώρα, συμπεριλαμβανομένων μπισκότων για την πρεμιέρα της εκπομπής.

Στον Έβρο βρέθηκε η Ζήνα Κουτσελίνη, κάνοντας γυρίσματα για τη νέα της εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», που θα ξεκινήσει στις 21 Σεπτεμβρίου και θα προβάλλεται στις 09:30 το πρωί μέσα από τη συχνότητα του Star.

Πρώτος καφές με τη Ζήνα: Πρεμιέρα στις 21 Σεπτεμβρίου, στις 09:30

Από τα πρώτα μέρη του νομού που ταξίδεψε η παρουσιάστρια του Star ήταν η ιδιαίτερη πατρίδα του Πέτρου Πολυχρονίδη, η Νέα Βύσσα, πραγματοποιώντας ένα συγκινητικό οδοιπορικό μαζί του.

Πρώτος Καφές με τη Ζήνα: Γνωρίστε την ομάδα της νέας πρωινής εκπομπής

Ο οικοδεσπότης του «Τροχού της Τύχης» και του «1% Club» μάλιστα δημοσίευσε φωτογραφία τους στην είσοδο του χωριού, γράφοντας:

«Μα πού να βρω τα λόγια και τον τρόπο να σε ευχαριστήσω ρε Ζήνα. Όχι μόνο που προβάλλεις ξανά και ξανά τον ξεχασμένο απ’ τους “άρχοντες” τόπο μου, αλλά που τον νιώθεις πλέον δικό σου. Τα φετινά υπέροχα ρεπορτάζ από την αποστολή στον Έβρο έγιναν από την Αλεξανδρούπολη μέχρι το Ορμένιο και θα τα απολαύσετε καθημερινά στις 09:30 στον “Πρώτο Καφέ” του STAR από 21 Σεπτεμβρίου».

 

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης υποδέχτηκε τη Ζήνα Κουτσελίνη στα μέρη του

Στη συνέχεια, ο Πέτρος Πολυχρονίδης ξενάγησε τη Ζήνα Κουτσελίνη στο χωριό Ρίζια. Εκεί, η δημοσιογράφος έκανε ιππασία υπό τις οδηγίες του Γιώργου Γκαρελίδη.

 

Η Ζήνα Κουτσελίνη δοκίμασε τις ικανότητές της στην ιππασία!

«Σήμερα βρέθηκα με τον @petrospolychronidis στο χωριό Ρίζια στον ποταμό Άρδα στα σύνορα! Ο Γιώργος Γκαρελίδης προσπάθησε να με μάθει να ιππεύω! Η μεγάλη αγάπη του για τα άλογα είναι σε κάθε του κουβέντα εμφανής! Έχει έξι στον αριθμό και τα διαθέτει αφιλοκερδώς σε όποιον τον αναζητά! Ο Πέτρος Πολυχρονίδης ήταν αποκάλυψη και σ΄ αυτό! Θα τα δείτε σύντομα στον @protoskafesmetizina @giwrgos_garelidis», αποκάλυψε η Ζήνα Κουτσελίνη στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η Ζήνα Κουτσελίνη δε θα επιστρέψει με άδεια χέρια στην Αθήνα, αλλά με δύο υπέροχα δώρα. Το ένα με τη φωτογραφία της και το άλλο με το logo της εκπομπής, η οποία κάνει πρεμιέρα σε λίγες μέρες.

Όταν η Ζήνα Κουτσελίνη σου χτυπάει την πόρτα για τον πρώτο καφέ!

«Με περίμενε έκπληξη! Μου έφτιαξαν μπισκοτάκι για τον πρώτο μας καφέ που έρχεται στις οθόνες σας τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 9:30 το πρωί! Μετακομίσαμε, το νου σας! Πρωί με καφέ @protoskafesmetizina @starchanneltv», έγραψε, δείχνοντας στην κάμερα τα μπισκότα.

 

 

Τα αναμνηστικά δώρα από το οδοιπορικό της παρουσιάστριας στον Έβρο

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